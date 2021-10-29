Три ковідні лікарні на Львівщині завантажено на 100%, - голова департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис

На Львівщині три обласні лікарні вже на 100% заповнені хворими з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19, при тому що для хворих на коронавірус виділено половину всієї ліжкової мережі в медустановах області.

Про це на брифінгу зазначив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про ті лікарні, які заповнені на 100%, - це Львівська обласна інфекційна лікарня, Кам’янко-Бузька та Стебницька. Це ті медзаклади, де найбільше пацієнтів. Але якщо ми говоримо про 100% заповненості, це не означає, що ця лікарня вже не приймає хворих. Сюди госпіталізується щоденно приблизно10-15 пацієнтів, і така ж кількість виписується. В нас немає на території області таких COVID-відділень, які не приймають хворих. Усі пацієнти, яким це потрібно, госпіталізовуються", - зазначив Чемерис.

За його словами, загалом хворих на коронавірус приймають 24 лікарні Львівщини. У медзакладах нині перебувають 3173 пацієнти. Ліжкова мережа зайнята на 64,74%. У реанімаціях перебувають 213 осіб, ще 87 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. В лікарнях поки ще є резервні ліжко-місця з підведеним киснем, який до медзакладів надходить без перебоїв.

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"Розгортання польових шпиталів – це вже є крайня міра. Станом на сьогодні під коронавірус залучено 50% всієї ліжкової мережі області. Це оптимальна цифра, при якій ми можемо надавати допомогу пацієнтам з COVID-19, і при цьому не будуть страждати люди з іншими хворобами. Тому ми маємо надію, що введення червоної зони і жорсткі карантинні обмеження, яких ми маємо дотримуватися, дозволять нам стабілізувати ситуацію", - додав Чемерис.