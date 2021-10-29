"Слуга народу" 1 листопада на засіданні розгляне кадрові зміни у Кабміні, - речниця фракції Палійчук
Фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада розгляне кадрові зміни у Кабміні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.
"У понеділок, 1 листопада, о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути:
- кадрові питання у виконавчій владі та у керівництві апарату Верховної Ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов'язані з роботою фракції", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Александр Александр #482640
показати весь коментар29.10.2021 14:58 Відповісти Посилання
+4 Валерия Ларченко #413106
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+3 Александр Лихошва
показати весь коментар29.10.2021 14:54 Відповісти Посилання
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признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
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п.с.
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
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