"Слуга народу" 1 листопада на засіданні розгляне кадрові зміни у Кабміні, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада розгляне кадрові зміни у Кабміні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"У понеділок, 1 листопада, о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути:

- кадрові питання у виконавчій владі та у керівництві апарату Верховної Ради;

- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

- інші питання, пов'язані з роботою фракції", - йдеться у повідомленні.

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