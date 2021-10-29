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Новини
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"Слуга народу" 1 листопада на засіданні розгляне кадрові зміни у Кабміні, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада розгляне кадрові зміни у Кабміні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"У понеділок, 1 листопада, о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути:

- кадрові питання у виконавчій владі та у керівництві апарату Верховної Ради;

- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

- інші питання, пов'язані з роботою фракції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд "Слуги народу", - Корнієнко

Автор: 

ВР (15050) Кабмін (14163) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+5
Какая разница, каких тряпичных кукол -марионеток назначит Дерьмак в кабмин.... Воровство зелёной кодлы будет продолжаться до их последнего дня во власти.... Пусть воруют. "Нарид" же это устраивает....
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29.10.2021 14:58 Відповісти
+4
Эти дебилы всерьез думают,что зекрысе это рейтинг поднимет))))
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29.10.2021 15:07 Відповісти
+3
Сколько палкой в ведре с дерьмом не колоти, ни чего не изменится
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29.10.2021 14:54 Відповісти
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1 октября??????????????????????????????????? назад в будущее
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29.10.2021 14:54 Відповісти
В следующем году )
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29.10.2021 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g

признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
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29.10.2021 15:06 Відповісти
на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!

п.с.
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
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29.10.2021 15:19 Відповісти
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29.10.2021 15:21 Відповісти
так вроде льды отменяются как там с потеплением в мире?????
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29.10.2021 15:40 Відповісти
Сколько палкой в ведре с дерьмом не колоти, ни чего не изменится
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29.10.2021 14:54 Відповісти
гутцайта гоните. а главу антидопингового агенства под суд
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29.10.2021 14:54 Відповісти
Какая разница, каких тряпичных кукол -марионеток назначит Дерьмак в кабмин.... Воровство зелёной кодлы будет продолжаться до их последнего дня во власти.... Пусть воруют. "Нарид" же это устраивает....
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29.10.2021 14:58 Відповісти
Эти дебилы всерьез думают,что зекрысе это рейтинг поднимет))))
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29.10.2021 15:07 Відповісти
А вы ,друзья ,как ни садитесь ...
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29.10.2021 15:08 Відповісти
Шальная мысль....
Новогоднее обращение и фраза, только с самого начала текста,
- я устал, я ухожу....
Занавес....
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29.10.2021 15:26 Відповісти
 
 