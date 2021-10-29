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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про ситуацію з COVID-19: "Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня"

Ляшко про ситуацію з COVID-19:

За минулі два місяці вакцина проти коронавірусу врятувала щонайменше 3,5 тис. життів громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на засіданні Конгресу регіональної та місцевої влади заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Позитивним у цій епідемії, зараз у цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками та госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми маємо робити все можливе, щоб рятувати життя", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, щодня завдяки вакцинації рятуються життя українців.

"Якщо у перерахунку змоделювати скільки зберегла життів вакцинація, то це вже щонайменше 3,5 тис. людей за останні два місяці", - наголосив міністр.

Ляшко попросив усіх вакцинуватися, щоб уберегти своє життя.

Також дивіться: У людини, яка перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти знову, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
походу это чудо перед интервью где то мозг забывает...26 тыс по сравнению с началом в 5-6,это конечно не вал...это ЖОПА!
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29.10.2021 15:09 Відповісти
+7
Так мы только ж на плато подымаемся...вы там со шмигелем договоритесь хотя бы, что брехать ...
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29.10.2021 15:11 Відповісти
+7
1 продажа масок

2 переправками самолетом из китая без обсервации

3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.

власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
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29.10.2021 15:14 Відповісти
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29.10.2021 15:08 Відповісти
"некогда о ковиде думать, михалыч!"(с)
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
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29.10.2021 15:17 Відповісти
У меня два вопроса:
1. Где оно их строить собрался?
2. А зачем на Черном и Азовском морях ледоколы ?
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29.10.2021 15:23 Відповісти
х.з.. но видать кокс ему морем везли..
а тут квартального клована торкнуло - кораблики, кокс, ледоколы, пингвины, "всех бамбить!"

п.с. после встечим с очередной корабельной сосной - гидрант квартальный решил "посадить 1 млрд.деревьев"..
Вот их срубят - и флот построят.. океанами кокс возить будут, уголь))
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29.10.2021 15:26 Відповісти
36 наукових суден ,це дуже добре. Гроші знайдуть. А от на пенсії від 1900 до 2500 гривень грошей звісно не буде. А таких пенсіонерів більшість.
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29.10.2021 15:39 Відповісти
походу это чудо перед интервью где то мозг забывает...26 тыс по сравнению с началом в 5-6,это конечно не вал...это ЖОПА!
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29.10.2021 15:09 Відповісти
"мы чемпионы мира по видосикам о "борьбе" с ковидом"(с)зеЛох офшорный
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29.10.2021 15:24 Відповісти
Нєлох новий "сніжний комок" привезе з Буковелі.
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29.10.2021 15:10 Відповісти
Так мы только ж на плато подымаемся...вы там со шмигелем договоритесь хотя бы, что брехать ...
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29.10.2021 15:11 Відповісти
Та тут вже не посперечаєшся, лавина це точно не куля....
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29.10.2021 20:04 Відповісти
мозги напрочь отсутсвуют у чела - 26К заболевших в сутки и это только официально!
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29.10.2021 15:12 Відповісти
1 продажа масок

2 переправками самолетом из китая без обсервации

3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.

власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
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29.10.2021 15:14 Відповісти
индусам кислородные концентраторы отдали, самим теперь не хватает.
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29.10.2021 16:20 Відповісти
Да за 3-4 месяца все переболеют дельтой, а дальше передышка до следующего варианта. Два три варианта и перейдет в разряд обыкновенных ОРВИ. Чем он по сути и является.
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29.10.2021 15:16 Відповісти
Просто ковид перешел от животных( летучей мыши). Все зоонологические вирусы очень опасны.

Надеюсь тоже, что превратится в человеческие ОРВИ.
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29.10.2021 19:49 Відповісти
Самая бессмысленная версия...
Но и самая удобная - мыши оправдаться не смогут.))
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29.10.2021 20:07 Відповісти
Ляшко, крестик сними, или трусы надень. Достал своими статистиками. Лучше бы провели анализ насколько вакцинация эффективна и сколько людей от нее погибли и еще погибнут. Человек - это сложный саморегулируемый организм и лезть в него можно лишь после долгих исследований с большой осторожностью. Сегодня происходит преступление против человечества планетарного масштаба. Жаль, что об этом запрещено говорить, как и об альтернативной энергетике.
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29.10.2021 15:25 Відповісти
Если в перерасчете смоделировать сколько сохранила жизней вакцинация, то это уже минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца", - подчеркнул министр. Источник:
хххх
Похоже оно вообще связь с реальностью потеряло. Цуко, за что єто нам - ежедневно 500-600 людей умирает, - это в месяц 15000-18000 тысяч, а это чмо гордится что 3,5 тысячи за 2 месяца якобы сберегло.
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29.10.2021 15:31 Відповісти
Ну не виноват он, что математика и элементарная логика, совсем не его конёк... Что написано, то и прочитал - функцию "говорящей головы" выполнил. К чему эти придирки , набирали как переданного, а требуют как с умного...
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29.10.2021 20:13 Відповісти
Я его не набирал. Это какие-то другие президенты набрали, а не я
Поэтому и хочу речи от него слышать как от умного. Но не судьба видать
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29.10.2021 20:30 Відповісти
Проблема кроется в отсутствии ответственности у "руководства" за свои слова, действия и равно бездействия... Вот он явно "***************" по бумажке, не осознавая о чем речь, а ему, пока он предан и послушен, за смерти простых людей ничегошеньки не будет ...
А по поводу необходимости четкой системы ответственности, так он даже не в первой сотне , с кого надо спрашивать, если мы выжить хотим конечно....
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29.10.2021 20:52 Відповісти
Ну у него то хоть элементарное чувство самосохранения есть? Или он настолько дебил что не соображает что власть эта не вечна, а силовые структуры пройдут ротацию и тогда с него начнут спрашивать?
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29.10.2021 21:27 Відповісти
А хоть 1 пример "ответившего" перед народом/законом за "сотворенные чудеса" , привести можете?
P.S. Со всем уважением - нет таких, а отсутствие наказания, есть прямое поощрение...
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29.10.2021 21:36 Відповісти
Увы нет
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29.10.2021 21:45 Відповісти
уважаемые....ВЫ тут сильно не (гуляйте....) нормальный он скромный мужик -министр! лучший из лучших! вчера у Савика ШУФРИЧ РАЗБУЯНИЛСЯ ВООБЩЕ ,И НА НЕГО ЛИЧНО! он очень адэкватный. простой и просто доступно разжовывал и разжовывает всем понятно что и как. каждый сидя на диване критикует всех. а сам то ноль и делал бы ещё хуже . как говорится киздесть на кого то тем более не заслужено, не мешки ворочать...(( ВОВСЕХ ЗАРАЩЕННЫХ ВИНОВАТО БЫДЛО ЛЮДИ!!В СТРАНЕ ДО 6 НАИМЕНОВАНИЙ ВАКЦИН, НИГДЕ В МИРЕ ТАКОГО ВЫБОРА НЕТ.... вакцины пропадали и пропадают. когда мор начался и ужесточили нарушения .заёрзали как ужи на сковороде .очереди сотенные драки...идиоты конченные .а совсем ещё недавно иди и прививайся спокойно выбрав вакцину.
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29.10.2021 15:40 Відповісти
да не хочу чтобы рядом сомной стояло , чехало заразное живоное какое то. сами лезите в пакет целофановый нетяните за собой адэкватных людей которым нужно жить и они хотят жить! таких как вы нужно задерживать и вакционировать насильно! а когда такие как вы заболевают то начинают верещать как свиньи.... ПАМАГИТЕ! СПАСИТЕ!! А ААА...*** ХАЧУ ДЫШАТЬ... ХАЧУ ЖИТЬ, А.... занимаете потом место которое понадобится действительно нормальному человеку....((
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29.10.2021 15:55 Відповісти
Нет чтоб денег за вакцинацию предложить как в Прибалтике, просто не пускают не привитых в транспорт и всё побежали вакцинироваться) хитро)
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29.10.2021 16:14 Відповісти
странное мышление у таких как вы... дай вакцину вам, спаси вас от смерти и ваших родных, и просто людей. так дай ещё за это и денег чтобы заразу не разпространяли. ну это борзость уже без границ.... до чего обнаглели.... за спасение своей жизни и здоровья хотят вознаграждения... Вам не стыдно такое писать?
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29.10.2021 16:27 Відповісти
В стране где критическая масса "умных" достигла более 73% с IQ = 90 и ниже, где с диагнозом Ковид - спецом лезут в набитый транспорт, а чО... я заболел, пусть и другие мучаются... думаю это просто минусы социального воспитания и мировозрения, вследствии что школьная программа была ограничена, и та прогуливалась, дома книжек не было, одно порно с боевиками ... ну Вы поняли уровень...
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29.10.2021 19:47 Відповісти
Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, Источник:
а чому стабілізація на високих цифрах? А тому що, коли на 100% заповнено СОVID койки в лікарнях, то більше немає куди класти хворих - все, стабілізація.
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29.10.2021 15:42 Відповісти


А во сколько бюджету Украины стала вот такая фирменная масочка с флагом Украины на мордочке министра...?? И товаришЧ министр наверное ее меняет каждые два часа...а работает он не покладая рук...часов по 10 в сутки...итого пять масочек...фирменных....или 150 штук в месяц....
И это на одну мордочку....
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29.10.2021 15:53 Відповісти
Снежного кома значит нет, потому без ковид-бумажки мы вам не дадим ехать в общественном транспорте
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29.10.2021 16:01 Відповісти
ЖЕСТЬ В АВСТРАЛИИ! Здравствуй, фашизм!
https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA&ab_channel=Workandlife
Австралия. Далее везде?..
https://www.youtube.com/watch?v=pLUnc3nu340&ab_channel=Astralionica
Рикардо Бози - национальный лидер австралийского движения/партии "AUSTRALIAONE", писатель, кандидат в члены Сената Австралии, подполковник сил специального назначения Австралии.
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29.10.2021 16:03 Відповісти
Я лично за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
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29.10.2021 20:40 Відповісти
Кроме ляшка, зели, шмыгаля, радуцкого в нынешнем провале виноваты наши БЕЗЗУБЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. Как можно было пропустить в мае тот факт, что Ляшко после кучи личных обещаний про 4,5-11млн.прививок в месяц и при наличии "НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ" с 5,6млн.прививок в месяц при назначении на Министра всё мгновенно забывает и обещает всего лишь 3млн. в месяц (10млн. за 100 дней / в реальности он не сделает и этого минимума, свои 10млн. он наберёт только к 15.09). НО ЕГО ВСЁ-РАВНО НАЗНАЧАЮТ МИНИСТРОМ! Почему???
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30.10.2021 00:34 Відповісти
 
 