Ляшко про ситуацію з COVID-19: "Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня"

За минулі два місяці вакцина проти коронавірусу врятувала щонайменше 3,5 тис. життів громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на засіданні Конгресу регіональної та місцевої влади заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Позитивним у цій епідемії, зараз у цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками та госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми маємо робити все можливе, щоб рятувати життя", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, щодня завдяки вакцинації рятуються життя українців.

"Якщо у перерахунку змоделювати скільки зберегла життів вакцинація, то це вже щонайменше 3,5 тис. людей за останні два місяці", - наголосив міністр.

Ляшко попросив усіх вакцинуватися, щоб уберегти своє життя.

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