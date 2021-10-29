Ляшко про ситуацію з COVID-19: "Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня"
За минулі два місяці вакцина проти коронавірусу врятувала щонайменше 3,5 тис. життів громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на засіданні Конгресу регіональної та місцевої влади заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Позитивним у цій епідемії, зараз у цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками та госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми маємо робити все можливе, щоб рятувати життя", - зазначив глава МОЗ.
За словами Ляшка, щодня завдяки вакцинації рятуються життя українців.
"Якщо у перерахунку змоделювати скільки зберегла життів вакцинація, то це вже щонайменше 3,5 тис. людей за останні два місяці", - наголосив міністр.
Ляшко попросив усіх вакцинуватися, щоб уберегти своє життя.
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вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
1. Где оно их строить собрался?
2. А зачем на Черном и Азовском морях ледоколы ?
а тут квартального клована торкнуло - кораблики, кокс, ледоколы, пингвины, "всех бамбить!"
п.с. после встечим с очередной корабельной сосной - гидрант квартальный решил "посадить 1 млрд.деревьев"..
Вот их срубят - и флот построят.. океанами кокс возить будут, уголь))
2 переправками самолетом из китая без обсервации
3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.
власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
Надеюсь тоже, что превратится в человеческие ОРВИ.
Но и самая удобная - мыши оправдаться не смогут.))
хххх
Похоже оно вообще связь с реальностью потеряло. Цуко, за что єто нам - ежедневно 500-600 людей умирает, - это в месяц 15000-18000 тысяч, а это чмо гордится что 3,5 тысячи за 2 месяца якобы сберегло.
Поэтому и хочу речи от него слышать как от умного. Но не судьба видать
А по поводу необходимости четкой системы ответственности, так он даже не в первой сотне , с кого надо спрашивать, если мы выжить хотим конечно....
P.S. Со всем уважением - нет таких, а отсутствие наказания, есть прямое поощрение...
а чому стабілізація на високих цифрах? А тому що, коли на 100% заповнено СОVID койки в лікарнях, то більше немає куди класти хворих - все, стабілізація.
А во сколько бюджету Украины стала вот такая фирменная масочка с флагом Украины на мордочке министра...?? И товаришЧ министр наверное ее меняет каждые два часа...а работает он не покладая рук...часов по 10 в сутки...итого пять масочек...фирменных....или 150 штук в месяц....
И это на одну мордочку....
https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA&ab_channel=Workandlife
Австралия. Далее везде?..
https://www.youtube.com/watch?v=pLUnc3nu340&ab_channel=Astralionica
Рикардо Бози - национальный лидер австралийского движения/партии "AUSTRALIAONE", писатель, кандидат в члены Сената Австралии, подполковник сил специального назначения Австралии.
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...