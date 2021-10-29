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Новини Коронавірус і карантин
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65% учителів повністю вакциновано проти коронавірусу, 90% отримали одну дозу, - Шкарлет

65% учителів повністю вакциновано проти коронавірусу, 90% отримали одну дозу, - Шкарлет

За даними на сьогодні, практично 90% українських учителів уже щеплені проти коронавірусної інфекції COVID-19 однією дозою вакцини.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%", - написав Шкарлет.

За його даними, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.

Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.

Також дивіться: 56% вчителів вакциновані повністю, 86% отримали одну дозу, - Шкарлет

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) школа (2227) вчитель (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+7
Рано радуешься. Такое ощущение, что вакцинированные тронулись башкой. Действие вакцины дается о себе знать. Агрессивность и неадекватность - ее первые симптомы.
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29.10.2021 15:37 Відповісти
+3
Так статья не про мокшляндию
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29.10.2021 15:47 Відповісти
+2
Они не поняли и половины букв, не говоря уже о словах
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29.10.2021 15:33 Відповісти
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Так, или иначе, ряды антиваксеров тают на глазах
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29.10.2021 15:30 Відповісти
Рано радуешься. Такое ощущение, что вакцинированные тронулись башкой. Действие вакцины дается о себе знать. Агрессивность и неадекватность - ее первые симптомы.
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29.10.2021 15:37 Відповісти


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29.10.2021 15:43 Відповісти
Кількість педагогів в Україні (дошкільна, шкільна і вища освіта) в Україні близько 700.000 осіб (Дані Держкомстату за 2019-20 н.р.) Додавши технічний персонал отримаємо цифру 850.000 - 900.000.

Кількість населення України 42-43 млн осіб.

Отже, "ряды антиваксеров", навіть 100% щеплених за прожектами Шкарлєта, це бл. 2,1-2,2 % від населення України.
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29.10.2021 15:59 Відповісти
Так это ж не единственный способ. Ты не учитываешь естественную убыль антиваксеров
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29.10.2021 16:00 Відповісти
Для долбоантиваксеров:
Есть такой препарат - Zolgensma, стоит около 2,5млн. долларов. Препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией. И вот, «нормальный разумный антиваксер» наверняка оставил бы своего ребёнка в покое («ну подумаешь, не будет ходить»)… А есть такие родители (и в Украине), которые просят у всего мира собрать необходимую сумму, чтобы вылечить своего малыша.
Вы-то не такие «лошары», вы-то не будете своего ребёнка «генетически модифицировать»? Правда, «здравомыслящие» долбоантиваксеры?!
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29.10.2021 15:32 Відповісти
Они не поняли и половины букв, не говоря уже о словах
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29.10.2021 15:33 Відповісти
И как нашли 2.5 ляма ? ты вообще в своём уме что пишешь такое.
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29.10.2021 15:44 Відповісти
Для кацапов это, конечно, неразрешимая задача
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29.10.2021 15:48 Відповісти
Вы ведь могли просто погуглить и не позориться здесь.
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29.10.2021 15:51 Відповісти
А оно в яндексе гуглит - там такого не показывают
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29.10.2021 15:52 Відповісти
Должно быть. Там есть фонд имени *****, и в этот "фонд" сбивают с бизнесменов деньги...
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29.10.2021 15:59 Відповісти
Повний крінж, а не порівняння. Абсолютній більшості антиваксерів від Ковіду нічого не буде, а от у тої дитини це єдиний шанс на більш-менш нормальне життя.
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29.10.2021 16:13 Відповісти
А Вы значит умеете думать мои мысли? Какое сравнение, чего с чем, и зачем? Я дал пищу для размышлений. Вот Вы, подумали над этим и это уже хорошо.
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29.10.2021 16:28 Відповісти
Не поняла, а причём тут вакцины к спинной атрофии? Спинная атрофия что, из-за вакцины случилась?
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29.10.2021 16:18 Відповісти
При том, что - идиоты бояться всего нового. Zolgensma и mRNA-вакцины - это новое поколение. Некоторые из идиотов, которые вынуждены вакцинироваться, прикладывают к месту укола магнит, чтобы "проверить" нет-ли "чипа". Люди настолько тупые упоротые, что не знают даже - что такое магнит и принцип его действия, уже не говоря про материалы из которых изготавливают "чипы".
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29.10.2021 16:48 Відповісти
Ничего смешнее не слышал )))))))))) У меня знакомая учительница, говорит у них максимум в школе 30% и такай тенденция по всему городу.
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29.10.2021 15:43 Відповісти
Так статья не про мокшляндию
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29.10.2021 15:47 Відповісти
гундяевских попов привейте сначала...можна и шваброй..
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29.10.2021 15:50 Відповісти
Разве то шваброй. А так - не надо. Пусть природа сделает своё дело.
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29.10.2021 15:51 Відповісти
90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины - и после этого школы работают на дистанционке? пусть работают также как и сады - очно.
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29.10.2021 15:57 Відповісти
Очно работает моносброд
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29.10.2021 15:58 Відповісти
В майбутньому освіта буде не потрібна...
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29.10.2021 16:35 Відповісти
К сожалению медработники такой статистикой похвастаться не могут и приблизительно.
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29.10.2021 17:01 Відповісти
А 80% работников учебных заведений не из числа педагогического состава еще нет.
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29.10.2021 17:03 Відповісти
ну скорее всего купили. учителя - это самый упоротый контингент
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29.10.2021 18:36 Відповісти
 
 