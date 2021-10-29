65% учителів повністю вакциновано проти коронавірусу, 90% отримали одну дозу, - Шкарлет

За даними на сьогодні, практично 90% українських учителів уже щеплені проти коронавірусної інфекції COVID-19 однією дозою вакцини.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%", - написав Шкарлет.



За його даними, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.



Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.

Також дивіться: 56% вчителів вакциновані повністю, 86% отримали одну дозу, - Шкарлет