65% учителів повністю вакциновано проти коронавірусу, 90% отримали одну дозу, - Шкарлет
За даними на сьогодні, практично 90% українських учителів уже щеплені проти коронавірусної інфекції COVID-19 однією дозою вакцини.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%", - написав Шкарлет.
За його даними, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.
Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.
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Кількість населення України 42-43 млн осіб.
Отже, "ряды антиваксеров", навіть 100% щеплених за прожектами Шкарлєта, це бл. 2,1-2,2 % від населення України.
Есть такой препарат - Zolgensma, стоит около 2,5млн. долларов. Препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией. И вот, «нормальный разумный антиваксер» наверняка оставил бы своего ребёнка в покое («ну подумаешь, не будет ходить»)… А есть такие родители (и в Украине), которые просят у всего мира собрать необходимую сумму, чтобы вылечить своего малыша.
Вы-то не такие «лошары», вы-то не будете своего ребёнка «генетически модифицировать»? Правда, «здравомыслящие» долбоантиваксеры?!