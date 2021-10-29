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Новини Коронавірус і карантин
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Найскладніша ситуація із COVID-19 у Запорізькій та Донецькій областях, - заступник голови ОП Тимошенко

Найскладніша ситуація із COVID-19 у Запорізькій та Донецькій областях, - заступник голови ОП Тимошенко

Найбільш напружена ситуація із поширенням пандемії COVID-19 в Україні спостерігається у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у нас найнапруженіша і найскладніша ситуація у Запорізькій, Донецькій області, також була у Херсонській, зараз вона стабілізувалася", - зазначив він.

Тимошенко пояснив, що на Херсонщині додаткові ліжко-місця з'явилися після розгортання мобільного госпіталю ДСНС.

Водночас, заступник керівника ОП інформував, що у кожній області є "старший по кисню" на цю область, який цілодобово на зв'язку з координатором у МОЗ, а вже координатор з міністерства координує всі підприємства з виробництва кисню.

Також читайте: Євросоюз залишив Україну у "зеленому списку"

Автор: 

карантин (18172) Запорізька область (3747) Донецька область (8834) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
это та областЬ, в которой 7.5% вакцинации?
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29.10.2021 15:40 Відповісти
+1
Надеюсь фото не из больницы.
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29.10.2021 15:41 Відповісти
+1
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29.10.2021 15:45 Відповісти
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так вы же ж уже на плато! забейте)
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29.10.2021 15:39 Відповісти
это та областЬ, в которой 7.5% вакцинации?
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29.10.2021 15:40 Відповісти
Надеюсь фото не из больницы.
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29.10.2021 15:41 Відповісти
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29.10.2021 15:45 Відповісти
Его бы самого "полечить" в таком госпитале, как развернули в Херсонской области

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29.10.2021 16:13 Відповісти
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29.10.2021 16:15 Відповісти
А антиваксерам это все равно "Абычный грипп, каждый год такое происходит!"
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29.10.2021 15:47 Відповісти
спалил коронавирус контакты ватки..
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29.10.2021 15:47 Відповісти
Донецька область це там, звідки через КПВП проходять даунбасята?
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29.10.2021 15:49 Відповісти
Закрыты кпвв...уже более года закрыты...никто и никуда не проходит....
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29.10.2021 16:11 Відповісти
Ну то й добре. Але пів року назад вони вештали і заносили свою заразу як ковідну, так і ватну.
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29.10.2021 16:26 Відповісти
ишо один вылез комментатор. кто ОНО такое этот ворюга тимошонка Кирюха? Ааааа тот который билдеты Квартал 95 продавал!
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29.10.2021 15:52 Відповісти
Жопа везде,вспомните Путина,и слова о биолабораториях США.
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29.10.2021 20:34 Відповісти
 
 