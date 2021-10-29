Найскладніша ситуація із COVID-19 у Запорізькій та Донецькій областях, - заступник голови ОП Тимошенко
Найбільш напружена ситуація із поширенням пандемії COVID-19 в Україні спостерігається у Запорізькій та Донецькій областях.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз у нас найнапруженіша і найскладніша ситуація у Запорізькій, Донецькій області, також була у Херсонській, зараз вона стабілізувалася", - зазначив він.
Тимошенко пояснив, що на Херсонщині додаткові ліжко-місця з'явилися після розгортання мобільного госпіталю ДСНС.
Водночас, заступник керівника ОП інформував, що у кожній області є "старший по кисню" на цю область, який цілодобово на зв'язку з координатором у МОЗ, а вже координатор з міністерства координує всі підприємства з виробництва кисню.
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