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Новини
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Отримані від Великої Британії та Бельгії наукові судна одержали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Олександров"

Отримані від Великої Британії та Бельгії наукові судна одержали нові назви -

Англійський криголам "Джеймс Кларк Росс" та наукове судно "Бельгіка" отримали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Олександров".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Першу назву було обрано, оскільки одним із основних завдань криголама буде транспортування наукового персоналу на станцію "Академік Вернадський". Станцію названо на ім'я українського вченого, ідеї якого призвели до формування поняття "ноосфера" – так французький філософ Едуар ле Руа, розвиваючи ідеї Володимира Вернадського, назвав такий ступінь розвитку біосфери Землі.

"Борис Олександров" – покійний директор Інституту морської біології Національної академії наук України, член-кореспондент НАН. Він загинув у пожежі, яка майже повністю знищила будівлю інституту на початку грудня 2019 року.

Про обрання назви стало відомо під час поїздки президента Володимира Зеленського 29 жовтня до Одеси. Сюди він приїхав у тому числі для відвідування українського наукового флоту.

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"Бельгіку" Україна отримала в подарунок від уряду Бельгії. Судно використовуватимуть для моніторингу Чорного моря, зокрема, дослідження морського дна і збору екологічних даних. В Одесу судно зайшло 21 жовтня 2021 року. В першу експедицію судно планують відправити вже в грудні цього року.

Криголам James Clark Ross Україна придбала в серпні 2021 року, а на початку жовтня він також прибув до Одеси. На момент спуску на воду криголам входив в чільну трійку наукових суден світу. Він також незабаром вирушить на південь земної кулі, але спочатку має пройти технічне обслуговування. Втім, як зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий у коментарі Радіо Свобода, проблем із криголамом вони не очікують. В експедицію він вирушить або в середині грудня, або на початку наступного року.

"Він у повній автономці цілком успішно перейшов з Данії до України, обійшовши всю Європу. Тобто це означає, що по суднохідних властивостях до судна питань нема. Але одна справа перехід навколо Європи, друга – йти в льодову обстановку. Томи наполягаємо, що хочемо перше обслуговування зробити до виходу в Антарктиду. Це десь друга половина листопада", – повідомив вчений.

Автор: 

корабель (1617) наука (365) Одеса (5510) перейменування (586)


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Топ коментарі
+5
а чего не *95 квартал*?
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29.10.2021 15:50 Відповісти
+4
Не знаю... Як на мене то оте ОВ мене якось бісить...
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29.10.2021 15:57 Відповісти
+3
НООСФЕРА Вернадського - Вернадський не сприймав ідей відокремлення України від Росії, заперечував проти швидкої українізації, запровадженої Центральною Радою, спочатку розглядав Українську академію наук як регіональне відділення Петербурзької АН
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29.10.2021 16:51 Відповісти
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а чего не *95 квартал*?
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29.10.2021 15:50 Відповісти
Решено на них рояль не устанавливать.
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29.10.2021 15:52 Відповісти
95-й аврал
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29.10.2021 15:57 Відповісти
Надо что бы гбр следсвенные действия на них провели как на военных катерах.
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29.10.2021 16:03 Відповісти
изначально хотели назвать "папа Саша" и "мама Рима" но решили что перебор
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29.10.2021 16:26 Відповісти
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29.10.2021 16:31 Відповісти
Вроде имена судам менять-плохая примета.
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29.10.2021 15:52 Відповісти
офис отработал по полной...
сферой разума лично малюська управляет?чы то,блеать,коллегиальное решение?
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29.10.2021 15:55 Відповісти
Не знаю... Як на мене то оте ОВ мене якось бісить...
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29.10.2021 15:57 Відповісти
ну хоть не доктор кива
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29.10.2021 16:00 Відповісти
та там 90% співробітників на ов і єв і українську не знає ніхто
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29.10.2021 20:15 Відповісти
Сколько денег лупанули на перекраску?
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29.10.2021 16:02 Відповісти
Несерйозно. Одне судно все-таки має носити назву Голобородько, а друге Косоворотка.
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29.10.2021 16:12 Відповісти
Нужно было не скромничать, а назвать своим именем: "ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ". А ещё лучше было по-быстрому придумать липовую трускавецко-квартальную академию и назвать: "АКАДЕМИК ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ". А для второго корабля: "АКАДЕМИК КВАРТАЛЬНЫЙ ЦАХЕС". Супер!
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29.10.2021 16:18 Відповісти
По-настоящему хорошее дело...Украина приобрела замечательные суда и как же без путинских выкормышей?? Гавнометы тут как тут....уже опорожнились.
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29.10.2021 16:27 Відповісти
Не приобрела, а ПЕРЕДАЛИ, т.е. подарили.
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29.10.2021 16:31 Відповісти
Юноша, приобрести вовсе не значит КУПИТЬ.....
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29.10.2021 16:48 Відповісти
А чего не "Александр Зеленский"? Как ни как а "весомый вклад" в "науку" сделал. Его даже на пожизненную надбавку к пенсии в прошлом году подавали. И портрет у него такой "мужественный".
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29.10.2021 16:30 Відповісти
Пропоную назву на інші кораблі, наприклад '' Академік Володимир Зеленський".😊
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29.10.2021 16:31 Відповісти
Я протестую, давайте спочатку проффесор "Володимир Зеленський", щоб було якость по честі. Він закінчив тільки два курса Трускавецької академії, а через два роки, можна вже і дати "акадіміка" і генерала клоунськиї військ.
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29.10.2021 16:39 Відповісти
И ещё одно заведомо бредовое зелино обещание: "36 науч. кораблей за 10 лет!" На додачу к всем прежним успешно проваленным (или находящ. в процессе проваливания): 10млн.тестов ПЛР из Китая к 22.03.20 (реально всего 50тыс. или ПОЛПРОЦЕНТА!), "4тыс.дол.зарплата учителей!", "миллиард деревьев!", "десятки тысяч новых мостов в Украине!" и проч. бред от шмаркли...
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29.10.2021 16:37 Відповісти
Борис Немцов нужно было назвать...
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29.10.2021 16:40 Відповісти
НООСФЕРА Вернадського - Вернадський не сприймав ідей відокремлення України від Росії, заперечував проти швидкої українізації, запровадженої Центральною Радою, спочатку розглядав Українську академію наук як регіональне відділення Петербурзької АН
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29.10.2021 16:51 Відповісти
Сама Центральна Рада була проти Незалежності від Росії. А тільки за Автономію. І 73% біомаси теж вважали себе хохлами або 'тутешніми', про назву Україна знала купка інтелігентів. І навіть повстання "Самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві в липні 1917р. війська Центральної Ради задавили в співпраці з військами російського 'тимчасового уряду'. А далі Автономісти центральної ради вдивлялись в очі Троцького в пошуках миру. Аж поки більшовики не захопили Харків, Полтаву, Одесу і не підійшли під станцію Крути. Далі уже було прозріння і 4-й Універсал про Незалежність. Але було вже пізно. Вояки розбіглись або пішли до червоних. Авторитет серед народу - втрачено. Все що було далі зі Скоропадським і Петлюрою- просто агонія.

Те саме і сто років потому. Та сама незалежність 1991 року з купкою самостійників (Рух) яких колишня комуністична більшість (по аналогії з автономістами УНР) обзивала радикалами.

А от поляки з фіннами не бавились в Автономію і одразу відокремились від росії в 1918 р.
Так само як і чехи з поляками в 1989р. обирали Леха Валенсу і реформаторів типа Чорновола, а ми- 'новиє ліца' вчорашніх комуняк що розвалили совок.
І де зараз ми, і де- поляки, чехи, і фінни!
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30.10.2021 13:16 Відповісти
Поки ми будемо займатися "наукою" назва нашої держави зміниться на федеральний округ расєйської **********...
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29.10.2021 21:33 Відповісти
А что,свои суда строить уже не могём?Лучше у Европы покупать,развивая ее промышленность,чем свою промышленность строить.
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30.10.2021 11:55 Відповісти
 
 