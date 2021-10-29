Отримані від Великої Британії та Бельгії наукові судна одержали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Олександров"

Англійський криголам "Джеймс Кларк Росс" та наукове судно "Бельгіка" отримали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Олександров".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Першу назву було обрано, оскільки одним із основних завдань криголама буде транспортування наукового персоналу на станцію "Академік Вернадський". Станцію названо на ім'я українського вченого, ідеї якого призвели до формування поняття "ноосфера" – так французький філософ Едуар ле Руа, розвиваючи ідеї Володимира Вернадського, назвав такий ступінь розвитку біосфери Землі.

"Борис Олександров" – покійний директор Інституту морської біології Національної академії наук України, член-кореспондент НАН. Він загинув у пожежі, яка майже повністю знищила будівлю інституту на початку грудня 2019 року.

Про обрання назви стало відомо під час поїздки президента Володимира Зеленського 29 жовтня до Одеси. Сюди він приїхав у тому числі для відвідування українського наукового флоту.

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"Бельгіку" Україна отримала в подарунок від уряду Бельгії. Судно використовуватимуть для моніторингу Чорного моря, зокрема, дослідження морського дна і збору екологічних даних. В Одесу судно зайшло 21 жовтня 2021 року. В першу експедицію судно планують відправити вже в грудні цього року.

Криголам James Clark Ross Україна придбала в серпні 2021 року, а на початку жовтня він також прибув до Одеси. На момент спуску на воду криголам входив в чільну трійку наукових суден світу. Він також незабаром вирушить на південь земної кулі, але спочатку має пройти технічне обслуговування. Втім, як зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий у коментарі Радіо Свобода, проблем із криголамом вони не очікують. В експедицію він вирушить або в середині грудня, або на початку наступного року.

"Він у повній автономці цілком успішно перейшов з Данії до України, обійшовши всю Європу. Тобто це означає, що по суднохідних властивостях до судна питань нема. Але одна справа перехід навколо Європи, друга – йти в льодову обстановку. Томи наполягаємо, що хочемо перше обслуговування зробити до виходу в Антарктиду. Це десь друга половина листопада", – повідомив вчений.