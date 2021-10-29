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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликає не закривати школи під час карантину: "Наука повинна мати пріоритет перед політикою"

ВООЗ закликає не закривати школи під час карантину:

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що взимку школи мають бути відкриті, але з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі ВООЗ.

"Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило освіту мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо для психічного та соціального благополуччя дітей. Ми не можемо повторювати одні й ті самі помилки", - наголосив він.

Замість того, щоб закривати навчальні заклади, ВООЗ рекомендує продовжувати дотримуватись епідеміологічних заходів у школах, серед яких соціальна дистанція, часте миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції у класах та розширення доступу до тестування, особливо в умовах високої поширеності COVID-19.

"Наука має переважати політику, а довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в низці країн спостерігається сплеск передачі інфекції. У нас є ефективніші інструменти для вирішення цієї проблеми, ніж закриття шкіл", - наголосив Клюге.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) школа (2227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Проговорилися, що квірус - це політика.
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29.10.2021 16:11 Відповісти
+5
Та шоб Вы здохли, чёртовы ВОЗники. Это Вы вирус ********.
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29.10.2021 16:13 Відповісти
+3
Причина одна, у зелених довбнфв відсутні кошти на опалення шкіл
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29.10.2021 16:04 Відповісти
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Причина одна, у зелених довбнфв відсутні кошти на опалення шкіл
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29.10.2021 16:04 Відповісти
это да...не могём за просто так потерять большую шоблу навуковцив...лыжню киваноидам!
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29.10.2021 16:05 Відповісти
"У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ"

Инструменты-то есть, но в Украине слишком много идиотов, которые не хотят ими пользоваться. Пользуются как обычно - граблями, и то - не для того для чего они предназначены.
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29.10.2021 16:05 Відповісти
Где ж вы в августе были. А то уже которую неделю школота дурака валяет
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29.10.2021 16:08 Відповісти
Проговорилися, що квірус - це політика.
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29.10.2021 16:11 Відповісти
Та шоб Вы здохли, чёртовы ВОЗники. Это Вы вирус ********.
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29.10.2021 16:13 Відповісти
Если он хоть знал что такое наука.. Наука - это ОПРОВЕРЖЕНИЕ того чему тебя учат
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29.10.2021 16:14 Відповісти
"Только мертвый негр
Не идет играть в баскетбол"
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29.10.2021 16:29 Відповісти
Что-то эфиоп уже давно не выступал
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29.10.2021 16:29 Відповісти
То есть ковид и миллионы смертей от него- "политика"??? Да вас ещё не судили за то, что вначале пандемии, когда в Китае была жесть, вы говорили о "вспышке локального характера" и "призывали" не прекращать авиасообщение с очагом заразы!!!
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29.10.2021 16:36 Відповісти
Поменяли пестню после полутора лет точно измеренного и задокументированого провала в обучении. Которое будет стоить триллионы баксов в пониженной продуктивности уже в ближайшем будущем.
А ведь говорили же им еще год назад - лучше бабушка проживет на три года меньше чем дети будут мучаться пять десятилетий.
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29.10.2021 17:40 Відповісти
ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать эпидемиологические меры в школах, среди которых социальная дистанция, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности COVID-19.ВІН ХОТЬ ОДИН РАЗ У ШКОЛІ БУВ?
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29.10.2021 18:15 Відповісти
Призывают...? Это те которые прощелкали ipalom эпидемию в Ухани? у вас слабоумие преобладает над политикой
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29.10.2021 18:25 Відповісти
а чем занимается сегодня школа
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29.10.2021 19:34 Відповісти
 
 