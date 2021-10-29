ВООЗ закликає не закривати школи під час карантину: "Наука повинна мати пріоритет перед політикою"
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що взимку школи мають бути відкриті, але з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі ВООЗ.
"Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило освіту мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо для психічного та соціального благополуччя дітей. Ми не можемо повторювати одні й ті самі помилки", - наголосив він.
Замість того, щоб закривати навчальні заклади, ВООЗ рекомендує продовжувати дотримуватись епідеміологічних заходів у школах, серед яких соціальна дистанція, часте миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції у класах та розширення доступу до тестування, особливо в умовах високої поширеності COVID-19.
"Наука має переважати політику, а довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в низці країн спостерігається сплеск передачі інфекції. У нас є ефективніші інструменти для вирішення цієї проблеми, ніж закриття шкіл", - наголосив Клюге.
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Инструменты-то есть, но в Украине слишком много идиотов, которые не хотят ими пользоваться. Пользуются как обычно - граблями, и то - не для того для чего они предназначены.
Не идет играть в баскетбол"
А ведь говорили же им еще год назад - лучше бабушка проживет на три года меньше чем дети будут мучаться пять десятилетий.