Україна може щороку економити 1,5 млрд дол. у комунальній сфері за рахунок заходів з енергозбереження, - Шмигаль

Україна завдяки заходам з енергоефективності та енергозбереження може щороку заощаджувати 1,5 млрд доларів.

Про це на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є ініціатива президента України з наступного року розпочати велику державну програму енергозбереження, яка допоможе нам у наших містах енергомодернізувати великі житлові будинки та тепломережі, що призведе до великої економії. За даними Міністерства економіки, до 1,5 мільярда доларів на рік ми можемо заощаджувати, лише здійснивши заходи енергоефективності та енергозбереження для комунальної сфери", - сказав прем'єр.

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