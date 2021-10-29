Україна може щороку економити 1,5 млрд дол. у комунальній сфері за рахунок заходів з енергозбереження, - Шмигаль
Україна завдяки заходам з енергоефективності та енергозбереження може щороку заощаджувати 1,5 млрд доларів.
Про це на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Є ініціатива президента України з наступного року розпочати велику державну програму енергозбереження, яка допоможе нам у наших містах енергомодернізувати великі житлові будинки та тепломережі, що призведе до великої економії. За даними Міністерства економіки, до 1,5 мільярда доларів на рік ми можемо заощаджувати, лише здійснивши заходи енергоефективності та енергозбереження для комунальної сфери", - сказав прем'єр.
Топ коментарі
+13 Привет
показати весь коментар29.10.2021 16:08 Відповісти Посилання
+9 jklpqrs
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+6 Novik Leaks
показати весь коментар29.10.2021 16:10 Відповісти Посилання
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Задумайся, насколько описанная выше ситуация влияет на здоровье.
так они не портятся
доктор Комаровский
Но память - хорошая, как было до того. И понимаю, что у многих может быть так же.
в Украине 15 энергоблоков АЭС общей мощностью 13835 МВт
и в работе 11 энергоблоков которые вырабатывают 9985 МВт
Стандартная 9-ти этажка (жалея вас) беру 2 подъезда. Озвучьте теплопотери здания и размер теплообменника.
Всё, в принципе, верно. Теплообменник уберите.
Зимой никто особо топить не собирается.
хватит ли от тока на всеx 1,5 лярда?
сволочь все-таки етот степашка и шмоточник.
со смартфоном разберись
Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель.
Тот же колхоз - только меньше размером.
Вы не понимаете структуру финансирования. Чем больше вы будете экономить гигокаллорий тем меньше будет финансирование теплоцентрали. А значит для покрытия убытков повысится цена гигокаллории.
Чем меньше мы потребляем газа - тем дороже для нас газ.
"Ах как не понять бабка глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой"
Все в городскую сеть отдают по возможности, но за то берут по потребности.
Из трубы и сухой тряпки больше чем есть не выжать.
Вы форсунку в элеваторе рассверливали?
Вспомните как к линии электричества подключают. Вам пломбируют автомат на 16 Ампер, а так ни в чём себя не ограничивайте, в пределах 3-х кВТ.
Учите азы теплотехники.
Опа!
А утеплення зсередини то ще той гємор, треба гратися з точкою роси, пароізоляцією і взагалі стіни "не дихають" ну тобто обліплені стіродуром не регулюють вологість в приміщенні.
Ну поставили датчик DS18B20, ну показал он 18 градусов. И что дальше? Вы о местной регулировке, так это к терморегуляторам.
Извините.
И естественно после таких умных речей, нам ни кто ни план , ни кошторис не предоставит к рассмотрению. А "лесопилка" будет не слабее чем на дорогах.
Алчевськ вже забули ЗЕбуїни... То Шмигалюга "может повторить"!!!
А дети, а внуки, а правнуки???
50% отапливают окружающую среду.
- 1,5 млн. техусловия и проект.
- 1 млн. разрешения и согласования.
- 1 млн. сама котельная.
- 0,5 млн монтаж.
, а шо ж ты летом за отопление авансом не заплатил?
Так от, усі їх потуги "великого чогось" закінчиться дублюванням програми держенергоефективності по заміні світлодіодних лампочок.