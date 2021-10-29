УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини
1 822 88

Україна може щороку економити 1,5 млрд дол. у комунальній сфері за рахунок заходів з енергозбереження, - Шмигаль

Україна може щороку економити 1,5 млрд дол. у комунальній сфері за рахунок заходів з енергозбереження, - Шмигаль

Україна завдяки заходам з енергоефективності та енергозбереження може щороку заощаджувати 1,5 млрд доларів.

Про це на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є ініціатива президента України з наступного року розпочати велику державну програму енергозбереження, яка допоможе нам у наших містах енергомодернізувати великі житлові будинки та тепломережі, що призведе до великої економії. За даними Міністерства економіки, до 1,5 мільярда доларів на рік ми можемо заощаджувати, лише здійснивши заходи енергоефективності та енергозбереження для комунальної сфери", - сказав прем'єр.

Читайте також: Наступного року на енергоефективність виділять 5,5 млрд грн, - Шмигаль

Автор: 

енергозбереження (115) енергоефективність (495) Шмигаль Денис (4652)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
А если не включать отопление то еще больше...
показати весь коментар
29.10.2021 16:08 Відповісти
+9
А если не принимать по ночам посланцев фирташа, а коломойского отправить в Делавэр, можно сэкономить еще больше.
показати весь коментар
29.10.2021 16:12 Відповісти
+6
только дебилы будут придумывать меры по энергосбережению строить СОЛЭС вместо-того чтобы построить несколько АЭС и получать почти шаровую электроэнергию
показати весь коментар
29.10.2021 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
именно) спишут в карман инвестиционной бабушке)
показати весь коментар
29.10.2021 16:21 Відповісти
1,5 млрд долларов, которые могли бы быть украденными коллективным ЗЕлеМойским
показати весь коментар
29.10.2021 17:23 Відповісти
А если не включать отопление то еще больше...
показати весь коментар
29.10.2021 16:08 Відповісти
зачем его включали? было 24 стало 26. за что платить то? за открытые окна?
показати весь коментар
29.10.2021 16:22 Відповісти
У меня включили. Ощутимо менее сыро стало в квартире - т.е. утром пару дней назад ты не мог открыть окно потому как на улице минус 2 а в доме холодно и сыро от влаги, выдохнутой ночью... а сча все прекрасно.
Задумайся, насколько описанная выше ситуация влияет на здоровье.
показати весь коментар
29.10.2021 16:41 Відповісти
легкие нужно хранить на холоде, в морозилке !
так они не портятся
доктор Комаровский
показати весь коментар
29.10.2021 16:52 Відповісти
а сделать вменяемый ремонт дома никак?
показати весь коментар
29.10.2021 17:05 Відповісти
У меня теплый пол как раз на такой переходной период.
Но память - хорошая, как было до того. И понимаю, что у многих может быть так же.
показати весь коментар
29.10.2021 17:11 Відповісти
Якщо просто сидіти в міністерстві і закидати ідеї які вже 100 років знають, то ні..я не станеться.
показати весь коментар
29.10.2021 16:10 Відповісти
только дебилы будут придумывать меры по энергосбережению строить СОЛЭС вместо-того чтобы построить несколько АЭС и получать почти шаровую электроэнергию
показати весь коментар
29.10.2021 16:10 Відповісти
в Украине из 25 блоков АЄС сейчас работают только 3 (ТРИ !!!)
показати весь коментар
29.10.2021 16:54 Відповісти
ну и кто тебе дал такую методичку?
в Украине 15 энергоблоков АЭС общей мощностью 13835 МВт
и в работе 11 энергоблоков которые вырабатывают 9985 МВт
показати весь коментар
29.10.2021 17:48 Відповісти
ой как больно....челюстью об стол ударился от ржача))))))))))))))
показати весь коментар
29.10.2021 16:10 Відповісти
Человечище, какой мозг, если вообще не включите, то уже некому будет платить пенсии, зарплату.
показати весь коментар
29.10.2021 16:11 Відповісти
щаз буба с ленкой вам поведают о секретах полуторалитровых баллонов под одеялом...
показати весь коментар
29.10.2021 16:12 Відповісти
А если не принимать по ночам посланцев фирташа, а коломойского отправить в Делавэр, можно сэкономить еще больше.
показати весь коментар
29.10.2021 16:12 Відповісти
А сэкономленное можно чудесно распилить. Аж слюнки потекли у Дениски.
показати весь коментар
29.10.2021 16:14 Відповісти
Как экономить с централизованным отоплением в многоэтажных домах? Утеплить и открывать окна зимой?
показати весь коментар
29.10.2021 16:14 Відповісти
Есть рабочие проекты. В доме нужно сделать теплопункт не большой, нужно установить теплообменник (нужно, чтобы фактически разделить теплосеть дома и городскую и позволяет дальше делать регулировки по отбору тепла из городской сети), добавить насос циркуляции теплоносителя для дома, добавить счётчик тепла, и добавить автоматику по регулировке (или в зависимости от температуры на улице или как уже договорятся по дому жильцы), ну или без автоматики придется вручную каждый раз бегать и крутить задвижку и регулировать подачу тепла на дом. Это в принципе всё, дальше можно утеплять дом и радоваться большому падению платежек тепла. Да это стоит денег, но окупится достаточно быстро при грамотном подходе. НО, бюрократическая машина будет максимально сопротивляться, т.к. люди начнут экономить в разы, а это не выгодно никому, кроме людей, в тарифе на газ и з.п. чиновников заложена, меньше газа - меньге з.п. Так вот при попытке установить теплопункт в доме сразу нужно будет вагон разрешений всех и вся, вагон разных справок, договоров и т.д. Новые дома уже делают и возможностью регулировки, вплоть до квартиры со счетчиком тепла в каждой квартире и в этом случае централизованное отопление в разы лучше индивидуального, котельная сбоку и вас соседи не подзорвут, так делают в ЕС часто, в новостроях, отопление централизовано, но вы можете регулировать. Нельзя всегда сделать индивидуальное, особенно если высотка 9+ этажей. Давно уже всё придумано и работает, только бюрократическая система будет мешать до последнего.
показати весь коментар
29.10.2021 16:34 Відповісти
Пан мае рацію. Приятно читать умного человека. Поддерживаю и одобряю всеми четырьмя лапами.
Стандартная 9-ти этажка (жалея вас) беру 2 подъезда. Озвучьте теплопотери здания и размер теплообменника.
Всё, в принципе, верно. Теплообменник уберите.
показати весь коментар
29.10.2021 19:40 Відповісти
Может и есть системы без теплообменника, но я видел только с теплообменником, это позволяет убрать большое давление городской сети и отбирать столько тепла, сколько нужно потребителю и с поломками проще, высокое давление котельной может порвать трубы в доме, особенно старые трубы часто лопают. Может и делают без теплообменника, но я этого не знаю, правильно с теплообменником, проще, надежнее и безопаснее, это как редуктор для воды или газа, от сверх высокого давления. Теплообменники не большие, я в свое время обслуживал огромные склады 4 этажа + офисы 3 этажа, сотни квадратов на этаж и все это отапливалось с теплообменником высотой чуть более метра и сторонами не более 0,5х0,5м, небольшая коробка, которой хватало на огромные площади. КПД читал, то около 98%, это есть и можно почитать, фирму не помню, но это не принципиально, они все примерно похожи по характеристикам. И в многоэтажках видел, то там примерно такие же были и всего хватает. Современные теплообменники для домов не большие. Вот только их нужно не забывать обслуживать и чистить, не критично, но нужно делать. В любом случае методы перехода есть, но системе это не выгодно по ряду причин и одна из них, что и за потери должен кто то платить, а не проще капитально утеплить теплотрассу.
показати весь коментар
29.10.2021 21:50 Відповісти
А по поводу расчета, то это нужно делать под конкретный дом и сколько ему нужно тепла. Есть фирмы, которые это делают. Так же есть фирмы, которые имеют уже готовые решения и они это делали уже, они привозят мини теплопункт в сборе или по частям и по месту врезают его в подвале или где там в существующие трубы и всего делов. Но опять же как говорят головы ОСББ, чтобы это можно было сделать, то нужно пройти всё и вся, а потом люди меняют внутридомовые трубы и утепляются. Я жил, то жильцы дома своими силами после установки счетчика утепляли трубы на чердаке и по этажам, так же запечатали чердак и платежка упала ощутимо, было 1400грн за 1к, а стало 900-1100грн, а дальше планировали утеплять стены, и еще будет меньше. А если нет счетчика, то смысла утеплять нет, будут по среднему считать, даже если дом утеплен будет. Всё начитается с установки счетчика, а дальше уже виднее.
показати весь коментар
29.10.2021 22:03 Відповісти
правильно-всего большого и побольше...
показати весь коментар
29.10.2021 16:16 Відповісти
Перевожу из шмыгальского на человеческий.
Зимой никто особо топить не собирается.
показати весь коментар
29.10.2021 16:16 Відповісти
все верно - скока еще пацанов без приличных курток ходят...
хватит ли от тока на всеx 1,5 лярда?
сволочь все-таки етот степашка и шмоточник.
показати весь коментар
29.10.2021 16:31 Відповісти
Объясните, пожалуйста: как можно что-то там сберегать при советской системе отопления -- одна большая ТЭЦ отапливает дома с расстояния нескольких километров?
показати весь коментар
29.10.2021 16:22 Відповісти
Проще парней репы. Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель. Чтобы тепло равномерно доходила до крайних домов, автоматизируйте регулировку, благо все уже есть и wifi, и автоматы-заслонки.
показати весь коментар
29.10.2021 16:33 Відповісти
Задолбал автоматический подсказчик. Не "парней", а "паренной"
показати весь коментар
29.10.2021 16:40 Відповісти
а ты здесь про wifi, и автоматы-заслонки париш

со смартфоном разберись
показати весь коментар
29.10.2021 16:56 Відповісти
При чем тут вентиль? Десятки киллометров теплотрас не имеют теплоизоляции и что, потери на нагрев морозного воздуха шмыгаль оплачивать будет? Или потери впихнут в тариф и вперед экономь на здоровье, хоть в холодной квартире сиди, а за нагрев атмосферы платить будешь
показати весь коментар
29.10.2021 18:44 Відповісти
одна большая ТЭЦ отапливает дома с расстояния нескольких километров
Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель.
Тот же колхоз - только меньше размером.
Вы не понимаете структуру финансирования. Чем больше вы будете экономить гигокаллорий тем меньше будет финансирование теплоцентрали. А значит для покрытия убытков повысится цена гигокаллории.
Чем меньше мы потребляем газа - тем дороже для нас газ.
показати весь коментар
29.10.2021 19:51 Відповісти
У совка как-то получалось обеспечивать. Неужели сейчас хуже, ммм?
показати весь коментар
29.10.2021 16:42 Відповісти
Давно всё есть, решено и работает. Даже немцы продавая своё оборудование уже всё посчитали и имеют готовые проекты, они всё посчитали, есть и свои фирмы тоже и тоже работают и делают. Вкратце: покупается мини теплопункт, врезается по точке входа городское сети на ваш дом и всё, есть готовые решения. дальше вы можете регулировать и отбирать столько тепла, сколько нужно, жильцы сами решают уже о нужной им температуре. А дальше можно утеплить дом и потребление тепла будет падать еще сильнее. Но прикол в том, что для установки свое теплопункта нужно вагон разрешений и дороговор, а падение потребления теплоносителя не выгодно никому кроме людей и сами чиновники максимально будут сопротивляться переходу. В новостроях есть свои теплопункты и даже индивидуальный учет в квартире, и можете регулировать как с индивидуальным, только по сути централизованное и это плюс, вас соседи как минимум не смогут подорвать газом. В том же Киеве так и делают в новостроях, котельная и рядом высотки, у каждого дома свой учет и учёты по квартирам индивидуально, дома начинают брать тепло, котельная больше нажимает на нагрев, всё автоматизировано, так же и с бизнес центрами современным и т.д. Там централизованное отопление, но каждый крутит себе как хочет температуру, а в итоге и платит по факту за СВОЕ потребление, а не за общак, где одному жарко, а другие замерзли и по среднему заплатили. Всё есть, просто это даже не так вопрос денег, как обойти бюрократическую волокиту и получить вагон отказов, что ваш прям не подходит для индивидуального регулирования вот прям никак, хотя по факту так ничего не меняется в системе отопления ))) Да и люди многие не знают, что можно сделать регулировку.
показати весь коментар
29.10.2021 16:51 Відповісти
врезается по точке входа городское сети на ваш дом и всё,... вы можете регулировать и отбирать столько тепла, сколько нужно, жильцы сами решают уже о нужной им температуре.
"Ах как не понять бабка глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой"
Все в городскую сеть отдают по возможности, но за то берут по потребности.
Из трубы и сухой тряпки больше чем есть не выжать.
Вы форсунку в элеваторе рассверливали?
Вспомните как к линии электричества подключают. Вам пломбируют автомат на 16 Ампер, а так ни в чём себя не ограничивайте, в пределах 3-х кВТ.
Учите азы теплотехники.
показати весь коментар
29.10.2021 20:04 Відповісти
Если не были в котельной, то не пишите. Если расход растет, то в котельной увеличивают расход газа, всё регулируется, если этого не делать, то можно или разморозить систему в мороз или перегреть и даже подзорвать котлы. Если у вас счетчик, то цена гигакалории фиксирована и количество гигакаллорий делится на жильцов в соответствии с площадью недвижимости, а если счетчика нет, то делят и вешают на всех с потерями и т.д. Я жил в одном доме, то ОССБ сделали и установили счетчик и платежка упала на 30% сразу, через два месяца его сломали поставные лица и компания стала считать по среднему тепло пока не отремонтируют счетчик, и естественно получилось больше. По поводу автомата знаю, и есть нормы и мощность по договору, да это относительно недавно начали такое делать на вводных автоматах, это установка с верхов, типа нужно снизить пиковые нагрузки на энергосистему, и простые рабочие не виноваты в этом. Если бы вы умели договариваться, то есть автоматы с маркировкой 16А, а по факту там 32А, все люди и нужно просто уметь поговорить без криков. Или же платите за увеличение мощности. Учите азы жизни и учитесь договариваться.
показати весь коментар
29.10.2021 21:37 Відповісти
Для начала поставте датчики тепла в каждый многоквартирный дом, чтобы регулировать равномерность потребления. Сейчас в одних домах жарят и окна открывают, а в других холод. Продавец тепла заинтересован по максимуму содрать денег и ему наплевать на экономию газа.
показати весь коментар
29.10.2021 16:26 Відповісти
Надо бы уже и по квартирам рассовывать.
показати весь коментар
29.10.2021 16:31 Відповісти
Для получения результата с минимальными вложениями начать надо с домов и подъездов, как независимые от жильцов места установки устройств контроля.
показати весь коментар
29.10.2021 16:37 Відповісти
По квартирам в старых домах счетчик не всегда получится, там перекрытия не утеплены и будет перетекание тепла, в счетчиках просто нет смысла или нужно утеплять в каждой квартире стены, потолок и пол. Для примера по практике, старый панельный дом и одна квартира перешла на индивидуальное, а остальные остались на централизованном, но в отопительный сезон по сути они и не топят и радуются огромной экономии, но они тупо греются от соседей и по сути воруют их тепло через тонкие не утепленные стены, вот и вся хитрость. А доказательство этому есть тепловизионный аудит и видно, что даже не топить, а стены соседей теплые, немного идет перетекание тепла, соседи то греются. А когда соседние квартиры тоже переходят на индивидуальное и начинают экономить, то уже начинается вой и вопли, и этим радующимся уже холодно и растет потребление газа, шара закончилась и они начинают жаловаться, мол капец, было тепло раньше, а теперь холодно. Так вот, при переходе на индивидуальное нужно не только отрезать квартиру от общей тепло сети, но и утеплить квартиру со всех сторон, чтобы не вы не получали тепло у соседей через стены, потолок и пол, и соседи не получали у вас, это деньги. Даже в новостроях утепленных не все сразу делают ремонт и если соседи будут отапливаться, то в квартирах в средине дома даже если не топить вообще, то большая вероятность, что температура не опустится ниже ноля (если окна установлены), на улице минус, а в квартире плюс 10 например, хотя в самой квартире отопления нет вообще, но там теплее чем на улице, и тепло откуда то появилось, это и есть перетекание тепла от соседей и в тепловизор его прекрасно видно, в квартире нет отопления, но смежные стены тёплые, не сильно, но теплые и от этого теплее и другим. Если квартира внутри и все соседи будут греться, то и вам придется сильно меньше платить за тепло - это думаю и так понятно, квартира - это не частный утепленный по всему периметру дом.
показати весь коментар
29.10.2021 17:12 Відповісти
Мабуть так, але ще є вікна. Навіть металопластикові здають тепло.
показати весь коментар
29.10.2021 18:43 Відповісти
Ну теплопотери через окна никто не отменял, но при современных на много камер потери там не критичные и не большие, куда больше потери через мостики холода рядом с окнами и не утепленные откосы. Бегал в своё время с тепловизором и потери часто не там, где люди думают. По тепловизору на окне +22, а рядом не утепленном откосе +16, дальше по стене опять +22, потом на откосе вода и плесень, люди утеплили откосы и +4 градуса в комнате сразу. А дальше утеплить стены еще нужно и будет красота, если они не утеплены.
показати весь коментар
29.10.2021 18:49 Відповісти
+100 Я тільки недавно до цього додумався. Батареї у нішах, відповідно наружна стіна у цьому місці тонша.
показати весь коментар
30.10.2021 12:14 Відповісти
и толку - у одного и стены утеплены и окна современные...- а у других щели по сантиметру....- только по-квартирно-индивидуальные....
показати весь коментар
29.10.2021 16:41 Відповісти
Скажым так: у когото квартира на 16м этаже, а у когото на первом, а тепло подаётся сверху вниз.
Опа!
показати весь коментар
29.10.2021 16:46 Відповісти
Ну звісно... кожний помирає по одинці...
показати весь коментар
29.10.2021 16:46 Відповісти
Если индивидуально, то в старых домах не нужно забывать еще утеплить изнутри стены, пол и потолок. Наверное и дураку понятно почему на первом этаже без утепления пол холодный, а на последнем потолок, почему угловые квартиры холоднее без утепления и т.д., а в средине вроде ниче так, потому как есть переходы тепла от соседей, которые греются к соседям которые не греются никто не отменял, это называется тепловые потери через перекрытия. По правильному уходя на индивидуальное в многоквартирном доме нужно утеплять смежные с соседями стены, потолок и пол изнутри, чтобы не "воровать" у них тепло и не отдавать им своё тепло, а тепло - это деньги. Не спроста в новостроях стараются по возможности утеплить стены, пол и потолок. Снимал квартиру и стены не утеплены, так если соседи уехали на дачу на несколько дней и перестали топить, то сразу расход газа увеличился и не спроста, квартира соседей остыла и через стены часть тепла начинала перетекать к холодной квартире соседей, стена холодная и пришлось вешать ковёр хотя бы, а по правильному нужно утеплить стену и проблем не будет, но это деньги и не все хотят это делать. В современных домах стены часто из газоблока, а он теплый и плохо проводит тепло, а не просто кирпич хрущевки, который хорошо проводит тепло.
показати весь коментар
29.10.2021 18:45 Відповісти
По хорошому треба щоб виконувались закони, самовільне відключення від опалення в багатоквартирному будинку заборонено, а перетоки тепла це крадіжка з якою можна йти до суду (тільки ніхто не заморачується в основному). Теплоенерго в свою чергу мав би виставляти борг, якщо по лічильникам нулі, з розрахунку мінімального обігріву, але лінуються і їм пофіг по великому рахунку.
А утеплення зсередини то ще той гємор, треба гратися з точкою роси, пароізоляцією і взагалі стіни "не дихають" ну тобто обліплені стіродуром не регулюють вологість в приміщенні.
показати весь коментар
29.10.2021 19:40 Відповісти
Для начала поставте датчики тепла в каждый многоквартирный дом, чтобы регулировать.....
Ну поставили датчик DS18B20, ну показал он 18 градусов. И что дальше? Вы о местной регулировке, так это к терморегуляторам.
Извините.
показати весь коментар
29.10.2021 20:10 Відповісти
ТОЛЬКО С КОВИДНОГО ФОНДА ФИНАНСИРУЙТЕ! ТОЛЬКО ТАК
показати весь коментар
29.10.2021 16:29 Відповісти
Может экономить. А может и не экономить
показати весь коментар
29.10.2021 16:29 Відповісти
давно в украине в долларах кабмин считает? или это для удобства хозяев оффшоров?
показати весь коментар
29.10.2021 16:31 Відповісти
+5
показати весь коментар
29.10.2021 18:40 Відповісти
Это чтобы раньше времени не раскрывать планируемый курс доллара...
И естественно после таких умных речей, нам ни кто ни план , ни кошторис не предоставит к рассмотрению. А "лесопилка" будет не слабее чем на дорогах.
показати весь коментар
29.10.2021 21:03 Відповісти
а может "погода" поможет - в Черновцах сегодня просто Золото День...- Солнце и + 16-ть....
показати весь коментар
29.10.2021 16:38 Відповісти
велотеплогенераторы от офиса на подходе...занимайте чэргу..
показати весь коментар
29.10.2021 16:42 Відповісти
Так... так.. так...
Алчевськ вже забули ЗЕбуїни... То Шмигалюга "может повторить"!!!
показати весь коментар
29.10.2021 16:43 Відповісти
Можно и 40 млрд. долл. съекономить, если не будете воровать.
показати весь коментар
29.10.2021 16:45 Відповісти
Вы тут, пожалуйста, не перегибайте....
А дети, а внуки, а правнуки???
показати весь коментар
29.10.2021 21:05 Відповісти
О чем шмыгаль говорит ? Они уже БелОруССии, а не Беларуси" продались а БелОруССия это кацапский регион Московской РФ. Дожили, бла до кацапских лаптей.
показати весь коментар
29.10.2021 16:52 Відповісти
За рахунок термомодернізації сотень тисяч старих багатоповерхівок заощаджувати можна всі 15 млрд. доларів щорічно. І взагалі без імпорту газу обійтись.
показати весь коментар
29.10.2021 16:52 Відповісти
очередной спич артиста разговорного жанра на должности премьер министра
показати весь коментар
29.10.2021 16:52 Відповісти
Если на списывать 100 миллиардов грн долгов олигархам, то будет экономить?
показати весь коментар
29.10.2021 17:01 Відповісти
Экономить будет народ....а для слуг державный бюджет - это бездонная бочка ....даже их внукам хватит.... Или кто-то думает, что ставленник Ахметова Шмыга думает о народе? (" Помним Донецк - можем погудеть")
показати весь коментар
29.10.2021 17:05 Відповісти
Почему не в этом?
показати весь коментар
29.10.2021 17:10 Відповісти
Отказавшись от централизованных теплосетей, и установив теплосчетчики - экономия составит 20-30 млрд.дол.
50% отапливают окружающую среду.
показати весь коментар
29.10.2021 17:15 Відповісти
В Києві 12 тис будинків підключено до тепломереж, будівництво дахової котельні до кожного потребує з 4 млн грн, що потребує з 48 млрд грн? А що тоді красти Коломойському і Фірташу?
показати весь коментар
29.10.2021 19:29 Відповісти
4 млн состоят (примерно):
- 1,5 млн. техусловия и проект.
- 1 млн. разрешения и согласования.
- 1 млн. сама котельная.
- 0,5 млн монтаж.
показати весь коментар
01.11.2021 09:00 Відповісти
А если не прощать олигархам долги, то можно экономить 100млрд гривен в год!
показати весь коментар
29.10.2021 17:17 Відповісти
Вменяемые и адекватные потребители уже сегодня могут очень экономить на коммуналке - надо разделить суммы в платёжках на 3 или 5 и получившуюся сумму платить олигархам....Но наш мудрый нарид только стонет и хнычет.... И бежит платить фальшивые, раздутые, грабительские счета....Лохи дают себя грабить, значит нечего и скулить....
показати весь коментар
29.10.2021 17:37 Відповісти
от, курва, навіть слово таке згадали за два роки - енергозбереження
показати весь коментар
29.10.2021 18:00 Відповісти
Чому доларів ??
показати весь коментар
29.10.2021 18:39 Відповісти
Шмыг, а шо ж ты летом для ТЭС Украины угля не прикупил? Шо б теперь перед картофельным ************** и перед ****** на коленях ползать и энергию покупать. Вот скажи на йух ты такой хозяйственник украинцам нужен?
показати весь коментар
29.10.2021 18:43 Відповісти
Шмыг, а шо ж ты летом для ТЭС Украины угля не прикупил?
, а шо ж ты летом за отопление авансом не заплатил?
показати весь коментар
29.10.2021 20:14 Відповісти
Серёжа , а мне кто то что то объяснил или аванс просил? А что важнее широкая дорога до Харькова или тепло в домах у Украинцев зимой??? А почему в прежние годы с меня авансов не требовали? Может уголь сильно подорожал? А почему при порохе у нас запасы угля всегда на зиму были? Сам тебе отвечу - а потому что зельцу с его кагалом плевать на народ. Все по приколу! да Серега?
показати весь коментар
30.10.2021 14:04 Відповісти
Как обычно можно, нужно, всё всё знают, но делать не спешат, до 2008 это трубили и по сути ничего. А причина простая, если люди будут покупать меньше газа, то на них можно будет меньше заработать. Я думаю многие заметили, что как только появляется возможность экономить, появились энергосберегающие лампы и другая экономная электроника - сразу идёт снижение льготного уровня потребления электричества и поднятие цен на энергию. Я помню 150кВт, потом 100кВт, теперь забрали. Чем больше люди экономят - тем дороже делают энергоресурсы и снижают нормы, ибо нужно снимать с людей деньги, вместо того, чтобы создавать рабочие места и бизнес платил налоги как в других странах. Но это лирика и думаю и так многие знают это, люди у нас не дураки.
показати весь коментар
29.10.2021 19:01 Відповісти
Шмигаль то рідкісний пі*дун-фантаст. 1. Програми по енергоефективності вже давно працюють за європейські гроші. 2. Як би хтось міг замінити тисячі кілометрів старих труб тепломереж, переривши при цьому тисячі кілометрів доріг і тротуарів, то це б давно зробили. 3. Якби хтось міг кожному будинку встановити дахову котельну за декілька млн грн, це б теж давно зробили.

Так от, усі їх потуги "великого чогось" закінчиться дублюванням програми держенергоефективності по заміні світлодіодних лампочок.
показати весь коментар
29.10.2021 19:16 Відповісти
Нас весь час чомусь орієнтують на кацапсячий газ. А де наш? Раніш хоч жульки кричала, що у нас його хватає для потреб ЖКГ, а зараз вже два роки як в рот води набрали. Ніхто ні гу-гу. Шпарять на потреби ахмєток з хвірташами мабуть? Жюльці рота чимось заткнули, або в долю взяли?
показати весь коментар
29.10.2021 19:23 Відповісти
Зе гнилота і його моно більшість штучно створили в країні енгергетичну кризу.На нари.
показати весь коментар
29.10.2021 19:51 Відповісти
ПРЕМЬЕР хотя ДУРАК ДУРАКОМ Экономить на том чего не получаешь???? Нет пардон, он просто ДЛБ
показати весь коментар
29.10.2021 20:31 Відповісти
Вы просто не понимаете, это же высший пилотаж, всех глубин наших глубин....
показати весь коментар
29.10.2021 21:08 Відповісти
Главный принцип работы балагана - это непрерывный пистешш...
показати весь коментар
29.10.2021 21:11 Відповісти
 
 