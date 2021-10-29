У цю хвилю на Львівщині на COVID-19 частіше стали хворіти вагітні та діти: зараз у лікарнях 30 вагітних та 40 киснезалежних дітей, - ОДА

Під час нинішньої хвилі коронавірусу на Львівщині частіше стали хворіти вагітні жінки, а також діти та люди від 30 років.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис під час брифінгу 29 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За словами чиновника, цю хвилю коронавірусної хвороби можна охарактеризувати трьома тривожними факторами: зараз COVID-19 часто вражає категорію осіб віком 30-39 років, вагітних та дітей.

Чемерис наголосив, що вагітним жінкам та дітям від 12 років можна вакцинуватися.

"У нас зараз понад 30 вагітних жінок, які перебувають у стаціонарах. Порівняно з минулими хвилями, це були поодинокі випадки і, як правило, переносили Covid вагітні набагато легше… Також велика кількість дітей у стані середньої тяжкості. Більш як 40 дітей. Діти киснезалежні, які потребують стаціонарного лікування", - зазначив він.

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