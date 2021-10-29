УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12198 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 099 4

У цю хвилю на Львівщині на COVID-19 частіше стали хворіти вагітні та діти: зараз у лікарнях 30 вагітних та 40 киснезалежних дітей, - ОДА

Під час нинішньої хвилі коронавірусу на Львівщині частіше стали хворіти вагітні жінки, а також діти та люди від 30 років.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис під час брифінгу 29 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За словами чиновника, цю хвилю коронавірусної хвороби можна охарактеризувати трьома тривожними факторами: зараз COVID-19 часто вражає категорію осіб віком 30-39 років, вагітних та дітей.

Чемерис наголосив, що вагітним жінкам та дітям від 12 років можна вакцинуватися.

"У нас зараз понад 30 вагітних жінок, які перебувають у стаціонарах. Порівняно з минулими хвилями, це були поодинокі випадки і, як правило, переносили Covid вагітні набагато легше… Також велика кількість дітей у стані середньої тяжкості. Більш як 40 дітей. Діти киснезалежні, які потребують стаціонарного лікування", - зазначив він.

Також читайте: ВООЗ закликає не закривати школи під час карантину: "Наука повинна мати пріоритет перед політикою"

Автор: 

діти (5157) карантин (18172) ОДА (1631) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2469)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
год назад считалось шо шпанюков пионерского возраста зараза вообще стороной обходит...
показати весь коментар
29.10.2021 16:23 Відповісти
Да, беременных и детей! Главно процент набрать.
показати весь коментар
29.10.2021 16:30 Відповісти

Максим всю жизнь ест сосиски. И отказывается вакцинироваться, потому что не знает состав вакцины.
показати весь коментар
29.10.2021 16:31 Відповісти
Дети страдают и умирают изза взрослых дегенератов получивших "высшее образование" в фсбшных пабликах фейсбука. Мудрый нарід. Еще бы както от этого быдла не зависить..
показати весь коментар
29.10.2021 16:36 Відповісти
 
 