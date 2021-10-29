"Дистанційки" та продовження канікул у школах Чернівців не буде, у понеділок діти повернуться за парти, - міськрада

Міськрада Чернівців не переводитиме школи у дистанційний режим навчання. Місто перебуває в помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник мера Юрій Лесюк.

"Дистанційного навчання та продовження канікул у чернівецьких школах не буде. Вже з понеділка діти повернуться за парти", - сказано в повідомленні.

За словами Лесюка, влада міста керується постановою 1236 Кабінету Міністрів України (зі змінами), яка визначає карантинні обмеження на території держави.

"Поки що Чернівецька область перебуває в помаранчевій зоні, тому додаткових обмежень на території громади ми не встановлюватимемо", - додав заступник мера.

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За його словами, у місті дотримуються механізму, що передбачає режим самоізоляції шкіл у разі, якщо 50% дітей у навчальному закладі хворіють на коронавірус.

"Водночас, на території Чернівецької громади немає жодного навчального закладу з таким показником. Є 23 класи, які перебувають на самоізоляції через виявлені випадки коронавірусу. Якщо ж говорити про педагогів, то захворіли 42 вчителі та 5 технічних "працівників", - підсумував Лесюк.