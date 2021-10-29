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Новини Коронавірус і карантин
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"Дистанційки" та продовження канікул у школах Чернівців не буде, у понеділок діти повернуться за парти, - міськрада

Міськрада Чернівців не переводитиме школи у дистанційний режим навчання. Місто перебуває в помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник мера Юрій Лесюк.

"Дистанційного навчання та продовження канікул у чернівецьких школах не буде. Вже з понеділка діти повернуться за парти", - сказано в повідомленні.

За словами Лесюка, влада міста керується постановою 1236 Кабінету Міністрів України (зі змінами), яка визначає карантинні обмеження на території держави.

"Поки що Чернівецька область перебуває в помаранчевій зоні, тому додаткових обмежень на території громади ми не встановлюватимемо", - додав заступник мера.

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За його словами, у місті дотримуються механізму, що передбачає режим самоізоляції шкіл у разі, якщо 50% дітей у навчальному закладі хворіють на коронавірус.

"Водночас, на території Чернівецької громади немає жодного навчального закладу з таким показником. Є 23 класи, які перебувають на самоізоляції через виявлені випадки коронавірусу. Якщо ж говорити про педагогів, то захворіли 42 вчителі та 5 технічних "працівників", - підсумував Лесюк.

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (562) школа (2227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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29.10.2021 16:35 Відповісти
Немудре рішення! Зараз треба збити темп зараження ковідом. Після того, як діти пішли на канікули (а пройшов тільки тиждень) крива нових випадків та кількості смертей стала менш крутою. Ковід пішов на спад саме через те, що діти не заражають один одного в класах і не несуть ковід до старших родичів, особливо до улюбленних бабусь та дідусів.
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29.10.2021 19:29 Відповісти
интересно, чьими интересами руководствовалась администрация при принятии такого решения?
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29.10.2021 16:58 Відповісти
Ну что же вы так? А кто дебилов и неучей будет делать. Страна рабов и феодалов - будущее.
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29.10.2021 17:05 Відповісти
Хочу в Черновцы!
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29.10.2021 17:58 Відповісти
Школяр
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29.10.2021 19:25 Відповісти
звучит как "вернутся на нары"
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29.10.2021 19:03 Відповісти
 
 