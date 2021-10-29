УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12179 відвідувачів онлайн
Новини
1 303 4

Сумська та Харківська області повинні підключити до опалення 100% споживачів упродовж двох діб, – Чернишов

Сумська та Харківська області повинні підключити до опалення 100% споживачів упродовж двох діб, – Чернишов

За результатами регіональних поїздок Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов дав Сумщині та Харківщині дві доби на підключення до опалення всіх споживачів. Наразі показники підключення складають 80% житлового фонду та будівель соціальної інфраструктури у Сумській області, і 95% житлових будинків і близько 80% будівель соціальної інфраструктури у Харківській області.

"Темпи підключення споживачів до теплоносія на Харківщині і Сумщині необхідно прискорити. Уряд створив всі необхідні умови для забезпечення українців теплом і проходження опалювального сезону в робочому порядку, без стресових ситуацій. На сьогодні темпи задовільні, втім показник треба довести до 100% вже за кілька днів", — заявив Олексій Чернишов.

Раніше зазначалося, що 30 вересня на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр.

Читайте також: Жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше міністр Чернишов зазначив, що Уряд прийняв рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Наразі триває внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості.

Автор: 

опалювальний сезон (1755) Олексій Чернишов (279)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю как в моей родной Харьковской области а в Сумах треть города не получает тепло и врядли раньше 3 ноября получит ! Котельная Северного Промузла в огромных долгах и хитромудрый собственник В.М. Лукьяненко чтобы получить газ на базе старого предприятия создал новое предприятие с уставным капиталом в 1000 грн ! А долги старого предприятия платить не хочет хочет реструктизировать ! А люди мерзнут!
показати весь коментар
29.10.2021 17:13 Відповісти
Отопление! Включайсь! Ать-Два!
показати весь коментар
29.10.2021 17:19 Відповісти
чо тама каму дала?
показати весь коментар
29.10.2021 17:58 Відповісти
Не треба нам опалення. Включайте з 15 листопада - надворі тепло, заощадимо гроші
показати весь коментар
29.10.2021 19:25 Відповісти
 
 