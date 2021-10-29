Сумська та Харківська області повинні підключити до опалення 100% споживачів упродовж двох діб, – Чернишов

За результатами регіональних поїздок Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов дав Сумщині та Харківщині дві доби на підключення до опалення всіх споживачів. Наразі показники підключення складають 80% житлового фонду та будівель соціальної інфраструктури у Сумській області, і 95% житлових будинків і близько 80% будівель соціальної інфраструктури у Харківській області.

"Темпи підключення споживачів до теплоносія на Харківщині і Сумщині необхідно прискорити. Уряд створив всі необхідні умови для забезпечення українців теплом і проходження опалювального сезону в робочому порядку, без стресових ситуацій. На сьогодні темпи задовільні, втім показник треба довести до 100% вже за кілька днів", — заявив Олексій Чернишов.

Раніше зазначалося, що 30 вересня на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр.

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Нагадаємо, раніше міністр Чернишов зазначив, що Уряд прийняв рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Наразі триває внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості.