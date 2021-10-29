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Новини Хабарники
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Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт здирництва та отримання хабаря начальником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області (колишня назва – "військовий комісаріат").

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура 01

Встановлено, що військова посадова особа – майор ЗСУ отримав хабар у розмірі 4 тис. доларів за не здійснення призову на строкову військову службу двох призовників.

28 жовтня офіцера-хабарника було затримано у службовому кабінеті безпосередньо після одержання другої частини хабаря у розмірі 2000 доларів.

Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура 02

29 жовтня до суду подано клопотання про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення з посади.

Читайте також: Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4738) Київська область (4104) військкомат (432)


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Топ коментарі
+3
а сколько ЗЕ дал военкому??
того не будут задерживать??
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29.10.2021 16:48 Відповісти
+2
А может просто призыв отменить?Выгода №1- военкомы перестанут брать взятки,выгода № 2 армия избавится от людей клавших на службу болт, выгода №3 в армии останутся люди действительно считающие службу своим призванием. Вопросы военной подготовки неслуживших решаются курсами выходного дня, или двух, трехнедельными сборами.Призыв -это рабство , пережиток совка, и кормушка.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
+1
нефик прикацапленых назначать военкомами...
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29.10.2021 16:48 Відповісти
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а сколько ЗЕ дал военкому??
того не будут задерживать??
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29.10.2021 16:48 Відповісти
нефик прикацапленых назначать военкомами...
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29.10.2021 16:48 Відповісти
невтримався
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29.10.2021 16:49 Відповісти
Ни хрена себе аппетит! Хотя берет пример с Главнокомандующего и Слуги Уродоы и их зарплат в конвертах.
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29.10.2021 16:51 Відповісти
а было военное состояние в стране, расстрелялиб нах.......
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29.10.2021 17:35 Відповісти
Причём не первым и даже не тысячным...
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29.10.2021 21:14 Відповісти
за 4 кило зелени можно на каком то контракте "учиться" года четыре и не парится с призывом
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29.10.2021 17:39 Відповісти
Так для поступления и учёбы хоть какие-то мозги и знания с желанием иметь надо...
А может знали, что "рыло в пушку" и подставили по каким-то причинам, соображениям, нужде в конце концов...
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29.10.2021 21:18 Відповісти
О, а этот молодец, не ждет милости от природы, когда прислуги дадут 4к бакса, а сам берет все обещанное. Все таки сумма 4000 баксов какая то магическая, то там, то тут выскочит
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29.10.2021 18:28 Відповісти
А может просто призыв отменить?Выгода №1- военкомы перестанут брать взятки,выгода № 2 армия избавится от людей клавших на службу болт, выгода №3 в армии останутся люди действительно считающие службу своим призванием. Вопросы военной подготовки неслуживших решаются курсами выходного дня, или двух, трехнедельными сборами.Призыв -это рабство , пережиток совка, и кормушка.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
Я даже за то, чтобы полные гражданские права давать только сдавшим минимум по военной подготовке, обучать в школе и ЧВК. Обязательный воинский учёт в структуре территориальной обороны, постепенный переход к Швейцарской системе. А именно армия только по контракту...
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29.10.2021 21:27 Відповісти
ви шо, в країні ж війна. треба якомога більше молодняку призивати. вони ж обов'язково після служби підуть воювати.

навіщо нам професіонали, які отримують гідну зарплатню, компенсації і страховку у разі поранень/інвалідності/смерті?
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29.10.2021 22:12 Відповісти
 
 