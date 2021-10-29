Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт здирництва та отримання хабаря начальником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області (колишня назва – "військовий комісаріат").

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що військова посадова особа – майор ЗСУ отримав хабар у розмірі 4 тис. доларів за не здійснення призову на строкову військову службу двох призовників.

28 жовтня офіцера-хабарника було затримано у службовому кабінеті безпосередньо після одержання другої частини хабаря у розмірі 2000 доларів.

29 жовтня до суду подано клопотання про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення з посади.

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