Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці задокументували факт здирництва та отримання хабаря начальником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області (колишня назва – "військовий комісаріат").
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Встановлено, що військова посадова особа – майор ЗСУ отримав хабар у розмірі 4 тис. доларів за не здійснення призову на строкову військову службу двох призовників.
28 жовтня офіцера-хабарника було затримано у службовому кабінеті безпосередньо після одержання другої частини хабаря у розмірі 2000 доларів.
29 жовтня до суду подано клопотання про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення з посади.
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того не будут задерживать??
А может знали, что "рыло в пушку" и подставили по каким-то причинам, соображениям, нужде в конце концов...
навіщо нам професіонали, які отримують гідну зарплатню, компенсації і страховку у разі поранень/інвалідності/смерті?