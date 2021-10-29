Наступного року медики отримуватимуть 13,5 тис. грн зарплати, а лікарі – щонайменше 20 тис., - Зеленський
Зарплати медичних працівників з 2022 року становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менше 20 тис. гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі.
"З наступного року наші медпрацівники мінімум отримуватимуть 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже справді не про слова", - зазначив Зеленський.
Водночас, Зеленський заявив про неприпустимість затримок виплати медикам заробітних плат.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата медиків у наступному році становитиме $800-900.
Топ коментарі
+30 Нина Лабунская
показати весь коментар29.10.2021 16:54 Відповісти Посилання
+16 Drathar
показати весь коментар29.10.2021 16:57 Відповісти Посилання
+15 Колыван Спикер
показати весь коментар29.10.2021 16:55 Відповісти Посилання
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Хотя...
Доллар по пиисят? Ну, может быть, может быть
в 2 млрд гривен в год. А если взять эти деньги и направить врачам и медперсоналу, то зп увеличатся минимум на 3-5 тыс гривен без давления на бюджет. Так что с учётом текущего_повышения, можно поднять зп почти в два раза! Клоуны тырят наши деньги и выдают это за победу
Той новой зарплаты хватит на кило цибулі?
По чём будет піввареника?
Хуже ж ни будит
Какая разница..
... - какие станут цены,
у Бубочки бумаги много.
Или нет?
280 тыс медиков, на 13.5 тыс зарплаты, на 2, да на 12 месяцев.
Вбейте в калькулятор. И это ж только минимум.
А потом откройте бюджет, найдите статью расходов на всю медицину и сравните цифры.
У нас что, нефть или газ под Житомиром нашли, и мы теперь новые эмираты?
Конечно, можно дефицит еще миллиардов на 100 задрать. Аж до трети всего бюджета. В этом году у нас 20%? а еще 10 потянем?