Наступного року медики отримуватимуть 13,5 тис. грн зарплати, а лікарі – щонайменше 20 тис., - Зеленський

Зарплати медичних працівників з 2022 року становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менше 20 тис. гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі.

"З наступного року наші медпрацівники мінімум отримуватимуть 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже справді не про слова", - зазначив Зеленський.

Водночас, Зеленський заявив про неприпустимість затримок виплати медикам заробітних плат.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата медиків у наступному році становитиме $800-900.

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