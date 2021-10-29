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Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Прокурор Києва Олег Кіпер є кандидатом на посаду Генерального прокурора. Водночас його дружина, як мінімум, ще 2020 року мала громадянство РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Майбутній генеральний прокурор Олег Кіпер та його російський слід. А які можуть бути люди Єрмака?" - зазначив Лерос та опублікував документи про наявність у Ірини Кіпер паспорта громадянки РФ, яким вона користувалася у 2020 році.

Дивіться: "Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер. ВIДЕО

Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 01
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 02
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 03
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 04
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 05
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 06
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 07
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 08
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 09
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 10
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 11
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 12
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 13
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 14
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 15
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 16
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 17
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 18
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 19
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 20
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 21
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 22
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 23
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 24
Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос 25

Нагадаємо, Венедіктова у липні 2020 року представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він одружений із Іриною Кіпер. Сам Кіпер заявив, що звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Нардепу "ЄС" Володимиру Ар'єву стало відомо, що кандидат на посаду генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року.

Автор: 

Єрмак Андрій (1384) Лерос Гео (383) Кіпер Олег (53) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+34
кипер, шифер, Зелер, Ермакир, ........
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29.10.2021 16:58 Відповісти
+28
Какой хороший кандидат. У него тоже наверняка есть раша паспорт и награды ФСБ!
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29.10.2021 16:57 Відповісти
+27
Віктор Уколов:
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
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29.10.2021 16:57 Відповісти
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кипер- наверное тоже с земли обетованной
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29.10.2021 16:57 Відповісти
кипер, шифер, Зелер, Ермакир, ........
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29.10.2021 16:58 Відповісти
Існуть дві України: верх мокшансько-Ієрусалимський, низ (35 млн) український.
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29.10.2021 17:11 Відповісти
За часів овоча шуткували, що в донецьку відловлюють двірників, щоб призначити на керіні посади. При ВАЗеленському, та ж фігня, тільки з юдами. Хоча різниця є і вона суттєва. При овочі посади отримували за відданість сцарю, незалежно від національності, а за ВАЗеленського окрім відданості, ще й за національною ознакою. А це вже - українофобія.
Ще один злочин, у скарбничку ВАЗеленського.
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29.10.2021 17:13 Відповісти
💯Аж не смішно(((
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29.10.2021 17:40 Відповісти
Было такое. Именно Овощ разрушил систему гос.управления. До него никто не трогал ключевых бюрократов (в хорошем понимании) в линейке госуправления. Менялись начальники, но грамотные люди, которые хорошо понимали как работает государство, всегда оставались на постах, куда никогда не допускались блатовые. И только Янык стал менять ключевых спецов на своих преданных, но тупых. .
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29.10.2021 17:46 Відповісти
ЗеИУДА -проект фсб , все ФАКТЫ это подтверждают !
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30.10.2021 08:15 Відповісти
Какой хороший кандидат. У него тоже наверняка есть раша паспорт и награды ФСБ!
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Хорошие сапоги, надо брать?
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29.10.2021 17:59 Відповісти
Зелебобики, кого вы к власти привели? Ну и как, хуже не будет? Или это еще не дно?
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Віктор Уколов:
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Сильно сказано! Аж не віриться, що це виповзло з найвеличнішого роту.
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29.10.2021 17:00 Відповісти
Это выползло из-под пера сценариста. Величайший без буммжки или суфлера и пару фраз не свяжет.
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29.10.2021 17:38 Відповісти
с такой родословной токо к хрыстыянам добкина...
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29.10.2021 16:59 Відповісти
she's a keeper!
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29.10.2021 17:00 Відповісти
Так всем здравомыслящим было понятно в апреле 2019-го, что кремлеботы и кремлепропагандоны не будут просто так агитировать за зелечмо. Теперь всплывает миллионное доказательство, что кацапы и зе-***** - это одна ко*****!
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29.10.2021 17:02 Відповісти
пипец
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29.10.2021 17:03 Відповісти
Семочко можно, а почему Киперу низзя? Все органы пронизаны мало того что коррупцией и тотальным непрофессионализмом, так ещё и тёплыми и братскими отношениями с северными коллегами. Поэтому создание только с 0, никаких бывших во вновь созданных
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29.10.2021 17:06 Відповісти
Семочко, кстати, выиграл все суды у Бигуса. Тот так и не смог доказать ни одно из своих утверждений. Как не писал потом кипятком.
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29.10.2021 17:51 Відповісти
семочка виграв суди не з питань бігуся.
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29.10.2021 18:16 Відповісти
https://www.capital.ua/ru/news/153877-semochko-vyigral-apellyatsionnyy-sud-u-bigus-info-materialy-zhurnalistov-priznany-klevetoy-i-dolzhny-byt-oprovergnuty https://www.capital.ua/ru/news/153877-semochko-vyigral-apellyatsionnyy-sud-u-bigus-info-materialy-zhurnalistov-priznany-klevetoy-i-dolzhny-byt-oprovergnuty

https://www.dsnews.ua/society/semochko-vyigral-sud-u-bigusa-zhurnalisty-oprovergli-svoe-rassledovanie-protiv-eks-razvedchika-16042021-422428
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29.10.2021 19:28 Відповісти
пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також...
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29.10.2021 17:07 Відповісти
Нацистам-московитам не известно, что "укроп" = украинский патриот (независимо от национальности)?
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29.10.2021 17:22 Відповісти
я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади...
і мені насрати на всі мрії тупих москвофілів...
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29.10.2021 17:29 Відповісти
Так не надо здесь срать. Найдите форум "тупих москвофілів" и срите там.

"пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також..." & "я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади..." - как будто разные люди писали...
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29.10.2021 17:38 Відповісти
що тобі не зрозуміло?"срітє там"?
ты,блеать,хозяин горбатой горы,чы просто тупая мокша?
если ты шото не понял,то ты просто тупой и вини в этом папу с мамой.
хто ты такой шоб гнать меня с цензора?
я тут с его рождения.
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29.10.2021 17:52 Відповісти

Бомбануло? Доложите куратору, что спалились и меняйте ник, старожил Цензора
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29.10.2021 17:58 Відповісти
ты таки недоразвитый...нику триста лет.
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29.10.2021 18:01 Відповісти
А потом еще удивляемся почему так живем и почему все начинания и казалось бы 100% планы у нас оказываются провальные. Чего вы хотите если у нас верхушка ето вражеские диверсанты. Да никогда они не дадут етой стране и етому народу вылезть из ямы и снять росийское ярмо
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29.10.2021 17:11 Відповісти
Удивляются только недоразвитые и пришибленные , голосовавшие за ЧЛЕНОГРАЯ -МАРИОНЕТКУ И ЕГО КУКЛОВОДОВ !
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30.10.2021 08:22 Відповісти
А как же этот кипер допуск на держтаемныцю получал? А товарищ Баканов? Опять по лозунгу дуче «друзьям всё врагам закон»? Блин как эти маланские расклады задрали!
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29.10.2021 17:18 Відповісти
У Баканова самого жена имеет гражданство Раши. Он этого и не скрывал особенно.
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29.10.2021 17:54 Відповісти
Вот поэтому я и писал о лозунге Муссолини про друзей и врагов.
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29.10.2021 18:17 Відповісти
Нечему удивляться, уже третий год офшорник окружает себя антиукраинской, прокремлевской сволотой, считаю, зе своей кадровой политикой, как минимум, заработал два пожизненных.
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29.10.2021 17:19 Відповісти
Нацменшина вже зовсім знахабніла. Це ж дискримінація українців - на всіх ключових посадах євреї. Може, вже Україну час на Хозарію перейменувати, чи то область Ізраїлю?
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29.10.2021 17:21 Відповісти
Эти деятели добиваются у нас устойчивого отвращения к особям определенных национальностей. Очень похоже, что добиваются успешно.
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29.10.2021 17:21 Відповісти
А чого вартий їхній закон про антисемітизм? В Україні що тепер, тільки євреїв захищає влада, українців можна обплювати, обізвав, голодомор не визнавали? А українець тепер не має права навіть літературно єврея жидом назвати? Як це робили наші шановані класики Шевченко, Франко, Мирний тд?
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29.10.2021 17:26 Відповісти
оставте в покое жану она с прибалтики а етому выплатить 700000 гривнов и орден обьязательно! зе- вперде ой вперед
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29.10.2021 17:29 Відповісти
Я извиняюсь, а вы по национальности….??
Да. А вы???
Я нет.
А шо так?
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29.10.2021 18:23 Відповісти
- Изя! Вы кто по национальности?
- А шо случилось?
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29.10.2021 19:35 Відповісти
Так аби ж не Порох !!! Бидло досі не бачить різниці або взагалі вихваляє цю "владу"
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29.10.2021 19:18 Відповісти
Малороси повертаються в усі гілки влади.

Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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29.10.2021 19:37 Відповісти
Хороший президент ЗЕ..,а команда у него о3,14;зденическая .Н у так все на нары и просятся.
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29.10.2021 20:22 Відповісти
я что-то пропустил и бенедиктовна уже не генетальный прокурвор?
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29.10.2021 21:18 Відповісти
В чём крамола, у нас запрещены браки с гражданами РФ?
Она там родилась и пол жизни прожила. а половину тут.
гео снова в лужу ветры пустил.
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30.10.2021 16:35 Відповісти
Что еще добавить.
ЗЕбилы развесили уши и слушают байки про вступ у Нато.
А слуги коломойского активно тянут страну назад в совок и рашку
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30.10.2021 16:48 Відповісти
 
 