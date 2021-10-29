Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Прокурор Києва Олег Кіпер є кандидатом на посаду Генерального прокурора. Водночас його дружина, як мінімум, ще 2020 року мала громадянство РФ.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Майбутній генеральний прокурор Олег Кіпер та його російський слід. А які можуть бути люди Єрмака?" - зазначив Лерос та опублікував документи про наявність у Ірини Кіпер паспорта громадянки РФ, яким вона користувалася у 2020 році.
Нагадаємо, Венедіктова у липні 2020 року представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він одружений із Іриною Кіпер. Сам Кіпер заявив, що звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до нього вже не застосовується.
Нардепу "ЄС" Володимиру Ар'єву стало відомо, що кандидат на посаду генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року.
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Ще один злочин, у скарбничку ВАЗеленського.
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
https://www.dsnews.ua/society/semochko-vyigral-sud-u-bigusa-zhurnalisty-oprovergli-svoe-rassledovanie-protiv-eks-razvedchika-16042021-422428
і мені насрати на всі мрії тупих москвофілів...
"пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також..." & "я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади..." - как будто разные люди писали...
ты,блеать,хозяин горбатой горы,чы просто тупая мокша?
если ты шото не понял,то ты просто тупой и вини в этом папу с мамой.
хто ты такой шоб гнать меня с цензора?
я тут с его рождения.
Бомбануло? Доложите куратору, что спалились и меняйте ник, старожил Цензора
Да. А вы???
Я нет.
А шо так?
- А шо случилось?
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
Она там родилась и пол жизни прожила. а половину тут.
гео снова в лужу ветры пустил.
ЗЕбилы развесили уши и слушают байки про вступ у Нато.
А слуги коломойского активно тянут страну назад в совок и рашку