Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Прокурор Києва Олег Кіпер є кандидатом на посаду Генерального прокурора. Водночас його дружина, як мінімум, ще 2020 року мала громадянство РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Майбутній генеральний прокурор Олег Кіпер та його російський слід. А які можуть бути люди Єрмака?" - зазначив Лерос та опублікував документи про наявність у Ірини Кіпер паспорта громадянки РФ, яким вона користувалася у 2020 році.

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Нагадаємо, Венедіктова у липні 2020 року представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він одружений із Іриною Кіпер. Сам Кіпер заявив, що звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Нардепу "ЄС" Володимиру Ар'єву стало відомо, що кандидат на посаду генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року.