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Російського блогера Пижа посадили на 5 років за те, що вивіз в Україну схему тунелів метро

Російського блогера Пижа посадили на 5 років за те, що вивіз в Україну схему тунелів метро

Андрій Пиж вів у YouTube канал UrbanTurizm і останні кілька років жив в Україні. За даними слідства, він вивіз із РФ флешку з документами про московське метро, ​​які були потрібні йому для відео.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Медиазона".

Московський міський суд засудив Андрія Пижа до п'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.

Блогера, який публікував у ютюбі відео з покинутих будівель та закритих об'єктів, затримали у московському ресторані та відправили до СІЗО 6 серпня 2020 року.

Пижа звинувачують у тому, що він вивіз на територію України, де жив останніми роками, флешку з документами про московське метро, ​​які були потрібні йому для відео. ЗМІ стверджували, що йшлося про засекречені підземні схеми "Метро-2".

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"У період із грудня 2018 р. по серпень 2020 р. зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних об'єктів, розташованих у Московському регіоні", - уточнили в прокуратурі Москви. Пиж не визнав провини.

Спочатку інтереси блогера представляв адвокат Олексій Хальзов, призначений слідчим ФСБ. У його присутності оформляли протокол про затримання, він переконав Пижа визнати провину. У серпні 2020 року Хальзов був позбавлений статусу за здирництво грошей у родичів підзахисних.

Автор: 

вирок (1094) росія (66175) блогер (184)


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Топ коментарі
+16
Мордор, он и есть Мордор. А у нас закон о коллаборантах всё никак не могут принять...
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29.10.2021 17:11 Відповісти
+12
запізно всрались, схема вже у нас
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29.10.2021 17:11 Відповісти
+12
Не, эту

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29.10.2021 17:31 Відповісти
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Мордор, он и есть Мордор. А у нас закон о коллаборантах всё никак не могут принять...
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29.10.2021 17:11 Відповісти
запізно всрались, схема вже у нас
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29.10.2021 17:11 Відповісти
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29.10.2021 17:44 Відповісти
Так её только самые ленивые не имеют...
Схема - тупо повод, а вот какая истинная причина?
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29.10.2021 22:54 Відповісти
эта та, что в педивикии?) сильно
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29.10.2021 17:11 Відповісти
Думаю нет. Даже планы горных работ шахт и рудников секретка. А здесь речь о выработках под многомиллионным городом. На тех схемах что в сети думаю едва ли 10 часть и это СХЕМА а не план( карта). Чем они отличаются надеюсь понятно?
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29.10.2021 17:37 Відповісти
кому нафик надо в этой стране эта схема? на ней что украсть можно?)
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29.10.2021 18:48 Відповісти
А нафіга було вивозити-ризикувати? Американці б дали на шару.
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29.10.2021 18:56 Відповісти
Только в Украине можно вести деяельнось как Медвечук и получить домашний арест
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29.10.2021 17:12 Відповісти
и хто ему дохтор?раз решил вернуться на мокшанию...
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29.10.2021 17:12 Відповісти
Эту что ли?
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29.10.2021 17:13 Відповісти
Не, эту

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29.10.2021 17:31 Відповісти
Остряк 😁
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29.10.2021 17:38 Відповісти
Спасибо Пыжу за схемы. Пригодятся....
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29.10.2021 17:13 Відповісти
Он не преступник! Это он по просьбе бубочки сделал! Бубочка хочет соединить Житомирское и Полтавское метро с Воронежским, а потом с Московским и далее с Якутским. Но это сразу после модуля на Луне. Метро будет начинаться оттуда.
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29.10.2021 17:15 Відповісти
диггеры вообще странные...поголовно.
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29.10.2021 17:15 Відповісти
Без увлучения жить скучно. Для меня самые странные люди с маршрутом кровать, работа, бухло, кровать.
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29.10.2021 17:42 Відповісти
человек вернулся к педофилу...это,блеать,странно...
руфер красит на мокшании звезду в цвета Украины это не странно,это большая уважуха.
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29.10.2021 17:59 Відповісти
В Даркнете этого говна как грязи. Любое метро любого города мира.
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29.10.2021 17:16 Відповісти
Да,да так и есть😁
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29.10.2021 17:39 Відповісти
Красивое...

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29.10.2021 17:17 Відповісти
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29.10.2021 17:22 Відповісти
видать по ветке обосраное ездит в бункер...
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29.10.2021 17:22 Відповісти
почему не сразу на костер....за схему мовзолеЯ и валенка
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29.10.2021 18:21 Відповісти
Через пяток лет надеюсь будем иметь схему тюряг(и).
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29.10.2021 18:53 Відповісти
У нас спокойно по Чернобылю катается предатель с ЛНР Креосан, принявший российское гражданство. Любит снимать ядерные могильники. Рядом с ним патлатый крендель, что время от времени бубнит что-то типа Слава России. Понятно, СБУ само так бубнит. Но есть же в зоне своя охрана....
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29.10.2021 19:05 Відповісти
Что то, я от них такого не слыхал. Ну катается, хай катается. Не портит никому жизнь, не убивает, ну и пусть живет. Они там с мозгами вроде бы, не всякое дурачье сможет то, что могут они. Это если так, по правде говоря.
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29.10.2021 19:58 Відповісти
если россиянину можно незаконно шариться по нащим ядерных сховищам, то конечно. в прошлом году половину локаций из игры Сталкер сожгли.
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29.10.2021 20:24 Відповісти
С мозгами - не с мозгами - хз конечно, но мы с сотрудниками давно ставки делаем на то - кого из них первого насмерть либо ***** токнет либо фейерверком застрелит, ибо то, что они творят в кадре в плане техники безопасности - ни с какими мозгами не коррелирует. )
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29.10.2021 20:58 Відповісти
Он вроде раньше за рушкий мир был, а потом в целях экономии переехал в Киев, мол деньги с интернета те же а жить дешевле.
Вон оно как оказалось.
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29.10.2021 21:02 Відповісти
Дааа, попал МШ. Остался бы в Украине, был бы на свободе. Поехал бы еще раз в ЧЗО с Полесским, запилили б годный контент, а так...
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29.10.2021 22:09 Відповісти
А ЗАЧЕМ ОН ВЁЗ ФЛЕШКУ-ЕСЛИ КАК АГЕНТ МОГ ВСЁ "СКИНУТЬ"-В НЕТЕ НА -"ОБЛАКО"...ЛИБО ОН "ДУРНОЙ"-АГЕНТ-ЛИБО-ЭТО ФУФЛО!
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29.10.2021 23:14 Відповісти
МШ предупреждали не возвращаться. Он об этом сам говорил в об этом.
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30.10.2021 20:40 Відповісти
 
 