Російського блогера Пижа посадили на 5 років за те, що вивіз в Україну схему тунелів метро
Андрій Пиж вів у YouTube канал UrbanTurizm і останні кілька років жив в Україні. За даними слідства, він вивіз із РФ флешку з документами про московське метро, які були потрібні йому для відео.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Медиазона".
Московський міський суд засудив Андрія Пижа до п'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.
Блогера, який публікував у ютюбі відео з покинутих будівель та закритих об'єктів, затримали у московському ресторані та відправили до СІЗО 6 серпня 2020 року.
Пижа звинувачують у тому, що він вивіз на територію України, де жив останніми роками, флешку з документами про московське метро, які були потрібні йому для відео. ЗМІ стверджували, що йшлося про засекречені підземні схеми "Метро-2".
"У період із грудня 2018 р. по серпень 2020 р. зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних об'єктів, розташованих у Московському регіоні", - уточнили в прокуратурі Москви. Пиж не визнав провини.
Спочатку інтереси блогера представляв адвокат Олексій Хальзов, призначений слідчим ФСБ. У його присутності оформляли протокол про затримання, він переконав Пижа визнати провину. У серпні 2020 року Хальзов був позбавлений статусу за здирництво грошей у родичів підзахисних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схема - тупо повод, а вот какая истинная причина?
руфер красит на мокшании звезду в цвета Украины это не странно,это большая уважуха.
Вон оно как оказалось.