Російського блогера Пижа посадили на 5 років за те, що вивіз в Україну схему тунелів метро

Андрій Пиж вів у YouTube канал UrbanTurizm і останні кілька років жив в Україні. За даними слідства, він вивіз із РФ флешку з документами про московське метро, ​​які були потрібні йому для відео.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Медиазона".

Московський міський суд засудив Андрія Пижа до п'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.

Блогера, який публікував у ютюбі відео з покинутих будівель та закритих об'єктів, затримали у московському ресторані та відправили до СІЗО 6 серпня 2020 року.

Пижа звинувачують у тому, що він вивіз на територію України, де жив останніми роками, флешку з документами про московське метро, ​​які були потрібні йому для відео. ЗМІ стверджували, що йшлося про засекречені підземні схеми "Метро-2".

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"У період із грудня 2018 р. по серпень 2020 р. зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних об'єктів, розташованих у Московському регіоні", - уточнили в прокуратурі Москви. Пиж не визнав провини.

Спочатку інтереси блогера представляв адвокат Олексій Хальзов, призначений слідчим ФСБ. У його присутності оформляли протокол про затримання, він переконав Пижа визнати провину. У серпні 2020 року Хальзов був позбавлений статусу за здирництво грошей у родичів підзахисних.