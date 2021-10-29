Від початку пандемії правоохоронці склали понад 109 тис. адмінпротоколів за порушення правил карантину, - МВС

Від початку карантину (березень 2020 року) правоохоронці склали 109 130 адміністративних протоколів за статтею "Порушення правил щодо карантину людей"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зокрема, йдеться про понад 19 тисяч протоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 14 тисяч протоколів стосовно водіїв транспортних засобів, 9 868 щодо керівників торговельних закладів та установ харчування.

Окрім того, 4 770 протоколів склали щодо керівників розважальних закладів, об’єктів господарювання чи закладів харчування, що працювали після 22:00 години та більше 3 тисяч щодо керівників підприємств, установ та організацій.

Також за порушення правил самоізоляції склали 3 553 адміністративних протоколів.

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Загалом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 2 224 кримінальних правопорушень, пов’язаних з карантинними заходами та порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн), для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. грн).

Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).