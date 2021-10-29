Трьох українських воїнів поранено, від початку доби російські війська 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил троє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Причепилівки окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого найманці РФ здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського російські війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединський та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.