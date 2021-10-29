УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12179 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 243 11

Трьох українських воїнів поранено, від початку доби російські війська 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Трьох українських воїнів поранено, від початку доби російські війська 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил троє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Причепилівки окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого найманці РФ здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського російські війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединський та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Читайте також: Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Автор: 

обстріл (29293) поранення (2820) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Тогда растоптали Чехославакию, сейчас хотят Украину
показати весь коментар
29.10.2021 17:32 Відповісти
+1
нужно просто перестать обсираться
показати весь коментар
29.10.2021 17:13 Відповісти
+1
Где бубочка? Ранят, убивают наших лучших.... Всё ещё хочет заглянуть в "глаза", в опу, куда ещё?
Или деньги не пахнут....((((
показати весь коментар
29.10.2021 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужно просто перестать обсираться
показати весь коментар
29.10.2021 17:13 Відповісти
Где бубочка? Ранят, убивают наших лучших.... Всё ещё хочет заглянуть в "глаза", в опу, куда ещё?
Или деньги не пахнут....((((
показати весь коментар
29.10.2021 17:19 Відповісти
байрактары свалили в отпуск...нафига была та шумиха?
правильно чпокнул и притаился с биноклем на перевес...
показати весь коментар
29.10.2021 17:20 Відповісти
и наша армия вновь обтекает......
показати весь коментар
29.10.2021 17:24 Відповісти
Тогда растоптали Чехославакию, сейчас хотят Украину
показати весь коментар
29.10.2021 17:32 Відповісти
а де байраки?
показати весь коментар
29.10.2021 17:54 Відповісти
Как всегда считаем раненых и убитых,,,радуемся,, и прислушиваемся к голосу друзей России- Германии и Франции. Сколько ещё сотен воинов убьёт Раша?когда мы начнём хотя бы адекватно отвечать
показати весь коментар
29.10.2021 18:07 Відповісти
Удар учебной петардой с Байрактара или с чего-то там почему-то не остановил ни обстрелы, ни боевиков. Хенерал Залужный, в чем был смысел? Послушать скуление Меркель и Макарона? Ну послушали. Почву прощупали. Дальше что?
показати весь коментар
29.10.2021 18:36 Відповісти
Бляха-муха! Вы читаете то, что пишите?

троє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ. Джерело:

трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск. Источник:

Що українською, что по-русски, вы пишите ни что иное, как - "получили ранения, когда вели обстрел российских войск"

Жертвы ЕГЭ?
показати весь коментар
29.10.2021 19:14 Відповісти
 
 