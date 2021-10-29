Посольство США про застосування Bayraktar на Донбасі: Риторика РФ про загострення Україною ситуації вводить в оману
Офіційна російська риторика про те, що Україна нібито загострює ситуацію на Донбасі, не лише вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості у регіоні.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", - йдеться у заяві посольства США.
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"Ночными бабочками" також називають повій, наприклад... )))
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Вам мало этого заявления?
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
СОСИ СОЧНО (у куйла) - вот что любят немцы.
А домашня ковбаса - то наше надбання.
PS: По копростану мы не стреляли! Надеюсь пока не стреляли...
ведь мы как минимум, при подержке США - потребуем вернуть нам наши исконные земли Кубань, Таганрог, Белгород и Курск !
а ядерной войны не будет, потому что тогда сраная мацква успеет только раз бздануть перед исчезновением, прежде чем нажмёт красную кнопку !