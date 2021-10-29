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Посольство США про застосування Bayraktar на Донбасі: Риторика РФ про загострення Україною ситуації вводить в оману

Посольство США про застосування Bayraktar на Донбасі: Риторика РФ про загострення Україною ситуації вводить в оману

Офіційна російська риторика про те, що Україна нібито загострює ситуацію на Донбасі, не лише вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості у регіоні.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", - йдеться у заяві посольства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль, ОРДЛО та Берлін об'єднує тон коментарів щодо застосування Україною Bayraktar на Донбасі, - Bild

Автор: 

безпілотник (4371) посольство (948) росія (66175) США (23465) Донбас (22358) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+70
неплохо бы и евро-проститутке - германии пасть прикрыть....
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29.10.2021 17:23 Відповісти
+59
Какая простая и ясная позиция.
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
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29.10.2021 17:25 Відповісти
+44
Американцы из другого конца мира видят. Немцы у себя под носом типо не разобрались, ага.
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29.10.2021 17:30 Відповісти
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неплохо бы и евро-проститутке - германии пасть прикрыть....
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29.10.2021 17:23 Відповісти
бубочке следовало бы сказать (может, я и не имею права советовать президенту, но он же сам сказал, что все мы президенты), что на своей земле мы можем применять оружие такое, какое захотим
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29.10.2021 23:48 Відповісти
Для такого высказывания нужно иметь ум и яйца. У бабочки нет ни того, ни другого.
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30.10.2021 10:55 Відповісти
бубочки*
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30.10.2021 10:55 Відповісти
Хоча... У порівнянні Зюзяндрія із ********** теж щось є. Недовговічне таке, несерйозне створіннячко.
"Ночными бабочками" також називають повій, наприклад... )))
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30.10.2021 13:34 Відповісти
Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня ...... говорится в заявлении посольства США.

.....................................................................................................................................................................................................................

Вам мало этого заявления?
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30.10.2021 14:55 Відповісти
мне лично пох шо на росию, шо на США. Если в мой дом залез враг, я его буду п*здить всем, что под руку попадется - молотком, утюгом, Байрактаром
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30.10.2021 22:21 Відповісти
только желающего заблуждаться можно ввести в заблуждение...
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29.10.2021 17:23 Відповісти
Какая простая и ясная позиция.
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
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29.10.2021 17:25 Відповісти
Американцы из другого конца мира видят. Немцы у себя под носом типо не разобрались, ага.
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29.10.2021 17:30 Відповісти
ага, большое видится на расстоянии)))
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29.10.2021 18:13 Відповісти
Так прекращаем истерику, как по накосячевшему Косяку, так и по Байрактарам, хорош воздух гонять. На эти очередные гипер-агрессивные истерики Раши энд Лугандона на каждый наш чих уже никто не ведётся, кроме информационных наркоманов
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29.10.2021 17:30 Відповісти
Наших ранят, убивают на войне с рашкой... "хотите Мира, готовтесь к войне" наконец то адекватный ответ! Так держать!
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29.10.2021 17:30 Відповісти
Хочешь мира с Рашкой:приготовь крылатые ракеты с ЯО достающие до Петербурга и Москвы. А иначе рашка зная что всегда будет в 5 раз сильнее Украины-всегда будет нас террорезировать. Спасибо США за ОБЕСПОКОЕННОСТЬ а не за то что могли-бы создать 10 своих военых баз на восточной границе Украины и таким образом избавить Украину от НЕОБХОДИМОСТИ создания своего ЯО и ракет средней дальности
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29.10.2021 18:34 Відповісти
Ганьба ковбасникам. Вони союзники Уйла. Жабоїди теж.
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29.10.2021 17:31 Відповісти
ковбасу не чіпай!)))
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29.10.2021 18:14 Відповісти
То святе?
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30.10.2021 08:12 Відповісти
Не "ковбасникам", а СОСИСОЧНИКАМ.
СОСИ СОЧНО (у куйла) - вот что любят немцы.
А домашня ковбаса - то наше надбання.
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29.10.2021 20:21 Відповісти
просто, понятно, без выкрутасов
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29.10.2021 17:34 Відповісти
Молодцы! Называем вещи своими именами. А то, ни Германия, ни Франция почему то российскую гаубицу Д30, стреляющую по украинским военным российскими снарядами, не заметили. Не заметили развернутую позицию этих гаубиц, находящуюся вне разрешенной Минском территории. Так это, слава Богу, Байрактары засняли эту позицию. А каждый день десятки этих обстрелов обезьянами, которым Россия восьмой год поставляет вооружение, боеприпасы, ГСМ! Эти твари восьмой год стреляют, и если бы раньше велась подобная видеосьемка, очень выпучены бы были глаза у Франции и Германии. Вместе с задокументированными эшелонами с вооружением из России и содержимым "гумконвоев"!
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29.10.2021 17:49 Відповісти
Да все всё видят и прекрасно понимают - со спутников все видно и не х тут муде приводить к бороде... Уничтожать активнее нужно с байрактаров а не снимать, кому нaхрeн нужны эти снимки? Все всё прекрасно знают - 8 год война!!!!
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30.10.2021 16:38 Відповісти
Одни турки нам братья, остальные могут передать в любой момент.
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29.10.2021 18:00 Відповісти
Ні. Турки самі по собі. Єдине що, вони ніколи не визнають анексію Криму.
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29.10.2021 18:30 Відповісти
ты под высказыванием турецкого МИД оставил коммент? ты реально так думаешь?
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29.10.2021 18:58 Відповісти
Краще історію України перечитайте, про Туреччину та Османську імперію зокрема. Хто ніколи не нападав на Україну - так це США, Канада, Австралія.
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29.10.2021 21:15 Відповісти
))) напад Ґавстралії на Україну - це щось більше, ніж просто сюр
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30.10.2021 13:37 Відповісти
У торок братьев нет. Есть ситуативніе союзники.
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30.10.2021 08:14 Відповісти
В политике все ситуативніе союзники .
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30.10.2021 14:58 Відповісти
На то они и лишнехромосомы, чем уничтожать кацапов и кацапские пушки, если располагаются во дворах, детских садах, больницах и т.д.? Сцыкливые свинособаки боятся открытых пространств! Вот и остаётся нам, этих существ "Рюзьгого мифа" давить Байрактарами!
PS: По копростану мы не стреляли! Надеюсь пока не стреляли...
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29.10.2021 18:21 Відповісти
Ходят слухи что тогда не только портки подпортились, но и "Оккупанты тщательно скрывают, что 26 октября погиб российский офицер (действующий, не отпускник и не "ихтамнет")".
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29.10.2021 18:31 Відповісти
Тепер я розумію британців, Європа повія яка прислуговує тому в кого гроші,а не демократія
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29.10.2021 18:51 Відповісти
Аж тепер?Дивлячись на той бедлам в Європі брити не схотіли бути співучасниками цього. І як реакція-брексіт.
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30.10.2021 06:42 Відповісти
Напротяжении уже 8 лет мне не даёт покоя один маленький, но очень большой вопрос. Почему молчат родные погибших свинособак мавзолейных? По самым скромным подсчетам, на Донбассе их погибло несколько тысяч. У всех погибших свинособак остались родные и близкие. Неужели им всем абсолютно пихуй что происходит, что их дети, сыновья, мужья гибнут на украинской Земле?
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29.10.2021 18:56 Відповісти
им за это платят немаленькие пенсии.
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29.10.2021 18:57 Відповісти
велика територія,кількатисячні відстані створюють певні умови використання добре зазомбованого ватного народу.
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29.10.2021 19:16 Відповісти
Определенная сумма начисленных денег как компенсация за смерть орка для орчих вполне удовлетворима. А те орчихи, которые будут недовольны смертью и компенсацией, обычно остаться у разбитого корыта и перед угрозой террора от силовых структур.
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29.10.2021 21:35 Відповісти
Хоть один друг у нас есть..
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29.10.2021 18:57 Відповісти
В политике друзей нет. Есть союзники, когда интересы совпали.
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30.10.2021 13:20 Відповісти
еще надо пару джав на камеру запустить, чтоб раху киндратий хватил)))
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29.10.2021 19:06 Відповісти
яка разюча відмінність в риториці США і Європи! США і Британія наші справжні союзники
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29.10.2021 19:06 Відповісти
США не покупают газ в РФ, в отличие от ЕС.
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29.10.2021 19:18 Відповісти
Т.е. , ...все продается, все покупается... Вы наверно из мацквы?
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29.10.2021 19:58 Відповісти
Я из Чернигова.
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29.10.2021 21:29 Відповісти
Много ваты в Чернигове, приграничье, прокацпленность, печаль. И родственники в РФ есть небось, может рванете к ним, зачем себя терзать?
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30.10.2021 10:11 Відповісти
При чём тут вата? Политика цинична. США выгодна независимая от РФ Украина. Интересы Украины и США совпали относительно РФ. Вот и всё.
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30.10.2021 11:53 Відповісти
А Украине что выгодно, или главное в жизни дешевый газ?
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30.10.2021 15:23 Відповісти
Украине выгодно иметь такого сильного союзника, как США, способного рявкнуть на РФ. Нормальные цены на газ выгодны мировой экономике. И нам тоже.
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30.10.2021 15:40 Відповісти
Согласен.
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30.10.2021 15:43 Відповісти
А на газе для Евросоюза свет клином сошелся? Других источников энергии импотенты из Евросоюза развидеть не могут? Какого лешего отказываться от АЭС, чтобы потом зависеть от потенциального врага и его поставок с черта на куличках с какой-то Сибири?
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29.10.2021 22:08 Відповісти
Коррупция есть и в ЕС.
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29.10.2021 22:27 Відповісти
Байрактар чем хорош, так это тем что помимо уничтожения противника еще и все снимает, и этим сковывает рашистскую пропаганду в ее оголтелом *******. Они то ******* не прекращают, но всем глаза не выколешь, и кто хочет разобраться - видео с дронов глянут и все поймут. Жаль что европроститутки это делать не хотят
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29.10.2021 19:52 Відповісти
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29.10.2021 20:02 Відповісти
кацапне, как минимум , нужно задуматься над тем , чем они будут неньке Украине репарации выплачивать, за захваченный Крым и разрушенный Донбасс !!!
ведь мы как минимум, при подержке США - потребуем вернуть нам наши исконные земли Кубань, Таганрог, Белгород и Курск !
а ядерной войны не будет, потому что тогда сраная мацква успеет только раз бздануть перед исчезновением, прежде чем нажмёт красную кнопку !
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29.10.2021 20:07 Відповісти
Америка научила русский калькулятор считать 2 + 2.
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29.10.2021 20:22 Відповісти
Слава США и Британии!
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29.10.2021 21:58 Відповісти
Вообще не понимаю суть возмущений Рашки и их прихлебателей из Хранции и Третьего Рейха. Рашка сама заявила что ни артиллерии ни росийских солдат тобишь ихтамнетов ихтам нет. Беспилотника тоже никто не видел. Так в чем проблемы? А то что Рашка еще с 2014 года применяет против Украины беспилотники почему то никого не возмущало. Будь на рашке ударные дроны они бы давно уже бомбили Киев. А жабоеды с фрицами и ОБСЕ закрывали бы на ето глаза и тредовали чтобы Украина пошла на уступки и капитулировала, чтобынебылавайны.
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30.10.2021 01:17 Відповісти
He In a2d2a5b7 - Пропутлеровский тролль. Будьте бдительны.
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30.10.2021 06:44 Відповісти
А мсье жабоед? Он разве лучше немцев?
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30.10.2021 05:30 Відповісти
Слава богу в мире есть адекватная страна с адекватными людьми.Странно другое.Комсомолка и Альфонс геронтофил дуют в одну дудку.Вот оно настоящее лицо комуно минета.
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30.10.2021 08:06 Відповісти
Еще бриттов с прибалтами ,как адекватов,можно добавить..Жаль,что колбасники с жабоедами легли под рашу
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30.10.2021 13:42 Відповісти
США не *****шь ))
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30.10.2021 15:08 Відповісти
Каждый бош знает *не путать с исчезающими германцами) что 20 рублей есть 20 хоть и грязных, вонючих, деревянных, но почти денег.
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30.10.2021 15:48 Відповісти
Сразу видно кто друг Украине, а кто блаблабла.
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30.10.2021 17:20 Відповісти
 
 