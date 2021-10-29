Посольство США про застосування Bayraktar на Донбасі: Риторика РФ про загострення Україною ситуації вводить в оману

Офіційна російська риторика про те, що Україна нібито загострює ситуацію на Донбасі, не лише вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості у регіоні.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", - йдеться у заяві посольства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль, ОРДЛО та Берлін об'єднує тон коментарів щодо застосування Україною Bayraktar на Донбасі, - Bild