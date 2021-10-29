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Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві чоловіка, який намагався вербувати його для скоєння терактів

Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві чоловіка, який намагався вербувати його для скоєння терактів

Сьогодні на прийом до чергового слідчого ДБР прибув громадянин України, який повідомив про обставини скоєння ним вбивства іншого громадянина у номері готелю у ніч із 28 на 29 жовтня 2021 року у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чоловік розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у столиці.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику".

Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов до ДБР.

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За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.

Чоловік переданий слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві.

"Правильно оцінивши ймовірність такого розвитку подій слідчі та оперативники Державного бюро розслідувань змогли ухвалити правильне рішення", - додали в ДБР.

Автор: 

Київ (19693) визнання (72) СБУ (12998) вбивство (3116) вербування (251) ДБР (3565)


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Топ коментарі
+19
Так можно убить любого . Мертвые, как известно, молчат
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29.10.2021 17:24 Відповісти
+18
Шота я тещу подозреваю в попытке вербовки меня...
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29.10.2021 17:30 Відповісти
+15
Любые домыслы из-за отсутствия здесь внятной дополнительной информации, кем являлись оба участника конфликта, не имеют никакого содержательного значения.
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29.10.2021 17:46 Відповісти
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Так можно убить любого . Мертвые, как известно, молчат
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29.10.2021 17:24 Відповісти
Скорше за все немає ніяких доказів слів вбивці, немає ніякої фото-відео фіксації спроб вербування. Тому суд його посадить в тюрму за вбивство.
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29.10.2021 17:46 Відповісти
Возможно, остались вещдоки, как
...после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Источник:
Удивляет игнор СБУ и то, что коррумпированное ГБР поредало в не менее коррумпированную полицию.
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29.10.2021 17:55 Відповісти
Так це банальна сварки з поножовщиною, до чого тут вербування. Сиділи пили їли, посварились, подрались, один іншого пирнув ножем та вбив, а тепер вигадує про вербування. Чомуж відразу не повідомив в СБУ що його вербують ще до вбивства? Чи він йшов на зустріч не розуміючи що його будуть вербувати?
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29.10.2021 18:04 Відповісти
Я так понял, что это к нему пришел убитый. Может, вы правы, а может я - пока неизвестно.
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29.10.2021 18:13 Відповісти
так он пришел УЖЕ убитьй !
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29.10.2021 18:54 Відповісти
Та да. Встал из мавзолея и пришел. Зомби-2.
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29.10.2021 18:56 Відповісти
а мені здається, що то є звичайною дискредитацією, "колишній співробітник СБУ" чи "колишній співробітник МВС", або заурядний водій тролейбуса, я перепрошую, але яка вдідька різниця, якщо він вже невідомо скільки років працює в СБУ??? ЧОМУ не говорять ким він працював до недавнього часу?? логичне питання. тому, на мій погляд, то є провокацією.
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30.10.2021 22:42 Відповісти
я считаю - наградить и отпустить.
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29.10.2021 18:17 Відповісти
Если кацапа прибил то наградить.
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29.10.2021 18:04 Відповісти
Он сначала с ним забухал до поросячего визга...а потом когда начался ватный базар зарезал козла
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29.10.2021 18:14 Відповісти
а если экс-СБУшник сам этнический руцький тогда как?
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29.10.2021 18:23 Відповісти
вряд ли, он би тогда не с поличним явился, а в паРашу сбежал.
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30.10.2021 19:18 Відповісти
Можно если Вы сотрудник сбу, хотя бы бывший.
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29.10.2021 18:47 Відповісти
Тепер цей СБУ-шник на гачку. Йому можуть пригадати, коли їм буде потрібно.
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29.10.2021 20:14 Відповісти
Эх, допросить не успели...
А так - молодец, каждый украинский гражданин так бы поступал
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29.10.2021 17:25 Відповісти
Ещё таких отмазок не слышал. Да и то, что бывшие коллеги сбушника не поверили ему, тоже интересно. Кароче что не штирлиц, то очередная муть
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29.10.2021 17:26 Відповісти
Требе було одразу викликати ментів і їм ліпити цього горбатого. І тоді було б два путі. Один - йому вірять. Другий - йому не вірять але роблять перевищення самооборони. Обидва чудові, судячи зі страви Стерненка. А він з дуру подався у ДБР, а там хлопці непрості і богаті вони передали його ментам і тепер сидять зверху.
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29.10.2021 18:00 Відповісти
да, гбр настолько серьёзны-шо всё воспринимают серьёзно...
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29.10.2021 17:27 Відповісти
ага, ОНИ и корабли топить в порту умеют))
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29.10.2021 17:36 Відповісти
Так плохие корабли и надо топить!
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29.10.2021 17:56 Відповісти
Лучше тупых зеленок. Красивый пирс получится.
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29.10.2021 18:21 Відповісти
Может, вместо 15 лет тюрьмы дать этому СБУшнику медаль?
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29.10.2021 17:27 Відповісти
Поместят в камеру к Антоненко, обвиняемого в убийстве агента фсб шеремета.
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29.10.2021 17:28 Відповісти
Якщо геї сваряться - то вже конкретно
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29.10.2021 17:29 Відповісти
..а це варіант ! Серед цих кадрів з силових структур ппідерасів багато.
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29.10.2021 18:09 Відповісти
Шота я тещу подозреваю в попытке вербовки меня...
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29.10.2021 17:30 Відповісти
Алекс, тормозни пока! Подождем, что решат с этим перцем, потом будем принимать решения. У меня тоже есть пара-тройка кандидатов в вербовщики. Если шо, объединим их в единый вербовочный центр. И грохнем. Тещу твою, так и быть, назначим самой злостной вербовщицей, а мои, так и быть, пойдут паровозом.
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29.10.2021 17:35 Відповісти
она уже давно тебя завербовала...- когда выдала Дочь...( шучу )
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29.10.2021 17:38 Відповісти
Теща гриби любить?
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29.10.2021 18:26 Відповісти
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29.10.2021 19:44 Відповісти
Косой. Ну сосед, берегись.
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29.10.2021 17:30 Відповісти
Надо на полиграф отправить. Есть такая экспертиза официально.
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29.10.2021 17:35 Відповісти
тупорылый сбушник решил что кто-то поверит в его бред? леве думал срубить с лоха а тот пообещал стукануть куда надо- вот и посадил наперо....
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29.10.2021 17:35 Відповісти
Прикольно, а как он докажет что мертвый его вербовал?
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29.10.2021 17:36 Відповісти
смешно ...- что ж "бывший" когда получил такое "предложение" , сразу не обратился к своим с Конторы ...., и не начали "игру" ....
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29.10.2021 17:36 Відповісти
Думав, що заплатять більше ніж виявилось.
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29.10.2021 18:27 Відповісти
голубки...
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29.10.2021 17:37 Відповісти
Любые домыслы из-за отсутствия здесь внятной дополнительной информации, кем являлись оба участника конфликта, не имеют никакого содержательного значения.
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29.10.2021 17:46 Відповісти
Единственный адекватный коментарий
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29.10.2021 18:06 Відповісти
То, мабуть, в нього і аудіо і відеозапис перемовин "вербування" є?
Чи він "джентльмен" якому всі повинні вірити на слово?!
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29.10.2021 18:06 Відповісти
Если был хоть какой то намёк на вербовку, по любому нормальному профи достаточно пары секунд, чтобы включить диктофон на телефоне...
ХЗ, может и правда что-то было, а может просто "водка злая" попалась...
Вот только зачем про это в новостях расплескивать??? Главная, как по мне, непонятка...
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29.10.2021 22:16 Відповісти
Я зразу ж і повірив у цю маячню. Нормальний СБУшник доповів би зразу ж по інстанціі, а не ходив би по друзях. Просто друузі дали йому добру пораду . За ліквідацію терориста "герою" вже орден треба давати.
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29.10.2021 18:07 Відповісти
А вот интересно откуда взялся нож у бывшего сбеушника.
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29.10.2021 18:12 Відповісти
может оттуда, откуда и у меня - купил на раскладке "все по 10". И теперь он всегда со мной.
пырнуть в глаз - и ты уже на небесах.
человека и карандашом убить можно.
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29.10.2021 18:19 Відповісти
Экий, Вы батенька , людоед.) Мокрой салфетки же достаточно.)))
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29.10.2021 22:19 Відповісти
Муть какая-то. Умный человек, и тем более СБУшник согласился бы, а потом вывел бы вербовщика на чистую воду.
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29.10.2021 18:14 Відповісти
Короче дело было так СБУшник и его собутыльник нажрались до поросячего визга, затем начался базар ....ссср увжжаееш!?...
Не ууввжаю мы круче...путин ху..***** б.б.*****!!!..
аттветь за базар..*****
И как настоящий правильный пацан сбушник взял нож и завалил ватника
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29.10.2021 18:18 Відповісти
Просто не поділили лаве.
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29.10.2021 18:29 Відповісти
Есть еще версия..СБУшник как настоящий чекист и идейный наследник тов.Ежова дырявил убитого в очко...а убийство совершил из ревности
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29.10.2021 18:43 Відповісти
В конце 90-х в газете заметка была в Вечернем Киеве в Ужгороде один чувак по пьяни топором завалил собутыльника а в качестве отмазки рассказывал , что дружбан оказался пида…. Пардон -геем и хотел этого дровосека на кукан посадить. Как вам отмазка? Правда потом оказалось все проще и банальнее! терпила просто хотел флакон водяры закрысить и поэтому колуном по кумполу получил. В жизни всякое бывает…
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29.10.2021 18:36 Відповісти
Нашим силовикам верить - себя неуважать
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29.10.2021 18:50 Відповісти
Гером слава !!!
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29.10.2021 19:27 Відповісти
О да, прямо сюжет для Голливуда.
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29.10.2021 19:31 Відповісти
ОЙ 3,14здит.ой 3,14 здит
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29.10.2021 20:17 Відповісти
Невже ніхто не зрозумів - ця історія нашвидкоруч видумана, щоб відвести увагу від сьогоднішньої новини про псування ДБР-вцями військових катерів "Кентавр"!
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30.10.2021 10:50 Відповісти
Фу гомы
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30.10.2021 17:33 Відповісти
Как-то «бывший сбушник» в ситуации где его вербуют не верно поступил… нормальный «бывший сбушник» сразу бы сообщил своим, они бы все быстро организовали и мы бы читали совершенно другую новость о предотвращении теракта. При этом заработал бы нормальный кеш. А это история попахивает пиз*ежом. Ну либо гбр решили хайпануть и придумали «сбушника для очередной премии 🤔
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30.10.2021 23:00 Відповісти
Больше на бытовуху смахивает🤔 зато дбр на всю страну раструбило, что задержали аж бывшего сбушника, видимо других "громких" дел больше нет🤦🏻‍♂️
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30.10.2021 23:31 Відповісти
 
 