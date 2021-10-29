Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві чоловіка, який намагався вербувати його для скоєння терактів
Сьогодні на прийом до чергового слідчого ДБР прибув громадянин України, який повідомив про обставини скоєння ним вбивства іншого громадянина у номері готелю у ніч із 28 на 29 жовтня 2021 року у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Чоловік розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у столиці.
Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику".
Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов до ДБР.
За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.
Чоловік переданий слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві.
"Правильно оцінивши ймовірність такого розвитку подій слідчі та оперативники Державного бюро розслідувань змогли ухвалити правильне рішення", - додали в ДБР.
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...после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Источник:
Удивляет игнор СБУ и то, что коррумпированное ГБР поредало в не менее коррумпированную полицию.
А так - молодец, каждый украинский гражданин так бы поступал
Чи він "джентльмен" якому всі повинні вірити на слово?!
ХЗ, может и правда что-то было, а может просто "водка злая" попалась...
Вот только зачем про это в новостях расплескивать??? Главная, как по мне, непонятка...
пырнуть в глаз - и ты уже на небесах.
человека и карандашом убить можно.
Не ууввжаю мы круче...путин ху..***** б.б.*****!!!..
аттветь за базар..*****
И как настоящий правильный пацан сбушник взял нож и завалил ватника