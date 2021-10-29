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Новини
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Проросійський журналіст Алексєєв отримав у Латвії термін за розпалювання ворожнечі

Проросійський журналіст Алексєєв отримав у Латвії термін за розпалювання ворожнечі

У Ризі його засуджено до ув'язнення строком на 1 рік 2 місяці. Юрій Алексєєв писав коментарі, що розпалюють ворожнечу, а під час обшуку у нього знайшли патрони і дитяче порно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання Delfi.

Кримінальний процес було розпочато 29 листопада 2017 року у зв'язку з публікацією коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат. Під час розслідування ПБ дійшло висновку, що підозрюваний публікував такі коментарі неодноразово, з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017 року.

За місцем проживання Алексєєва було проведено кілька обшуків. У ході одного з них було виявлено патрони для пістолета. ПБ стверджує, що на вилучених носіях інформації також знайшли матеріали, що містять дитячу порнографію.

Сам Алексєєв стверджує, що коментарі писав не він, патрони йому підкинули під час обшуку, а "дитяче порно" - фото його дітей, що купаються.

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Алексєєв - один із найвідоміших російськомовних журналістів та редакторів у Латвії. Поліція Безпеки в щорічному звіті неодноразово називала його сайт ресурсом, який "відіграє певну роль у зміцненні російського інформаційного впливу в Латвії". ПБ також стверджувала, що джерела фінансування ресурсу перебувають у Росії.

Автор: 

Латвія (1364) пропаганда (2827)


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Топ коментарі
+19
Урод ,оно еще и извращенец.Тварь козламордая потологически больные, мутанты с изуродованой психикой. Высылать тварей и за колючую проволоку этот зверинец.
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29.10.2021 17:34 Відповісти
+17
Латвийским русофобам-респект...
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29.10.2021 17:28 Відповісти
+13
Очередное подтверждение, что русскомирным в странах Балтии надо домой, в Воронеж, Ижевск, Пензу
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29.10.2021 17:39 Відповісти
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Латвийским русофобам-респект...
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29.10.2021 17:28 Відповісти
Брезгливость - это не фобия.
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29.10.2021 17:36 Відповісти
Русофобия - это боязнь стать похожим на русских.
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29.10.2021 19:37 Відповісти
Сомневаюсь, что для людей это возможно.
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29.10.2021 19:39 Відповісти
Ну есть же лживые, подлые и кровожадные люди. Эти люди не русофобы, они похожи на русских.
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29.10.2021 19:41 Відповісти
год за патроны с детским порно...куда катится этот мир?
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29.10.2021 17:32 Відповісти
Не защищая подкацапника , туда ему дорога. Хочу заметить. Наркотиков не нашли? Наркотиков не хватает для полного набора. Патрон и снимок голого мальчика принесли для заключения сделки с правосудием. Не хочешь порно и патрона - получай год за разжигание. Или роем с детским порно? Нет, не роем.
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29.10.2021 19:26 Відповісти
да нафик все эти сложности...я за дармовые путёвки в ближайшую лесопосадку в каждое полнолуние...
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29.10.2021 19:35 Відповісти
а че там с нашим шариковым? как-то клован все на тормозах спустил....
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29.10.2021 17:32 Відповісти
Урод ,оно еще и извращенец.Тварь козламордая потологически больные, мутанты с изуродованой психикой. Высылать тварей и за колючую проволоку этот зверинец.
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29.10.2021 17:34 Відповісти
Oni vse takije, kak toljko proraseiskij, to ili pe..rast ili pedofil, ne nu serjozno, no jesli koje kovo iz nih berjot za zadnicu, to srazu prikidivajetsia gejem, no na samom dele prostije pid..rasi v konce okazivajetsia. Na podhode i jescho i mul ishakov-bivshij mer rigi, da da za jevo vremja Rigu mozhno pisatj s ne zaglavnoi bukvoi.
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29.10.2021 20:04 Відповісти
Очередное подтверждение, что русскомирным в странах Балтии надо домой, в Воронеж, Ижевск, Пензу
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29.10.2021 17:39 Відповісти
а у нас вони із ящиків 24 години на добу не вилазять -зомбують ОПЖЗИСТІВ відкрито та постійно ....
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29.10.2021 17:42 Відповісти
такі вони, представники "русского мира", до пупка дитячого чогось тягнуться
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29.10.2021 17:50 Відповісти
детское порно?! Типичный рашист!
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29.10.2021 18:10 Відповісти
Опаньки, а ведь мураев на него похож. Просто одно и тоже рыло как и у нашего пропарашного ушлёпка. Уж не папа он нашего парашного обсоса мураева?
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29.10.2021 18:50 Відповісти
Все по путинской кальке. Даже порно. Быстро учатся.
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29.10.2021 18:55 Відповісти
Угу. ***** - педофил, и его холуи тоже.
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29.10.2021 19:38 Відповісти
А у кацапів майже всі журнашлюхи педофіли
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29.10.2021 19:14 Відповісти
Почалось раніше, з Чайковського, Цвєтаєвої, Нурієва, великих князів Сергія та Павла.
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29.10.2021 19:33 Відповісти
Хз, якось пофігу, не люблю підарасів і негрів, думаю і Бандера не любив би.
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29.10.2021 19:39 Відповісти
Так цей русачок ще й педофіл!
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29.10.2021 19:37 Відповісти
какой русский не любит детское порно и не является латентным гомосеком ?
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29.10.2021 22:35 Відповісти
 
 