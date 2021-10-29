Проросійський журналіст Алексєєв отримав у Латвії термін за розпалювання ворожнечі

У Ризі його засуджено до ув'язнення строком на 1 рік 2 місяці. Юрій Алексєєв писав коментарі, що розпалюють ворожнечу, а під час обшуку у нього знайшли патрони і дитяче порно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання Delfi.

Кримінальний процес було розпочато 29 листопада 2017 року у зв'язку з публікацією коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат. Під час розслідування ПБ дійшло висновку, що підозрюваний публікував такі коментарі неодноразово, з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017 року.

За місцем проживання Алексєєва було проведено кілька обшуків. У ході одного з них було виявлено патрони для пістолета. ПБ стверджує, що на вилучених носіях інформації також знайшли матеріали, що містять дитячу порнографію.

Сам Алексєєв стверджує, що коментарі писав не він, патрони йому підкинули під час обшуку, а "дитяче порно" - фото його дітей, що купаються.

Також читайте: Російські пропагандисти зняли фейк про українських воїнів, які нібито просять допомоги

Алексєєв - один із найвідоміших російськомовних журналістів та редакторів у Латвії. Поліція Безпеки в щорічному звіті неодноразово називала його сайт ресурсом, який "відіграє певну роль у зміцненні російського інформаційного впливу в Латвії". ПБ також стверджувала, що джерела фінансування ресурсу перебувають у Росії.