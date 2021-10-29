Росія не створювала газової кризи в Європі, але й не зробила нічого, щоб її пом'якшити, - представник Держдепу Хохштейн
Росія не спровокувала енергетичну кризу в Європі, але й не зробила достатніх кроків, щоб пом'якшити її.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.
"Давайте скажемо прямо, Росія не створювала газової кризи в Європі. Вона сталася через різні фактори, частину з яких не можна було контролювати", - зазначив він.
За словами Хохштейна, водночас, "нема сумнівів, що Росія не зробила все те, що могла б, щоб пом'якшити кризу та сповільнити зростання цін".
Топ коментарі
+9 Anton Florian
показати весь коментар29.10.2021 17:49 Відповісти Посилання
+7 Игорь Горобец #201911
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+6 Хитрый_план
показати весь коментар29.10.2021 17:40 Відповісти Посилання
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/17/672014/
а) борцы с холодным климатом должны страдать, иначе никогда не осознают своих ошибок.
б) росияне еще раз продемонстрировали почему с ними нельзя иметь дела.
Понимаю что за последние несколько лет было много случаев где покупать с рынка было дешевле чем по долгосрочному контракту, но тогда нужно и быть готовым к тому что возможна обратная ситуация. Рынок не может работать только за счёт продавца.
В конечном итоге, не раскрыта роль сша. Европейцы уверенно и доверчиво строили регазификационные СПГ терминалы с планом «диверсифицироваться от Российского газа», в пользу Катарского и Американского, и внезапно… его нет, потому что он ушёл в Азию где цены выше. Теперь к этим СПГ терминалам чаще швартуются Российские танкеры принадлежащие Новатэку, а не американские. Почему никто Американцев не винит в махинациях или кидалове
Ха-ха-ха... Зачем продавцу что-то делать, чтобы замедлить рост цен на свой товар?
там как раз обсуждают что сша частники потому забили на европу и повезли в азию, в сша нет своихх газовозов, они все в рукахчастника, средний газовоз при доставке в азию получит 144 млн баксов, тот же рейс ,но в европу заработает 100 миллионов, будь у вас газовоз вы бы куда газ поперли?
Экспорт американского СПГ в Азию вырос на 67%
Азиатские рынки стали главным экспортным направлением для сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Несмотря на сокращение спроса на энергоносители, низкие цены и отмену нескольких отгрузок в течение лета 2020 г., зарубежные поставки американского СПГ