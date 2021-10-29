Росія не створювала газової кризи в Європі, але й не зробила нічого, щоб її пом'якшити, - представник Держдепу Хохштейн

Росія не спровокувала енергетичну кризу в Європі, але й не зробила достатніх кроків, щоб пом'якшити її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

"Давайте скажемо прямо, Росія не створювала газової кризи в Європі. Вона сталася через різні фактори, частину з яких не можна було контролювати", - зазначив він.

За словами Хохштейна, водночас, "нема сумнівів, що Росія не зробила все те, що могла б, щоб пом'якшити кризу та сповільнити зростання цін".

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