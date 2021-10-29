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Росія не створювала газової кризи в Європі, але й не зробила нічого, щоб її пом'якшити, - представник Держдепу Хохштейн

Росія не створювала газової кризи в Європі, але й не зробила нічого, щоб її пом'якшити, - представник Держдепу Хохштейн

Росія не спровокувала енергетичну кризу в Європі, але й не зробила достатніх кроків, щоб пом'якшити її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

"Давайте скажемо прямо, Росія не створювала газової кризи в Європі. Вона сталася через різні фактори, частину з яких не можна було контролювати", - зазначив він.

За словами Хохштейна, водночас, "нема сумнівів, що Росія не зробила все те, що могла б, щоб пом'якшити кризу та сповільнити зростання цін".

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Автор: 

газ (10500) Держдепартамент США (1651) Європа (1882) криза (420) росія (66175) Хохштейн Амос (6)


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Топ коментарі
+9
Зачем помогать, что бы ещё санкций накинули?
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29.10.2021 17:49 Відповісти
+7
"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе". А Петров і Баширов просто дивились на ШПІЛІ.
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29.10.2021 17:48 Відповісти
+6
я думав, що раптово зима настає лише в наших комунальників.
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29.10.2021 17:40 Відповісти
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я думав, що раптово зима настає лише в наших комунальників.
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29.10.2021 17:40 Відповісти
ну ясно. Расея не виновата Тогда кто Меркель или Зеленский ?
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29.10.2021 17:40 Відповісти
Переход на альтернативу, прохладная зима и засушливое лето и вуаля. Если бабки вкладывать в ветряки а не в добычу ископаемых то добыча упадёт😁
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29.10.2021 17:50 Відповісти
все не так просто. только один пример
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/17/672014/
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29.10.2021 17:57 Відповісти
Согласен, там наложение сразу нескольких причин, но Россия единственная страна которая могла бы быстро увеличить прокачку газа для заполнения хранилищ и этим сбить нагнетаемую спекулянтами панику.
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29.10.2021 17:41 Відповісти
Я думаю у самой рашки газа не так много как они хорохорятся. Поток сколько они заполняли? Китай сейчас выгребает весь свободный газ у них энергоголод, а американские газовозы в европу так и не пришли.
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29.10.2021 17:54 Відповісти
чем китай выгребает? в ведрах носят? они в китай дают всего 5 млрд в год, там только сила сибири , у него мощность 38 в год, но он на нее только года через три выйдет.
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30.10.2021 20:31 Відповісти
А вона і збільшить..... але після пуску ПП-2.
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30.10.2021 06:26 Відповісти
Когда товар, который стоит 100 долларов, вдруг внезапно становится по 1000, то это повод, как минимум, разобраться, наказать виновных и не допустить впредь. А как нормально, больше не связываться с подобным аферистом-продавцом
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29.10.2021 17:43 Відповісти
И это хорошо:
а) борцы с холодным климатом должны страдать, иначе никогда не осознают своих ошибок.
б) росияне еще раз продемонстрировали почему с ними нельзя иметь дела.
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29.10.2021 17:43 Відповісти
В том то и дело что Россия ничего не нарушила, все контракты выполняются и придраться нельзя.
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29.10.2021 17:46 Відповісти
Конечно никто формально ничего не нарушал. Но вот отказ в увеличении прокачки через имеющиеся мощности до сертификации СП2 - откровенный шантаж.
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29.10.2021 21:28 Відповісти
"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе". А Петров і Баширов просто дивились на ШПІЛІ.
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29.10.2021 17:48 Відповісти
Зачем помогать, что бы ещё санкций накинули?
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29.10.2021 17:49 Відповісти
А это больше всего удивляет, светочи капитализма ТРЕБУЮТ продажи товара НЕ МОНОПОЛИСТОМ по цене ниже рыночной. Смит в гробу вертится наверно.
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29.10.2021 17:57 Відповісти
А почему не виновато ЕС? Именно они пропихивали законы о газовой конкуренции где дробились добыча, доставка и распределение. Именно они считали что более выигрышно отойти от долгосрочных контрактов и перейти к динамическим закупкам на споте. Законтрактовали бы бОльшие объемы от Газпрома на длинной основе, и он не смог бы перенаправлять потоки на восток или в хранилища на территории России.

Понимаю что за последние несколько лет было много случаев где покупать с рынка было дешевле чем по долгосрочному контракту, но тогда нужно и быть готовым к тому что возможна обратная ситуация. Рынок не может работать только за счёт продавца.

В конечном итоге, не раскрыта роль сша. Европейцы уверенно и доверчиво строили регазификационные СПГ терминалы с планом «диверсифицироваться от Российского газа», в пользу Катарского и Американского, и внезапно… его нет, потому что он ушёл в Азию где цены выше. Теперь к этим СПГ терминалам чаще швартуются Российские танкеры принадлежащие Новатэку, а не американские. Почему никто Американцев не винит в махинациях или кидалове
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29.10.2021 17:55 Відповісти
В США нет государственного Газпрома.Трейдеры газа в США вольные художники и им нельзя приказать возить в ЕС.В Рашке же обратная ситуация.Действия Газпрома-это ответственность не частников,а конкретно Правительства и руководства Мордора
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29.10.2021 18:24 Відповісти
В этом году у меня не уродили яблоки, но цена стала дороже и я даже выиграл в целом. Таковы законы бизнеса.
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29.10.2021 17:55 Відповісти
Дурний піп тебе хрестив. В цьому році яблука всюди уродили.
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29.10.2021 18:42 Відповісти
фоктор один-человеческий...
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29.10.2021 17:59 Відповісти
По словам Хохштейна, в то же время, "нет сомнений, что Россия не сделала все то, что могла бы, чтобы смягчить кризис и замедлить рост цен". Источник:

Ха-ха-ха... Зачем продавцу что-то делать, чтобы замедлить рост цен на свой товар?
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29.10.2021 18:04 Відповісти
При чём здесь Путин... и рожу абизяны на картинке, или ещё жёстче Захаровой
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29.10.2021 18:06 Відповісти
Странные в госдепе представители. Смысл КОМУ-То пытаться уменьшит цену??? логике где?
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29.10.2021 18:09 Відповісти
ничего не сделала, значит способствовала. Л-логика!
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29.10.2021 18:09 Відповісти
Ну Рашка же не Украина,щоб дать в долг Молдове.Москалям треба,щоб к ним приползли на коленях и унизительно выпрашивали.Если человеку нужна кислородная маска,то тот у кого она есть всегда её предложит.С москалями это не работает.Москаль будет ждать,пока человек умрёт,щоб обшарить его карманы
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29.10.2021 18:34 Відповісти
Ага, не дадут Молдове в долг. Они в сто крат больше одолжили Молдове чем Украина. Приблизительно $700 миллионов одолжили за газ в рассрочку, которые теперь в Кишиневе не хотят признавать ссылаясь на бедность и ковид
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29.10.2021 19:12 Відповісти
Сами себе одолжили.Газпром одолжил своей же дочке,а гроши требуют с Правительства Молдавии.В Украине такая же контора была Росукрэнерго Фирташа
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29.10.2021 19:20 Відповісти
Классно. Газпрому дочка должна, а ей никто не должен. Она видимо сама весь газ использовала, и поэтому Молдоване не при делах
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29.10.2021 22:20 Відповісти
идиот в госдепе... бывает.
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29.10.2021 18:46 Відповісти
А она вам обязана что-то ? Вы ,проститутки, уже определитесь ...
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29.10.2021 18:48 Відповісти
Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, - кризис в Европе спровоцировало разрешение Байды и Меркель на завершение строительства рашистской газовой трубы
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29.10.2021 19:16 Відповісти
А если еще пару труб проложить, то газ по 5к станет ....
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29.10.2021 20:44 Відповісти
этих пару труб имеются давно,но алчность рашиста общеизвестна
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29.10.2021 20:55 Відповісти
Отказ Газпрома под разными предлогами от закачки газа в европейские хранилища, это ли не создание искусственного дефицита газа и прямая организация кризиса? Этот господин (или скорее товарищ) Хохштейн уже не впервые делает, мягко говоря, неоднозначные заявления по поводу политики России, есть подозрение что он, как и товарищ Керри, крепко "прибит" кремлёвскими беспредельщиками.
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29.10.2021 21:36 Відповісти
что у газпрома купили то он и прокачал, если других контрактов нет, кому и что качать? на спотах он не торгует ему эти копейки суточные нафиг не нужны он оптовик.
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30.10.2021 20:33 Відповісти
Что контрактовать? Если физически нет необходимых объёмов газа, например я немец, хочу купить газ и закачать в хранилище или для себя или с целью перепродажи, но Газпром говорит, ок, мы готовы продать, но через СП-2 и намекает приватно, вы там давите на своё правительство, чтобы, как минимум, либо запустить газопровод без сертификации, либо в максимально сжатые сроки, а как максимум, наплюйте на третий энергопакет и позвольте нам заполнять СП-2 на 100% и будет вам счастье, дешёвый газ, рабочие места и прочие кисельные реки с молочными берегами. Это ли не прямая организация кризиса? И если всё у них получится, то они полностью перекрывают транзит и начинают полномасштабное вторжение в Украину, как товарищ Путин во влажных снах видит.
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30.10.2021 21:46 Відповісти
газпром увеличил по существующим трубам поставки на 20 процентов, что уже хорошо, да он выпендривается и говорит что если хотите могу дать еще больше но по моей трубе, его право , газ его ,трубопровод строили не для того чтоб простаивал ,логичное требование. сша например вообще забило на европу и поставки спг не то что нарастили, а вообще обрубили и отправили газовозы в азию. да все признают что только кацапы могут быстро помочь европе , но они не сильно этого хотят, но если подумать логически какой смысл продавать много но дешего если можно мало но дорого? в америке альтруистов не нашлось, а кацапы рванут европе помогать? это той европе которые санкцими кацапов нагрузили по самую макушку? вам сосед под дверь серет, вы рванете ему помогать?
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31.10.2021 00:36 Відповісти
Простите, но вы оправдываете шантаж и использование РФ газа в качестве оружия, однако уверяю вас что так долго продолжаться не может, с одной стороны Газпром и соответственно бюджет РФ будет нести убытки не продавая газ, его на хлеб не намажешь, а слабая экономика РФ этого просто не выдержит, с другой стороны ЕС найдёт способы заставить Газпром работать по правилам, например Польша уже требует снижения цены и планирует вообще отказаться от закупок российского газа. Немецкие инвесторы в СП-2 имеют беспрецедентно выгодные условия, они получают 15% годовых даже с неработающего газопровода и всё это только для того чтобы получить возможность для уничтожения Украины, однако вы предпочитаете этого не замечать.
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31.10.2021 08:10 Відповісти
какой шантаж? газпром сколько продавал столько и продает ,даже больше стал продавать, по этой же причине денег он стал получать силь но больше учитывая и что цена скаканула, некоторые контракты например в польше привязаны к споту это кстати польша захотела, напомню был суд и польше цены на газ привязали к споту, россия и полтора млрда вернула, а теперь польша хочет отвязать снижения, газпром рассматривает но думаю пошлет, сами же хотели привязки цен к рынку, чего теперь орать то.
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31.10.2021 18:06 Відповісти
С чего вы взяли что США ограничивает поставки СПГ? Это не соответствует действительности.
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31.10.2021 08:13 Відповісти
вы с луны упали? с любого утюга орут сша газ везут в азию там дороже и ближе ,а на европу забили. https://nangs.org/news/markets/eksport-spg-iz-ssha-v-aziyu-byet-rekordy. зайдите в гугл и поинтересуйтесь
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31.10.2021 18:00 Відповісти
Вы даёте ссылку на сомнительные российские источники, к тому же на несуществующие страницы, кроме того, вы упорно повторяете пропагандистские нарративы РФ, при этом не комментируя очевидную антиукраинскую направленность действий Газпрома, организованных политическим руководством РФ. Из этого следуют неутешительные выводы, вы либо российский пропагандист, либо гражданин РФ, поддерживающий политику Путина и в первом и во втором случае вы являетесь для меня врагом, а с врагом невозможны какие-либо дискуссии, честь имею.
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31.10.2021 19:11 Відповісти
вот тут у нас на цензоре тема почитайте коментарии,



там как раз обсуждают что сша частники потому забили на европу и повезли в азию, в сша нет своихх газовозов, они все в рукахчастника, средний газовоз при доставке в азию получит 144 млн баксов, тот же рейс ,но в европу заработает 100 миллионов, будь у вас газовоз вы бы куда газ поперли?
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31.10.2021 21:35 Відповісти
Хтось ще сумнівається, що ПП-2 буде пущено в роботу?
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30.10.2021 06:28 Відповісти
https://nangs.org/news/markets/eksport-amerikanskogo-spg-v-aziyu-vyros-na-67 вы сами погуглите я фиг знает каие источники ацапские , какие нет

Экспорт американского СПГ в Азию вырос на 67%

Азиатские рынки стали главным экспортным направлением для сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Несмотря на сокращение спроса на энергоносители, низкие цены и отмену нескольких отгрузок в течение лета 2020 г., зарубежные поставки американского СПГ
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31.10.2021 21:25 Відповісти
 
 