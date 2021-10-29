Зеленський: Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей
Збройні сили України використовують озброєння, що є у них, тільки для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави і тільки у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Україна захищає свою територію та свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що ЗСУ відкривають вогонь у відповідь згідно з домовленостями про режим припинення вогню і підкреслив, що безпілотні літальні апарати Україна використовує тільки для захисту.
"Коли українська армія відчуває, що треба захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – резюмував Зеленський.
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Очень уж приятно слышать такие новости !
ох и лох...
Капитуляция?
Вывезсти в другие страны уже не дадут. Вот Зеля и ведет себя как на поводке.
фуйло прекрасно это понимает и это - именно та среда, которая ему нужна в Украине т.е. контролируемый хаос, который он мечтает сменить на сталинский порядок, приведя к власти жопошников мертвечука и иже с ними...
я иногда не понимаю неужели действительно в 2019 году у нас было 73 % не понимающих к чему их выбор приведёт всю страну ?