Зеленський: Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей

Збройні сили України використовують озброєння, що є у них, тільки для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави і тільки у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна захищає свою територію та свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ЗСУ відкривають вогонь у відповідь згідно з домовленостями про режим припинення вогню і підкреслив, що безпілотні літальні апарати Україна використовує тільки для захисту.

"Коли українська армія відчуває, що треба захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – резюмував Зеленський.

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