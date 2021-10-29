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Кількість пацієнтів з інсультами у Львові збільшилася майже вдвічі через COVID-19, - лікарі
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 100 пацієнтів із інсультами. Торік таких пацієнтів було майже вдвічі менше. Лікарі пов'язують це із COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба лікарні, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки зараз у нас у лікарні - 100 пацієнтів з інсультом. Минулого року цього дня було 65. Це результат ковіду. За рік швидка привозить таких майже 2500. За 10 місяців цього року таких вже 1887", - йдеться у повідомленні.
У лікарні додали, що якщо говорити про всю Україну – це 140 тисяч випадків. Із них близько 20% повертаються до звичного життя. На жаль, до 40% людей помирають упродовж першого року.
Топ коментарі
+8 Привет
показати весь коментар29.10.2021 18:04 Відповісти Посилання
+7 Привет
показати весь коментар29.10.2021 17:58 Відповісти Посилання
+7 Порохобандерівець
показати весь коментар29.10.2021 18:30 Відповісти Посилання
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А за 8 месяцев этого года добавочная смертность по отношению к прошлому году от инфарктов и инсультов уже составляет 16000 человек...
По поводу Вашей болезни. 4 года назад...Врачи не всегда могут поставить верный диагноз. Видов вирусных заболеваний десятки, если не больше. О том же ковиде давно уже сказали, что он известен очень давно и не один-два вида, а намного больше. Но разве 4 года назад делали какие-либо тесты? Много что - наугад.
Это по твоему возможно только у невакцинированных?
"Каждая из вакцин - и Johnson & Johnson (Janssen), и Pfizer-BioNTech, и Moderna - «обучает» клетки организма воспроизводить одну составную часть вируса COVID-19 (спайковый белок), вызывая таким образом ответ иммунной системы. Эти «инструкции», как и способ их проникновения в ваш организм, немного отличаются в зависимости от того, какую вакцину вы получаете.
Во всех случаях вакцина «учит» ваш организм распознавать вирус, и потому в случае инфицирования ваша иммунная система будет готова бороться с коронавирусом."
Вчи мову. Згодиться, коли в ліс повезуть.
правильно - "У висновку ....".
Пшоль на ....й!
Почему "уже"?
2500 / 12 = 208
1887 / 10 = 188
Получется, что больных МЕНЬШЕ, но они, почему - то дольше находятся в больнице.
Я, конечно, понимаю, что "нагнеталово" - это важно.
А вам кто это сказал ?
Откройте ютуб и внимайте на тему сгущения крови вакциной.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий. Источник: