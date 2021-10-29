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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість пацієнтів з інсультами у Львові збільшилася майже вдвічі через COVID-19, - лікарі

Кількість пацієнтів з інсультами у Львові збільшилася майже вдвічі через COVID-19, - лікарі

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 100 пацієнтів із інсультами. Торік таких пацієнтів було майже вдвічі менше. Лікарі пов'язують це із COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба лікарні, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки зараз у нас у лікарні - 100 пацієнтів з інсультом. Минулого року цього дня було 65. Це результат ковіду. За рік швидка привозить таких майже 2500. За 10 місяців цього року таких вже 1887", - йдеться у повідомленні.

У лікарні додали, що якщо говорити про всю Україну – це 140 тисяч випадків. Із них близько 20% повертаються до звичного життя. На жаль, до 40% людей помирають упродовж першого року.

Також читайте: У цю хвилю на Львівщині на COVID-19 частіше стали хворіти вагітні та діти: зараз у лікарнях 30 вагітних та 40 киснезалежних дітей, - ОДА

Автор: 

лікарня (1365) карантин (18172) Львів (3093) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Мне абсолютно пох сколько в больнице с ковидом...я задал вопрос о людях с инсультом....
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29.10.2021 18:04 Відповісти
+7
И какой процент среди них вакцинированы?? Вопрос который разумеется останется без ответа...
А за 8 месяцев этого года добавочная смертность по отношению к прошлому году от инфарктов и инсультов уже составляет 16000 человек...
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29.10.2021 17:58 Відповісти
+7
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29.10.2021 18:30 Відповісти
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Якось незрозуміло. Так причина інсультів коронавірус чи прививки?
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29.10.2021 17:57 Відповісти
Тромбоз, вызванный ковидом.
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29.10.2021 17:59 Відповісти
А ми його ще щепленням після ковіду посилимо!
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29.10.2021 18:02 Відповісти
А аналізи перед щепленням віра забороняє робити?
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29.10.2021 18:31 Відповісти
Прививаться принуждают и переболевших.
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30.10.2021 08:43 Відповісти
Тільки через пів року. І я мав на увазі аналізи на тромби.
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30.10.2021 10:21 Відповісти
Или неправильным лечением оного.
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29.10.2021 18:02 Відповісти
Любую болезнь,выдают за ковид,или за осложнение от придуманной болезни.как угодно,грандиозная афера
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29.10.2021 21:20 Відповісти
причина проста людська тупість
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29.10.2021 18:03 Відповісти
при ковиде всегда назначают разжижающие кровь препараты. Велика опасность тромбозов...
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29.10.2021 18:19 Відповісти
И какой процент среди них вакцинированы?? Вопрос который разумеется останется без ответа...
А за 8 месяцев этого года добавочная смертность по отношению к прошлому году от инфарктов и инсультов уже составляет 16000 человек...
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29.10.2021 17:58 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/768934.html Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
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29.10.2021 18:02 Відповісти
Мне абсолютно пох сколько в больнице с ковидом...я задал вопрос о людях с инсультом....
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29.10.2021 18:04 Відповісти
Так эти с инсультом как раз в этой самой статистике, бо они еще и с КОВИДом
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29.10.2021 18:07 Відповісти
Это врачи узнали. Читай дальше заголовка, хотя бы первый абзац статьи.
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29.10.2021 18:11 Відповісти
А ты вместо врачей поставил диагноз?
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29.10.2021 18:32 Відповісти
Зачем?? Врачи поставили диагноз....инсульт... о чем в статье и написано...
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29.10.2021 18:35 Відповісти
И указали на причину инсульта - КОВИД. О чем в статье и написано
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29.10.2021 18:38 Відповісти
А в статье явно указано, что врачи видят причиной этих инсультов КОВИД.
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29.10.2021 19:00 Відповісти
Вот именно - врачи связывают эти инсульты с КОВИДом. А ты пытаешься отнекиваться
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29.10.2021 19:03 Відповісти
Твоё ёрничание точно ничего не изменит
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29.10.2021 19:06 Відповісти
Ковид бьет по слабым местам. Если у человека проблемы с сосудами головного мозга, то не обязательно должен случиться инсульт. Ковид же усугубляет ситуацию. И вот он - рост статистики по инсультам. Некоторым это сложно понять. Тем, для кого ковид=грипп.
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29.10.2021 19:38 Відповісти
Я переболел очень похожей на ковид инфекцией года 4 назад. Ощущение воспаления сосудов мозга, небольшие нагрузки или нервы вызывают боль и почти обморок, сильное головокружение. Воспалились все суставы, вернее места суставов. Узи и рентген показали что именно область вокруг поражена. Было больно и тяжело ходить, болели колени, стопы, локти, запястья, шея. Пришлось пройти 30 сеансов иглоукалывания. Кровь стала густой, на иглах это было хорошо видно. Состояние как после тяжелого гриппа, сильно задыхался в любом помещении. Восттановление почти до нормы заняло 2 года, помогли термальные бассейны Берегово. Через день уколы траумеля третий год. Я очень сильно пострадал, но что это было врачи не сказали. Около 20000грн ушло на обследования. Паника что здоровье не вернется. Подобное переживают сейчас болевшие ковидом.
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29.10.2021 22:02 Відповісти
А, забыл про боли в пояснице, почти 4 года спустя они есть, хоть не такие острые. Месяцев 5 тому был последний приступ, я не мог двигаться от боли и неделю пролежал. Анализ крови на наличие инфекций, в том числе гепатитов, венерических болезней, ревматоидный фактор отрицательны. Ковид это фантастическая дрянь, возможно он бы меня и убил. Но я лет 30 закаляюсь, делаю зарядку, не курю, двигаюсь. Нет лишнего веса, сахар в норме. Но печень и желчный тоже ковид поразил сильно, болели долго.
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29.10.2021 22:15 Відповісти
У меня на работе в прошлом году переболело подавляющее большинство. От осложнения другой болезни, спровоцированного ковидом, умер только один. Переносили болезнь все по-разному. Половина - с воспалением легких в больнице (+на кислороде). В этом году все не так. Каждый день кто-то рассказывает о смерти близких, друзей, бывших сотрудников, которых я тоже знала. Каждый день утро начинается с печальных известий. И все происходит очень быстро. И я не представляю, где мозги у тех, кто здесь рассказывает про мировые заговоры и аферы.
По поводу Вашей болезни. 4 года назад...Врачи не всегда могут поставить верный диагноз. Видов вирусных заболеваний десятки, если не больше. О том же ковиде давно уже сказали, что он известен очень давно и не один-два вида, а намного больше. Но разве 4 года назад делали какие-либо тесты? Много что - наугад.
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29.10.2021 22:45 Відповісти
Когда я заболел и начал ходить по инфекционистам, они ничего не могли посоветовать. А спецы по суставам предложили сделать рентген, узи, ревматоидный фактор и развернутый анализ крови. Говорили что иммунитет сам вызывает воспаление, а причина какая-то инфекция. Или паразиты. Но от паразитов не было бы всех симптомов. На ковид анализов не было, про него никто не знал. Флюрография тоже не показала пневмонию, снимок смотрела зав. отделением легочной больницы, да и по крови ее не было. Короче по симптомам ковид, довольно тяжелый. Но никто в семье не заболел. То как я мучился не сопоставимо с прививкой от ковида и температурой меньше суток. Народ еще надеется что ковид перенесет как легкую простуду, а прививка значит не нужна. Он не верит тем ужасам о больных в больницах, считает их выдумкой. А пневмония развивается за неделю, и за две можно умереть. Сестра с мужем это пережили, но купили кислородный концентратор, лечились у лучших врачей, делали уколы.
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30.10.2021 11:24 Відповісти
Т.е. ты считаешь, что подсаживание в организм человека ослабленной версии ковида для выработки антител никоим образом не ведет к тому что кровь становится гуще и, как следствие, может возникнуть тромбоз?
Это по твоему возможно только у невакцинированных?
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29.10.2021 19:28 Відповісти
А, к примеру, Файзер и Модерна не содержат в себе штамма вируса ни в какой форме, ни в живой, ни в полуживой, ни в мёртвой. И шо?
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29.10.2021 19:29 Відповісти
Фантастическое сельское невежество!! Я поражен насколько люди могут быть не желающими принимать инфу, которая всюду тысячу раз повторяется!! Третий год эпидемии, а селяне до сих пор не разобрались как работают вакцины, причем настолько ленивы или тупы, что не могут эту инфу найти сами!!! Агрессивны, ленивы, тупы!

"Каждая из вакцин - и Johnson & Johnson (Janssen), и Pfizer-BioNTech, и Moderna - «обучает» клетки организма воспроизводить одну составную часть вируса COVID-19 (спайковый белок), вызывая таким образом ответ иммунной системы. Эти «инструкции», как и способ их проникновения в ваш организм, немного отличаются в зависимости от того, какую вакцину вы получаете.

Во всех случаях вакцина «учит» ваш организм распознавать вирус, и потому в случае инфицирования ваша иммунная система будет готова бороться с коронавирусом."
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29.10.2021 20:05 Відповісти
валера, отправляйте их в спам, не отвечайте.
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29.10.2021 18:21 Відповісти
А вы слушайте больше,вам ещё и не такое расскажут.скоро заставят молиться на прививки
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29.10.2021 21:22 Відповісти
Ты просто докажи, что это не так. А то пока ты тут верещишь "вывсёврёти" - это не впечатляет.
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29.10.2021 21:24 Відповісти
А Путин - *****. Ну-ка повтори.
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29.10.2021 18:09 Відповісти
Да болезный...путин это *****...причем заметь с маленькой буквы...и то и другое..
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29.10.2021 18:10 Відповісти
А якщо такий пацієнт віддасть Богу душу ,то як будуть писати причину смерті ? Ковід чи інсульт ? Чи достатньо того ,що лікарі вважають ,що "это результат Ковида"? А тепер найцікавіше .Якщо 1900 інсультникіа за 10 місяців ,то це 190 в місяць цього року в середньому . Минулого року було 2500 інсультників за 12 місяців ,тобто 208 в місяць. То кількість інсультників росте чи падає ? Може тих лікарів хтось навчить арифметики за третій клас ?
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29.10.2021 18:01 Відповісти
В заключенні паталогоанатом вказує причину смерті плюс супутні захворювання.
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29.10.2021 18:08 Відповісти
От мене і цікавить ,що там буде "основною причиною" , а не супутнім захворюванням...
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29.10.2021 18:11 Відповісти
Буде вказано, що причина смерті - геморагічний чи ішемічний інсульт певної ділянки мозку. Якщо наприклад людина помирає від удару цеглиною по голові, то причина смерті не цегла, а тупа травма голови.
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29.10.2021 18:17 Відповісти
Я уже писал про методику подсчёта умерших от ковида кацапского Минздрава ,нашу найти не смог но учитывая что у кацапов она составлена полностью по рекомендации воз то и наша будет такой же " умерших от инфаркта, инсульта, саркомы, туберкулёза а также гнойного аппендицита,перитонита причислять к умершим от ковида.а это сопутствующие заболевания . Умерших в результате ПДД также травм мозга - ковид сопутствующее"
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29.10.2021 18:41 Відповісти
"Заключення" - це про залісся? "В заключенні" - це де?

Вчи мову. Згодиться, коли в ліс повезуть.

правильно - "У висновку ....".
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29.10.2021 19:36 Відповісти
Ну і ще одне, взяли вибірково один день минулого року (який їм більше сподобався)і таку ж дату цього року ,і виявилося , що о Господи , 100 "пачті вдвоє" більше ніж 65...От що робити з таким "прес-центром" лікарні ? Так порівняйте і по іншим дням. А ще краще у вигляді графіка по місяцям. Це було би наглядніше ? Було би .Чому так не зробили ? Думаю і так ясно ...
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29.10.2021 18:10 Відповісти
Даже если вымрет половина западной Украины, они тупо продолжат твердить "ковыду нэмае, то е грып!" И "у всьому вынна злочынна влада!" А маски селяне принципиально не наденут и на вакцины не пойдут. Похоже на эпидемию фантастической глупости и упрямства, которую тоже надо остановить
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29.10.2021 18:10 Відповісти
Добре ,що в інших регіонах немає таких селян .Бо уже би вся Україна вимерла...
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29.10.2021 18:12 Відповісти

Пшоль на ....й!
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29.10.2021 18:15 Відповісти
Тупость и упрямство селян наряду с агрессивностью - прям их визитная карточка! В Киеве большая часть людей в масках, делает прививки и не отрицает ковид. На западной Украине маски называют "синими тряпками" и насмехаются над носящими их. Забитые больницы и смерти мало кого учат. Много болеющих потому что большой город. Не сравнить с городами - селами западной Украины. И нет этой тупой насмешки над соблюдающими карантин.
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29.10.2021 19:05 Відповісти
иди в спам, недоумок
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29.10.2021 19:33 Відповісти
Я ще сумнівався . Тепер впевнений - ти явно кацап. Українець подібного би не написав.
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29.10.2021 20:17 Відповісти
Марко, почему селяне настолько упрямо называют ковид гриппом?! Почему винят власть в эпидемии, не носят маски? Что это за массовая отрицаловка ковида? Вам кто-то радикально мозги промыл? Или это житейский пофигизм типа "на все воля Божья, и кто я чтоб ей противиться?" Я без злости, просто факты излагаю. Вы не отличаетесь от других людей, болеете и мрете так же как остальные. И заражаете других аналогично.
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29.10.2021 21:06 Відповісти
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29.10.2021 18:30 Відповісти
Галоперидол лучше не кубиками, а шариками, шарики через иглу лучше проходят
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29.10.2021 18:40 Відповісти
А якщо голка має всередині канал з квадратним перерізом ? Гадаю ,тоді і кубиками можна.
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29.10.2021 19:05 Відповісти
"За год скорая привозит таких почти 2500. За 10 месяцев этого года таких уже 1887 "

Почему "уже"?

2500 / 12 = 208
1887 / 10 = 188

Получется, что больных МЕНЬШЕ, но они, почему - то дольше находятся в больнице.

Я, конечно, понимаю, что "нагнеталово" - это важно.
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29.10.2021 18:43 Відповісти
Те саме вище написав .Або журналісти ЦН щось наплутали ,або прес-центр лікарні набирали з недоучок ,або таки свідома брехня ...
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29.10.2021 19:07 Відповісти
Блин, откуда "вакцина сгущает кровь", вам ваш мэр такую тупость сказал?! Откуда вы берете эти слухи?! Кровь сгущается при ковиде, от этого бывают тромбозы и смерти. При вакцине этого нет. Статистика смертей от прививок в Германии около 10 человек на 3млн. В Украине в больницах умирает 3-5%, причем 95% на ШВЛ! Несопоставимая статистика!! Заболеть ковидом и умереть шансы огромные, а умереть или заболет от прививки ничтожные.
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29.10.2021 21:12 Відповісти
"При вакцине этого нет."
А вам кто это сказал ?
Откройте ютуб и внимайте на тему сгущения крови вакциной.
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29.10.2021 21:46 Відповісти
Вакцинация стимулирует выработку антител, и они в крови в убойной концентрации циркулируют вместе блокированными вирусами и фрагментами всего, чего только возможно. Докажите мне, что если в крови появился новый компонент, то от этого ее физические и химические свойства не меняются?
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30.10.2021 08:56 Відповісти
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий. Источник:
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29.10.2021 21:49 Відповісти
Я поверю в это только тогда, когда увижу статистику смертности в Моршине по месяцам, за несколько месяцев до, и до сегодняшнего момента. Или смертность по месяцам будет одинаковой, тогда поверю, если с начала вакцинации она растет, то это будет смертность от самой вакцинации.
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30.10.2021 08:30 Відповісти
Есть лжа, наглая лжа и... Вы поняли. Какую статистику вам нарисовать? Я сделаю. Намёк ясен?
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30.10.2021 08:52 Відповісти
Когда то я прочитал одну из книг Виктора Суворова, уже не помню названия, вроде как спецназ, ну да это неважно. Он пишет! Азы работы разведчиков. Не обращать внимания на официальную информацию, а анализировать косвенные факты и опровержения. Я ждал, когда же наконец у наших властей появится увеличивающаяся смертность от других болезней? Уже не секрет, что то там в Европе, то там, приостанавливают вакцинацию разными вакцинами для дальнейших исследований. Ситуации с тромбозом становится скрыть все трудней и трудней. Что бы скрыть смерти от вакцинации, у нас будет и увеличение смертности от диабета, онкологии или ещё чего то там, но все равно будут колоть и ломать об колено народ Украины.
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30.10.2021 07:57 Відповісти
Друг живет в Германии, нашел статистику: смерть от вакцин около 10 человек на 3млн. Пускай они не всех посчитали и умерших 100чел. А из тяжело болеющих ковидом умирает 3-5% в Украине. На сейчас это 700 человек в сутки. Ковид вызывает тяжелое поражение органов и крови, и мрут от инсультов, инфарктов, пневмоний, сердца, почек, печени, тромбозов. То есть "умер от инсульта" при ковиде означает что ковид его вызвал. Есть еще много смертей через месяцы после болезни, когда осложнения развиваются в смертельные. Эти смерти вряд ли входят в ковидную статистику. А значит реально от ковида мрут гораздо больше чем 700 в сутки. Спецы говорят что это в 4-5 раз больше. Ведь нужно учесть переболевших тяжело дома, которые умирают через пол-года-год.
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30.10.2021 11:38 Відповісти
 
 