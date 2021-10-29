Кількість пацієнтів з інсультами у Львові збільшилася майже вдвічі через COVID-19, - лікарі

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 100 пацієнтів із інсультами. Торік таких пацієнтів було майже вдвічі менше. Лікарі пов'язують це із COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба лікарні, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки зараз у нас у лікарні - 100 пацієнтів з інсультом. Минулого року цього дня було 65. Це результат ковіду. За рік швидка привозить таких майже 2500. За 10 місяців цього року таких вже 1887", - йдеться у повідомленні.

У лікарні додали, що якщо говорити про всю Україну – це 140 тисяч випадків. Із них близько 20% повертаються до звичного життя. На жаль, до 40% людей помирають упродовж першого року.

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