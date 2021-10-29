Пасажирів київської підземки без сертифікату про вакцинацію чи негативний тест з 1 листопада штрафуватимуть, - пресслужба метрополітену

Київський метрополітен попереджає, що з понеділка, 1 листопада, пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафовані щонайменше на 17 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба київського метрополітену.

"З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, який зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання", наголошується в інформації.

Штраф за порушення – від 17 тис. грн.

У метро пояснили, що таке покарання прописане у постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

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