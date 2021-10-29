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Пасажирів київської підземки без сертифікату про вакцинацію чи негативний тест з 1 листопада штрафуватимуть, - пресслужба метрополітену
Київський метрополітен попереджає, що з понеділка, 1 листопада, пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафовані щонайменше на 17 тисяч гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба київського метрополітену.
"З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, який зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання", наголошується в інформації.
Штраф за порушення – від 17 тис. грн.
У метро пояснили, що таке покарання прописане у постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.
Топ коментарі
+23 Marko Lukash
показати весь коментар29.10.2021 19:12 Відповісти Посилання
+18 Marko Lukash
показати весь коментар29.10.2021 19:42 Відповісти Посилання
+17 буков
показати весь коментар29.10.2021 19:45 Відповісти Посилання
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На месте могут только составить протокол.
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. "
И ГДЕ В ЗАКОНЕ УПОМИНАЕТСЯ НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ?
Ошушение, - все делается для принуждения именно к вакцинации, но не снижения заболеваемости.
Невакциновані все одно вакцинуються, нікуди не подінуться з підводного човна, але ж їм треба повикаблучуватися, поки самі кого-небудь із рідних не поховають, от саме після того і підуть робити щеплення.
Прокляну падлюку!
Который будет опротестован с суде средним адвокатом.
135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:
- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.
А решта щеплень?
Той же полієміліт - жутка хвороба - залишаешся живим, та інвалідом на все життя.
вакцинія є природньою - тут я не спеціаліст. Я просто довіряю західній медицині та закону великих чисел.
що від багатьох епідемічних хвороб немає вакцини та вакцинації, але вони більше майже не турбують людство
Тому й немає, що не турбують.
Проти грипу є вакцина, але мені нема в ній потреби, жодного разу не вакцинувався і не думав.
позбавитись повністю вийшло лише від віспи - до речі, цікаве питання - за рахунок чого? Ну, і не зовсім повністю, пожекуди ********. У нас - ні, тому що ще з часів СРСР кожний був від неї щеплений, і не питали, чи бажаєш, кололи всім. Маюуть, тому її й немає.
На самом деле Степанов привез несертифицрованный ковишилд и новое пальто за 20000уе, засекретил как цену вакцины, так и поставщиков и "прокладки". И, самое главное, не было никакой стратегии в этом вопросе. Даже тактики не было. Получать начали по программе ВОЗ помощи бедным странам "короновак". Частями. А все действия "нашей" власти носили спонтанный характер.
Отсюда и тотальное недоверие
А конкретно по видам вакцин - я ни за что не укололся бы российской и китайской бурдой, и только при отсутствии других вакцин - Астразенекой.
А так, принял две Модерны, доволен.
Хто-небудь зможе гарантувати, що під виглядом індійської нам не почнуть колоти російську?
Хто-небудь довіряє самій індійській фармакології???
" Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.
В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 настоящей Конституции."
у нас что объявили военное положение или чрезвычайное ?
Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Стаття 11. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів
Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.
в Законе нету нормы что гражданин Украины должен доказывать что он здоров, и нету нормы что прививка от короновируса есть обязательной
ограничение только для больных, вот пускай и выявляют больных измерением температуры и проведением БЕСПЛАТНЫХ тестов ,
тем более что в Законе все противоэпидемические меры финансируются с бюджетов и распоряжение что люди сами должны оплачивать те тесты есть нарушение ЗАКОНА
Все просто.
правильно делают.
Так було раніше ...
А зараз - не вакцинувався - йди пішки !
І конституційні твої права ніхто не порушує
1 ноября 2022г - метрополитен признан банкротом.