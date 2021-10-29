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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Українська влада розробила звернення про передачу Саакашвілі до Києва, - слуга народу Ковальчук

Українська влада розробила звернення про передачу Саакашвілі до Києва, - слуга народу Ковальчук

Депутат Верховної Ради України Олександр Ковальчук заявляє, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати експрезидента Міхеіла Саакашвілі Україні.

"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук у п'ятницю журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, стан продовження голодування в камері Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.

"При цьому він має внутрішню силу, що дає йому можливість продовжувати боротьбу", - зазначив парламентар.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.

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"Найважливіше, що ми його побачили. Побачили те, що все погано. Йому необхідно перебувати в нормальній лікарні. Він якнайшвидше має повернутися до України", - сказав Ковальчук.

У свою чергу, український депутат Юлія Клименко також заявила журналістам, що Саакашвілі необхідно перевести до "нормальної лікарні".

Вона висловила жаль, що тюремна адміністрація не дозволила Саакашвілі передати лист українським депутатам, які прийшли відвідати його.

"Ми передали йому книгу про те, як творили українці свою історію", - зазначила Клименко.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (437) Ковальчук Олександр (4)


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Топ коментарі
+31
А вот не нужно так угрожать народу Украины. Это уже за гранью. Улетел так улетел.
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29.10.2021 19:23 Відповісти
+25
ну и зачем он нам нужен ?
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29.10.2021 19:22 Відповісти
+25
Может им лучше Зеленского отдать? До пары?
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29.10.2021 19:24 Відповісти
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ну и зачем он нам нужен ?
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29.10.2021 19:22 Відповісти
может 95-му кварталу нужен.
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29.10.2021 19:26 Відповісти
вместо юзика ?
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29.10.2021 19:26 Відповісти
Ну підгодувати сальцем і буде "Шаріком". Ось Вам і номер "Шарік і Юзік" в дєпутатах.
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30.10.2021 01:59 Відповісти
Щоб посратися з Грузією.
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29.10.2021 19:30 Відповісти
Ну это понятноно недвига вавы там тогда под угрозой
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29.10.2021 19:31 Відповісти
Це, якщо, вона ще на ньому, а не на якомусь шефірі чи піщанській.
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29.10.2021 19:37 Відповісти
Да никому. ЗЕ он тоже уже не нужен.

Но обратиться-то можно.
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29.10.2021 19:34 Відповісти
Утилизируйтесь лучше ,Зеублюдки , а ссыкошвилли пусть мотает свой срок
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29.10.2021 21:02 Відповісти
А вот не нужно так угрожать народу Украины. Это уже за гранью. Улетел так улетел.
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29.10.2021 19:23 Відповісти
Может им лучше Зеленского отдать? До пары?
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29.10.2021 19:24 Відповісти
10 лет исправительных работ на фабрике Рошен
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29.10.2021 19:24 Відповісти
Хіба що клоуном в 95 квартал.
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29.10.2021 19:32 Відповісти
Шоб он все запорол в Рошене?

Это диверсия чистой воды. Где Михо, там много шума и мало дела.
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29.10.2021 19:33 Відповісти
😂
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29.10.2021 20:50 Відповісти
Он так мило улыбается....зачем ему в Киев...он же дома, на Родине...
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29.10.2021 19:26 Відповісти
- Я закрываю сей бордель, - сказала баба Нина и спалила скирду сена на краю села.(с)
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29.10.2021 19:28 Відповісти
Як зрозуміти логіку наркомана?Стан у Мішико "критичний",але аналізи здавати не хоче.Сидить і "бореться",цікаво як і з ким?З України якогось дідька нелегалом попер в Грузію,порушив два кордони,а тепер треба терміново його тягти в Україну.ДЛЯ ЧОГО?Нехай собі сидить в Грузії,він же так туди рвався,навіть закон порушив.
Він тут ніхто.Досить вже тягнути в країну різне лайно з міжнародного смітника.У нас свого такого "добра" вистачає,чужого не треба
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29.10.2021 19:30 Відповісти
З наказом із центра не посперечаєшся-прийшлось їхати.
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29.10.2021 19:57 Відповісти
Мо', з глистами "бореться"... 12 кг за 8 днів...😁😁😁
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29.10.2021 20:42 Відповісти
Та ні. Просто просрався після "голодної України".
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30.10.2021 02:01 Відповісти
"разработали обращение" то пять балов стопудово...ночей не досыпали и сотню институтов привлекли до цийейи тяжкойи роботы...
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29.10.2021 19:30 Відповісти
ЗЕленые разработчики епта. Всего несколько недель на то, чтобы родить цедулку понадобилось.

Но можно еще круче - изобрели обращение.
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29.10.2021 19:32 Відповісти
Неплохо зеленые впрягаются за нелегального мигранта....
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29.10.2021 19:34 Відповісти
Ну и зачем нам тут нужен этот мир-дверь-мяч (послушать в гугель-переводчике строку Peace door ball), политический бомж Карлсон?
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29.10.2021 19:35 Відповісти
Кому він потрібен і для чого? Для отримання, ні за що, зарплатні в сотні тисяч гривень?

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29.10.2021 19:35 Відповісти
И сразу впаять ему незаконное пересечение границы. Снять штраф и вернуть в Грузию.
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29.10.2021 19:43 Відповісти
Премьер Грузии , вчера, сказал - преступник Саакашвили пробудет весь срок заключения, в Грузии, ни о какой передаче в Украину, речь не может идти. Таково требование народа Грузии.
Тем более, идет следствие о нелегальном переходе Саакашвили, границы Грузии, что может добавить срок заключения.
Интересно, в Украине начато следствие, о нелегальном переходе Саакашвили, границы Украины?
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29.10.2021 19:45 Відповісти
Дай бог здоровья этому уважаемому человеку и долгих лет премьерства!! Ну хотя бы 15-20 , сколько в Грузии максимально возможной срок строгого режима?
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29.10.2021 23:41 Відповісти
Руки прочь от Михо! Пускай сидит.
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29.10.2021 19:55 Відповісти
Шоу должно продолжаться, а то нарід еще что то заподозрит?!
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29.10.2021 20:00 Відповісти
Полнейшая клоунада , так как сначала он нелегально покидает Украину , потом нелегально попадает в Грузию , а теперь мы должны забрать этого злостного нарушителя закона в нашу страну ?

ЗАЧЕМ ??
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29.10.2021 20:11 Відповісти
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29.10.2021 20:18 Відповісти
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29.10.2021 20:18 Відповісти
Ви що йо... ті? Він грузин і народився в Грузії. А тут, він лише декілька років назад, отримав громадянство.
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29.10.2021 20:28 Відповісти
До того ж досі не зрозуміло, чи по закону отримав, чи якась технічна похибка сталася...
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29.10.2021 23:45 Відповісти
З такими порушеннями що Пєті довелось Конституцію "через коліно" ламати.
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30.10.2021 02:03 Відповісти
лоханувся Петро і не одноразово. згадаємо Серюню Лещенка - заробітчаніна журналюгу.
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30.10.2021 07:53 Відповісти
Я вже некажу, що він незаконно перетинав кордони.
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29.10.2021 20:29 Відповісти
А нахер он нужен в Украине ? Нелегально покинул Украину нелегально проник в Грузию. Пусть отсидит положеній срок там а потом в Украине. И интересно зарплату в в офисе получает ?
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29.10.2021 20:31 Відповісти
За Саакашвілі не вийшли люди в Грузії і не роблять революцій.
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29.10.2021 20:32 Відповісти
Ще б на Героя України подання розробили. Краще б подали на заборону в'їзду до України років на десять та відібрали громадянство, що незаконно дав зелений
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29.10.2021 21:26 Відповісти
Может лучше отдать в долг газ? Зачем нам ещё один Чаус.
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29.10.2021 21:55 Відповісти
"ЗЕ-шоблі" мало Молдови? Хочеться щоб їх ще й грузини "на ноль помножили"?
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29.10.2021 22:00 Відповісти
Уже и маму подключили Мишкину. А ведь не было шансов изначально восстание поднять---и причин много. И всё превратилось в фарс. Теперь забвение.
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29.10.2021 22:03 Відповісти
Украина его посылала туда???? НЕТ. А какого хера тогда о нем волноваться??? Ну разве что за незаконное пересечение границы. Так ему это не в первой. Ну для него штраф в 1 гр выпишут.
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29.10.2021 22:32 Відповісти
Чемодан - вокзал - Тбилиси
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29.10.2021 22:41 Відповісти
Грузинским рашистам выгодна смерть Саакашвили. Украинские дебилоиды не останутся в стороне - будут аплодировать
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29.10.2021 23:34 Відповісти
А как же так он замечательно правил, что его в который раз грузины послали "кобыле в трещину"???
И назачем в Украине такой "не предсказуемо ценный" кадр?
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29.10.2021 23:50 Відповісти
На куй він тут потрібен?!
Він бувший президент Грузії. От нехай грузини з ним і розбираються. В нас своїх виродків, яких потрібно саджати - вистачає. Хоча б той же барига і клоун.
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30.10.2021 06:22 Відповісти
Во- первый - Грузия его все равно не отдаст. Нафига трепыхаться???
Во-вторых - нафуя он тут нужен??? Ну в натуре - нафуя???
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30.10.2021 07:17 Відповісти
Нафіга цей дурик і тунеядець нам потрібний? Своїх дармоїдів вистачає
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30.10.2021 07:41 Відповісти
хоть какая-то поддержка штанов обосравшегося Сакікишвили от власти-Зе . . .
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30.10.2021 07:49 Відповісти
 
 