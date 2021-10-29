Українська влада розробила звернення про передачу Саакашвілі до Києва, - слуга народу Ковальчук

Депутат Верховної Ради України Олександр Ковальчук заявляє, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати експрезидента Міхеіла Саакашвілі Україні.

"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук у п'ятницю журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, стан продовження голодування в камері Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.

"При цьому він має внутрішню силу, що дає йому можливість продовжувати боротьбу", - зазначив парламентар.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.

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"Найважливіше, що ми його побачили. Побачили те, що все погано. Йому необхідно перебувати в нормальній лікарні. Він якнайшвидше має повернутися до України", - сказав Ковальчук.

У свою чергу, український депутат Юлія Клименко також заявила журналістам, що Саакашвілі необхідно перевести до "нормальної лікарні".

Вона висловила жаль, що тюремна адміністрація не дозволила Саакашвілі передати лист українським депутатам, які прийшли відвідати його.

"Ми передали йому книгу про те, як творили українці свою історію", - зазначила Клименко.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.