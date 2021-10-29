Воїна 93-ї ОМБр Георгія Халікова, який загинув від рук російських найманців на Донбасі, поховали в Одеській області. ФОТОрепортаж
29 жовтня, у селищі міського типу Березине Болградського району Одеської області відбулася церемонія прощання з Георгієм Журовичем Халіковим, 1970 року народження, уродженцем Одещини, мешканцем села Тищенки Шишацького району Полтавської області, майстер-сержантом, військовослужбовцям 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 жовтня у районі селища Гранітне Бойківського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке дістав під час артилерійських обстрілів з боку російських військ.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні в останню путь провели бійця 93-ї бригади Холодний Яр Халікова Георгія Журовича, якого всі називали Дядя Жора.
На церемонії прощання були присутні представники 93-ї бригади, які також близько знали нашого холодноярця. Його загибель стала тяжкою втратою для побратимів, близьких та рідних. Назавжди зупинилося серце справжнього Патріота, котрий віддав життя за боротьбу нашої країни за Незалежність!
Ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо ціну Перемоги, яку ми всі так тяжко виборюємо, втрачаючи побратимів.
Спочивай з Миром, Дядя Жора! Ти назавжди в нашій пам'яті!" - сказано у повідомленні.
У нього залишилося троє синів (один з яких є чинним військовослужбовцем ЗСУ).
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