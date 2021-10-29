У двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині 31 жовтня пройдуть довибори в Раду

У неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування проходитиме на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області.

Позачергові вибори проводяться у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням мером Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

Загалом до виборчих бюлетенів в окрузі Херсонської області буде включено 15 кандидатів, виборці округу в Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.

Вибори депутатів-мажоритарників відбуваються в один тур.

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