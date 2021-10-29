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Новини Репресії в окупованому Криму
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Політичне переслідування кримських татар Росією неприпустиме, - посольство США про нові вироки на окупованому півострові

Політичне переслідування кримських татар Росією неприпустиме, - посольство США про нові вироки на окупованому півострові

Посольство США в Україні засудило нові факти політичного переслідування кримських татар із боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у твіттері посольства.

"Ми засуджуємо жорстокі та безпідставні вироки по 12-17 років, які Росія винесла сьогодні 4 кримським татарам – лише за кілька годин після масових затримань протестувальників у Криму", - сказано в повідомленні.

У посольстві наголосили, що засуджують продовження окупаційним "судом" 28 жовтня терміну утримання під вартою члену Меджлісу та учаснику Кримської платформи Наріману Джелялу.

"Політичне переслідування кримських татар Росією неприйнятне. Росія має звільнити всіх українських політв'язнів та розслідувати зловживання з боку ФСБ та окупаційних "судів"", - резюмується у повідомленні.

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Автор: 

кримські татари (2005) Кримська платформа (320) Джелял Наріман (52)


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Посольство США Осудило , а они все Сажают. И такое впечатление , что это Депортация Гибридная и еще пару лет и Крымских Татар никого в Крыму не останется.Покорная депортация.
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29.10.2021 19:52 Відповісти
Геноцид непокорных народов - это национальная рашистская "забава".
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29.10.2021 19:52 Відповісти
скоро их обеспокоенность можно будет на хлеб мазать...толстым слоем.
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29.10.2021 19:53 Відповісти
Дерипаска уже мажет. И это не обеспокоенность, а признание неприемлемым - есть разница.
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29.10.2021 20:08 Відповісти
та да,дерижопко голодает и мёрзнет...
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29.10.2021 20:13 Відповісти
С его амбициями - именно так.
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29.10.2021 20:49 Відповісти
 
 