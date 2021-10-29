Політичне переслідування кримських татар Росією неприпустиме, - посольство США про нові вироки на окупованому півострові

Посольство США в Україні засудило нові факти політичного переслідування кримських татар із боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у твіттері посольства.

"Ми засуджуємо жорстокі та безпідставні вироки по 12-17 років, які Росія винесла сьогодні 4 кримським татарам – лише за кілька годин після масових затримань протестувальників у Криму", - сказано в повідомленні.

У посольстві наголосили, що засуджують продовження окупаційним "судом" 28 жовтня терміну утримання під вартою члену Меджлісу та учаснику Кримської платформи Наріману Джелялу.

"Політичне переслідування кримських татар Росією неприйнятне. Росія має звільнити всіх українських політв'язнів та розслідувати зловживання з боку ФСБ та окупаційних "судів"", - резюмується у повідомленні.

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