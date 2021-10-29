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Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Польські парламентарі у п'ятницю схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегалів, які опинилися в пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад на територію країни

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Вартість стіни оцінюється приблизно в 353 млн. євро, планується, що загородження протягнеться більш ніж на 100 км на східному кордоні Європейського Союзу.

Очікується, що президент країни Анджей Дуда підпише законопроєкт найближчими днями. Раніше він заявляв, що підпише його, щойно парламент закінчить над ним роботу.

Наразі на кордоні встановлені тимчасові загородження.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилення потоку нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі обвинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але одержують відмову.

Країни Балтії обвинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

У Польщі і Литві, прагнучи зупинити потік нелегалів, повідомляли про намір збудувати загороджувальні споруди вздовж кордону з Білоруссю.

Читайте також: Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт

Автор: 

Білорусь (7972) мігранти (1125) нелегали (384) Польща (8639)


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Топ коментарі
+18
Высокие заборы люди строят когда их сосед - буйный шизофреник.
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29.10.2021 20:04 Відповісти
+8
будет с чем сравнивать яценюка...
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29.10.2021 20:04 Відповісти
+6
Хай будуюць разборны. Праз некалькі гадоў выкупім у палякаў і перанясем на мяжу Беларусь-Расея
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29.10.2021 20:18 Відповісти
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ЧЫРЫК- ЧЫРЫК ...))))
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29.10.2021 19:59 Відповісти
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29.10.2021 20:00 Відповісти
Сто километров... вверх?
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29.10.2021 20:00 Відповісти
И вверх и вниз.
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29.10.2021 20:03 Відповісти
Высокие заборы люди строят когда их сосед - буйный шизофреник.
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29.10.2021 20:04 Відповісти
Люто плюсую! В мене особисто, від одних сусідів, глухий профнастил три метри заввишки.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
Смелым и порядочным забор не нужен......духовитые не за забором прячутся а ответки выписывают.... тебе дрЫщу заморскому этого не понять.
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29.10.2021 22:08 Відповісти
Ну расскажи, херой поддиванный, какие ты ответки карателям твоего фюрерка навыписывало
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29.10.2021 22:10 Відповісти
Это ты стрелки переводишь сам дурак,дрЫщ нетный?( Беларусы полгода против диктатора выходили и многие жизнью поплатились.....а вы шлюхи дрЫсливые цветочками упрекали что ОДНА девочка подарила....как вафля ********* печенюшками от Нуланд украинцев ...и выходили хотя было ясно сразу что невозможно пока сломать систему с такой вертикалью как у Луки(ну здравым людям конечно понятно было что не время и не место).И в отличие от вас мы его не выбирали....сам себя .....а вот 73% мразей ОСОЗНАННО выбрали кацапскую подстилку и трусливого предателя себе.Да и американцы выбрали не рыба ни мясо.....называет куйло убийцей и встречается рамсует и ручкается с мразью ботоксной....деньги не пахнут.С другой стороны земрази предали Ег хлебного кента Пороха....пусть нажрутся земрази кавна и пострадают...история рассудит.
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29.10.2021 22:53 Відповісти
Так шо там с твоими личными подвигами, херой ? Тебя мамка не отпускала всех карателей затоптать?
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29.10.2021 23:12 Відповісти
А, так ты свою пасть только в интернете разевать смелый...понятно. Ну, целyй сапоги вонючей русне и дальше, храбрец подшконарный
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29.10.2021 23:21 Відповісти
Да не капризничай ты так, мурзатая) вижу в твою пасть в натуре негры смычками нагрузили а не в нете....от русни и войны это ты сбежалО дрЫсливое ....ржунемогу))
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29.10.2021 23:34 Відповісти
Шо, дебилушко, только и способно ты дерьмом из пасти в интернетах фонтанировать и бульбофюреру сапоги облизывать? Портки твои от твоей храбрости сам отстирываешь, или мамку просишь?
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30.10.2021 01:04 Відповісти
ты зацепился, брате...
плюнь забудь - a там як сам вирiшишь....
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30.10.2021 05:07 Відповісти
брате)) Вы точно как в детстве говорили два брата акробата один Х другой лопата.....когда вернётесь лаптей изгонять с украинской земли,мыши забугорные? Или только в нете способны Беларусь и беларусов учить и грязью поливать,да смуту сеять между нашим. народами...полупокеры вы в галошах драных....фууу
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31.10.2021 09:34 Відповісти
))) это разве бульбофюрер виноват что ты сбежал от войны в Украине забугор ...дрЫщ ты колбасный?.....позорище....нашли оправдание себе ссыкуны мамкины ......блэклайфмэтта,чушкар
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31.10.2021 08:37 Відповісти
Макс! Не звертай уваги! Це або "лахтинець" або білоруський ОАЦовець - їм завдання поставлене - "срач" на "Цензорі" розводить і українців проти білорусів налаштовувать! Забув принцип: "РОзділяй і владарюй!" ?
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30.10.2021 03:54 Відповісти
лукашист недобитый, результат твоего одобрения тараканщины.
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29.10.2021 20:40 Відповісти
Нам с тобой эта стена не мешает. Мы же не собираемся бежать из своей любимой страны?
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29.10.2021 20:44 Відповісти
Если тараканщина сохранится в Беларуси - придётся уезжать. Навсегда.
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30.10.2021 00:46 Відповісти
Осторожнее с ним. Сдаст за прибавку к пенсии.
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30.10.2021 01:05 Відповісти
Драники придётся перекидывать.
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29.10.2021 20:03 Відповісти
Ну, от чык-чырыка и его папика цап-царапа так и надо - стенами огораживаться.
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29.10.2021 20:03 Відповісти
будет с чем сравнивать яценюка...
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29.10.2021 20:04 Відповісти
Хай будуюць разборны. Праз некалькі гадоў выкупім у палякаў і перанясем на мяжу Беларусь-Расея
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29.10.2021 20:18 Відповісти
Ви вже рік тому "будували"... Тільки незрозуміло що!
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29.10.2021 20:41 Відповісти
Тільки не розбірні!!! від цих олігофренів треба будувати міцний паркан...
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29.10.2021 21:27 Відповісти
Ага! з "розтяжками" по всій площі (Можеш сміяться але років десять тому поляки подібне питання вже піднімали Тільки це стосувалося побудови загорожі в зв"язку з розповсюдженням африканської чуми свиней Для поляків це суттєво - основне джерело м"ясопродуктів у поляків - свинина) Тепер "уб"ють одним ударом двох зайців" - і чуму не пустять і нелегалів!
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30.10.2021 04:00 Відповісти
Все нормальные страны, которые граничат с дебилами, отгораживаются от них стеной, и только у нас всё как всегда.
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29.10.2021 20:31 Відповісти
Пан Монастирський швидше будуйте стіну з паРАшею і білоРАшею.
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29.10.2021 21:26 Відповісти
А как там наша стена с Роисей?
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29.10.2021 21:37 Відповісти
Жить рядом с хищным, наглым соседом с открытой "дверью" ненормально.
Украина должна быть защищена от орды. И стеной в том числе.
Мощной стеной. Стеной на земле и в воздухе.
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29.10.2021 22:33 Відповісти
Израильский разделительный барьер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏גדר ההפרדה‏‎, разделительный забор) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 пограничное сооружение ИЗРАИЛЯ, отделяющее Израиль от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Западного берега реки Иордан (исторические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F Иудея и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Самария ).

Общая длина пограничного барьера составляет 703 километра.

Состоит на 90 % из забора (с 60-метровой полосой отчуждения) и на 10 % из стены (высотой до 8 метров)
Большинство преграды состоит из металлического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 колючей проволокой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншеи , забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F датчиками движения , песчаной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 полосы для наблюдения за следами , асфальтированной патрульной дорожки и дополнительной колючей проволоки на израильской стороне. На обе стороны забора, на ширине 70 м, посторонним вход воспрещён
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29.10.2021 22:38 Відповісти
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

3 февр. 2019 г.

Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.

Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.

https://www.dw.com/ru/израиль-начал-строить-новую-стену-на-границе-с-сектором-газа/a-47344492
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29.10.2021 22:45 Відповісти
Американо-мексиканская стена или Американо-мексиканский барьер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. U.S.-Mexico Border Wall или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. U.S.-Mexico Barrier) -

совокупность заграждений, проложенных американскими властями вдоль сухопутной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9 государственной границы между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексикой .

Общая длина заграждения, составляет 1078 километров (670 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F миль )
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29.10.2021 22:50 Відповісти
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29.10.2021 23:00 Відповісти
Та яка стіна,паркан ....
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30.10.2021 17:28 Відповісти
 
 