Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Польські парламентарі у п'ятницю схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегалів, які опинилися в пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад на територію країни

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Вартість стіни оцінюється приблизно в 353 млн. євро, планується, що загородження протягнеться більш ніж на 100 км на східному кордоні Європейського Союзу.

Очікується, що президент країни Анджей Дуда підпише законопроєкт найближчими днями. Раніше він заявляв, що підпише його, щойно парламент закінчить над ним роботу.

Наразі на кордоні встановлені тимчасові загородження.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилення потоку нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі обвинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але одержують відмову.

Країни Балтії обвинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

У Польщі і Литві, прагнучи зупинити потік нелегалів, повідомляли про намір збудувати загороджувальні споруди вздовж кордону з Білоруссю.

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