Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю
Польські парламентарі у п'ятницю схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегалів, які опинилися в пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад на територію країни
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.
Вартість стіни оцінюється приблизно в 353 млн. євро, планується, що загородження протягнеться більш ніж на 100 км на східному кордоні Європейського Союзу.
Очікується, що президент країни Анджей Дуда підпише законопроєкт найближчими днями. Раніше він заявляв, що підпише його, щойно парламент закінчить над ним роботу.
Наразі на кордоні встановлені тимчасові загородження.
Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилення потоку нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі обвинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але одержують відмову.
Країни Балтії обвинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.
У Польщі і Литві, прагнучи зупинити потік нелегалів, повідомляли про намір збудувати загороджувальні споруди вздовж кордону з Білоруссю.
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плюнь забудь - a там як сам вирiшишь....
Украина должна быть защищена от орды. И стеной в том числе.
Мощной стеной. Стеной на земле и в воздухе.
Общая длина пограничного барьера составляет 703 километра.
Состоит на 90 % из забора (с 60-метровой полосой отчуждения) и на 10 % из стены (высотой до 8 метров)
Большинство преграды состоит из металлического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 колючей проволокой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншеи , забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F датчиками движения , песчаной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 полосы для наблюдения за следами , асфальтированной патрульной дорожки и дополнительной колючей проволоки на израильской стороне. На обе стороны забора, на ширине 70 м, посторонним вход воспрещён
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
https://www.dw.com/ru/израиль-начал-строить-новую-стену-на-границе-с-сектором-газа/a-47344492
совокупность заграждений, проложенных американскими властями вдоль сухопутной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9 государственной границы между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексикой .
Общая длина заграждения, составляет 1078 километров (670 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F миль )