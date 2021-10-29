У реанімації у нас жодного вакцинованого, у палатах – 97% невакцинованих, - мер Дніпра Філатов
У лікарнях Дніпра 97 відсотків пацієнтів із коронавірусом не робили щеплення від COVID-19.
Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"У реанімації у нас жодного вакцинованого. У палатах – 95-97 відсотків невакцинованих. Скажімо так, у нас немає колапсу. Але радіти нема чому і ми, можливо, навіть близькі до нього. Зараз ситуація гірша, ніж минулої осені", - зазначив Філатов.
За його словами місто змогло краще підготуватися до чергової хвилі пандемії.
"Ми краще підготовлені, збільшили кількість ліжок, цілу лікарню зарезервовано під "ковід", лікарі, скажімо так, набили руку. У нас налагоджено повністю логістику, закуплено всі ліки, ОП і Кабмін сиділи у нас на голові за централізовану подачу кисню.
Тобто, ми добре підготовлені, об'єктивно. Але збільшилася кількість важких випадків, "ковід" помолодшав. І "Дельта" набагато зліша, ніж інші штами. Тому я думаю, якби ми не пройшли всі попередні кроки і не були підготовлені, то це був би взагалі апокаліпсис", - пояснив мер Дніпра.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запаситесь паспортом и тедефоном (вписывать данные и получать пароли).
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
И вообще, Чудо. Слушай что по поводу вакцинации врачи говорят и советуют. В отличии от тебя-бота, у них для этого вся компетенция имеется, образование, опыт, и все такое. Хочешь что то кому то доказать в области медицины? Найди для начала компетентных медиков со своей позицией в этом вопросе. И пусть медики спорят между собой, и что то доказывают. Затем разобравшись между собой, приходят со своим решением и рекомендациями в общество. А мы , все остальные будем эти рекомендации исполнять.
Надеюсь дошло наконец?
Этот мем уже не смешон, это уже правда.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
В реанимации лежат очень и очень престарелые люди, которых и вкацинация наверняка привела бы в реанимацию
Чому, цікаво, перехворіли саме 90% серед щеплених, а от всі, хто попав до лікарень - і не щеплені, і хворіють уперше?
Преступниковпоступивших пытали с пристрастием, или они признались добровольно? Может это была явка с повинной, что они не вакцинированные?
Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
Тут один дурачок-антиваксер ссылку мне кидал на новость из Германии: "Каждый десятый человек в ковидном госпитале полностью вакцинирован". И писал: "Видишь, не работают твои вакцины?!! Каждый десятый!!!111"
Но мальчик был слаб в математике. И когда я ему написал, что если каждый десятый вакцинирован, то, это получается, что 90% в больницах - не вакцинированные. Что прекрасно подтверждает, что вакцина работает. Сам себя, дурачок, в угол загнал.
После этого он просто перевёл разговор на другие фейки и не хотел уже эту новость обсуждать, не интересно стало. Плохо быть тупым.
"По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны."
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Млять слепая. Никак не поймешь значение слов ситуация иная, чем в других частях страны.
Зрение бы лучше себе поправил, прежде чем писюканьем заниматься.