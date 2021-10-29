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У реанімації у нас жодного вакцинованого, у палатах – 97% невакцинованих, - мер Дніпра Філатов

У реанімації у нас жодного вакцинованого, у палатах – 97% невакцинованих, - мер Дніпра Філатов

У лікарнях Дніпра 97 відсотків пацієнтів із коронавірусом не робили щеплення від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"У реанімації у нас жодного вакцинованого. У палатах – 95-97 відсотків невакцинованих. Скажімо так, у нас немає колапсу. Але радіти нема чому і ми, можливо, навіть близькі до нього. Зараз ситуація гірша, ніж минулої осені", - зазначив Філатов.

За його словами місто змогло краще підготуватися до чергової хвилі пандемії.

"Ми краще підготовлені, збільшили кількість ліжок, цілу лікарню зарезервовано під "ковід", лікарі, скажімо так, набили руку. У нас налагоджено повністю логістику, закуплено всі ліки, ОП і Кабмін сиділи у нас на голові за централізовану подачу кисню.

Тобто, ми добре підготовлені, об'єктивно. Але збільшилася кількість важких випадків, "ковід" помолодшав. І "Дельта" набагато зліша, ніж інші штами. Тому я думаю, якби ми не пройшли всі попередні кроки і не були підготовлені, то це був би взагалі апокаліпсис", - пояснив мер Дніпра.

Читайте також: У Дніпрі відбулася масова COVID-вакцинація алергіків. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3303) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+11
скорее за них свечку ставить будут
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29.10.2021 20:47 Відповісти
+11
Ахах 😂 это тебе рептилоиды рассказали ?
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29.10.2021 20:56 Відповісти
+8
А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:28 Відповісти
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А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:28 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:13 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров. Диалектика однако.
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30.10.2021 10:16 Відповісти
Все что нужно знать когда вас мусора просят показать сертификат - https://twitter.com/i/status/1452909019291652099
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29.10.2021 20:30 Відповісти
Так всё просто - никто не должен ничего показывать. Не хочешь показывать - ходи пешком. Оно и полезно, свежий воздух и всё такое
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29.10.2021 21:06 Відповісти
когда то люди НЕ сделавшие вакцинацию будут в Храмах свечку ставить и молиться- спасибо тебе Господи! что я был таким дебилом и упоротым и не вакцинировался..потому что от того чего надо Ковид она не спасала но кучу геморроя в дальнейшем моему организму и качеству жизни-- обеспечила с запасом....
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29.10.2021 20:41 Відповісти
скорее за них свечку ставить будут
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29.10.2021 20:47 Відповісти
Зато не 5G!!!
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29.10.2021 20:52 Відповісти
Ахах 😂 это тебе рептилоиды рассказали ?
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29.10.2021 20:56 Відповісти
Он или долбодятел или на зарплпте в ФСБ сидит. Одно из двух
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29.10.2021 21:19 Відповісти
причём там ФСБ он всё верно говорит ,задолбали уже эти вакцинированные зомби...вакцинируйтесь себе если ума нет, а к нормальным людям не лезьте.
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29.10.2021 21:53 Відповісти
Первое
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29.10.2021 21:54 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:11 Відповісти
если и будут ставить свечки, то только в память о таких дурачках, которые сдохли, но не вкололи *эту дрянь*
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29.10.2021 21:33 Відповісти
Московський сатанат у всій красі.
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29.10.2021 23:11 Відповісти
В Киеве капец, пришёл за сертификатом, так антивакеры очередь создали. Уже не за имунку беспокоятся, а готовы "⁹джи" ради проезда...
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29.10.2021 21:01 Відповісти
зачем куда-то идти? если у вас есть кабинет в Приват24, получаете ключ (в интернете есть инстуркция), открываете сайт Дии с компа - через 10 минут у вас сертификат.
Запаситесь паспортом и тедефоном (вписывать данные и получать пароли).
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29.10.2021 22:28 Відповісти
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29.10.2021 21:03 Відповісти
Посмотри как в ЕС. Потом поймешь. Бред у тебя в голове.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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29.10.2021 22:07 Відповісти
Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
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30.10.2021 00:36 Відповісти
Да, подтверждаю этот прикол. По ВСЕЙ стране кроме ОДНОГО города подавляющее население реанимаций - антиваксеры. И только в ОДНОМ городе - с точностью до наоборот. Об этом местные СМИ пишут не скрывая удивления. Учитывая, что это всё только в одном городе, а соответственно местные чуваки ширялись тоже где-то поблизости, я подозреваю, что им говно какое-то вместо вакцины вкололи (тут это нормально, ну перепутали, ну подумаешь...).
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30.10.2021 00:48 Відповісти
Ты забыл часть текста добавить. "По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны". Тоесть имеем исключение из правил. А правила , если у тебя глаза еще хорошо видят, здесь. Вакцинированных двумя прививками 79,6%.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

И вообще, Чудо. Слушай что по поводу вакцинации врачи говорят и советуют. В отличии от тебя-бота, у них для этого вся компетенция имеется, образование, опыт, и все такое. Хочешь что то кому то доказать в области медицины? Найди для начала компетентных медиков со своей позицией в этом вопросе. И пусть медики спорят между собой, и что то доказывают. Затем разобравшись между собой, приходят со своим решением и рекомендациями в общество. А мы , все остальные будем эти рекомендации исполнять.
Надеюсь дошло наконец?
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30.10.2021 07:05 Відповісти
Чем больше невакцинированных--тем меньше невакцинированых.
Этот мем уже не смешон, это уже правда.
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29.10.2021 21:12 Відповісти
А після закінчення епідемії в палатах буде 97 відсотків вакцинованих і 3 відсотка невакцинованих перехворівших - з "побочкою" від вакцини і ковіду.
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29.10.2021 21:12 Відповісти
Любій тверезомислячій людині ясно- вакцина дуже класний,класнючий шмурдяк.
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29.10.2021 21:19 Відповісти
Что пьем?

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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29.10.2021 22:09 Відповісти
шмурдяк он пьет, шонеясно.
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29.10.2021 22:29 Відповісти
Филатов лукавит. Вакцинированных в реанимации да, нет. Они лежат в терапиии. Но.
В реанимации лежат очень и очень престарелые люди, которых и вкацинация наверняка привела бы в реанимацию
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29.10.2021 21:56 Відповісти
в терапии лежат, кого уже нет смысла спасать....
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29.10.2021 22:01 Відповісти
иди погуляй
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29.10.2021 22:02 Відповісти
ой извини доктор специалист по пожилым людям. Надо было добавить, что бабка с соседнего подъезда наверняка знает об этом и ты услышал.
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29.10.2021 22:29 Відповісти
Направление знаешь? Шире шаг!
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29.10.2021 23:08 Відповісти
Ну это как бы очевидно. Если ты не совсем дибил )))
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29.10.2021 21:57 Відповісти
Філатов не договорює, що серед щеплених пронад 90% вже перехворіли на цей грип і тому у них є імунітет до цього збудника, і тому вони не потраплять до лікарень. Тому на справді до лікарень потрапляють ті, хто захворів впереше.
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29.10.2021 22:56 Відповісти
З логікою у вас проблеми, як у типового антиваксера.
Чому, цікаво, перехворіли саме 90% серед щеплених, а от всі, хто попав до лікарень - і не щеплені, і хворіють уперше?
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30.10.2021 02:22 Відповісти
Преступников поступивших пытали с пристрастием, или они признались добровольно? Может это была явка с повинной, что они не вакцинированные?
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29.10.2021 23:52 Відповісти
А вот реальная эффективность жижи. 80% в ковидниках вакцинированные. Кто не верит то может сам новость перевести.

Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
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30.10.2021 00:40 Відповісти
Я ответил выше. Этот феномен только в одном городе на все Нидерланды. Во всех остальных городах подавляющее большинство в реанимациях - антиваксеры.
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30.10.2021 00:51 Відповісти
А есть новость, что большинство в голландских больницах антиваксеры?
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30.10.2021 14:33 Відповісти
да, об этом постоянно пишут. Думаю если захотите - найдёте.
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31.10.2021 20:09 Відповісти
Антиваксер прочитает все новости о заболевших. Откинет все новости, в которых написано что вакцина эффективна и достаточно безопасна. Найдёт одну в которой вакцинация подвергается какому-либо малейшему сомнению, и всё, сразуже, мгновенно - вот она правда! Всё остальное враки, я нашёл то, что искал.
Тут один дурачок-антиваксер ссылку мне кидал на новость из Германии: "Каждый десятый человек в ковидном госпитале полностью вакцинирован". И писал: "Видишь, не работают твои вакцины?!! Каждый десятый!!!111"
Но мальчик был слаб в математике. И когда я ему написал, что если каждый десятый вакцинирован, то, это получается, что 90% в больницах - не вакцинированные. Что прекрасно подтверждает, что вакцина работает. Сам себя, дурачок, в угол загнал.
После этого он просто перевёл разговор на другие фейки и не хотел уже эту новость обсуждать, не интересно стало. Плохо быть тупым.
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30.10.2021 01:41 Відповісти
Реальная эффективность на картах уровня вакцинации стран ЕС. А у тебя мелкий аферист-манипулятор, обычное исключение из правил.
"По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны."

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Млять слепая. Никак не поймешь значение слов ситуация иная, чем в других частях страны.
Зрение бы лучше себе поправил, прежде чем писюканьем заниматься.
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30.10.2021 07:13 Відповісти
Ковидобесик, читай ещё раз "Только двое из десяти пациентов - не уколоты."
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30.10.2021 14:31 Відповісти
Чур первым читать будешь ты, антиквакер.
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30.10.2021 16:13 Відповісти
в реанімації одні невакциновані 97% ........ а 3 % інопланетане
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30.10.2021 04:38 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:10 Відповісти
видать они все были на приеме у ротшильдов так жопы рвут переболела вся семья с песней по жизни в легчайшей форме одна бабушка 85 лет лечилась пролежала 10 дней дома и вылечилась а они сказки втирают а сосед 73 года принял вторую дозу и через 5 дней умер в больнице не зря же японцы нашли в вакцине металл думайте у кого мозги есть
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30.10.2021 10:29 Відповісти
Золото что ли нашли.Ну японцы они такие,они могут.
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30.10.2021 11:29 Відповісти
Корона не виконала свою основну функцію з прорідження людства. Треба допомогти вакцинуванням.
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30.10.2021 11:49 Відповісти
таких как ты не нужно вакцинировать, а то доживешь еще до детородного возраста и наплодишь идиотов как само))))
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30.10.2021 13:28 Відповісти
А в тебе що проблеми з дитинонароджувальним органом, кацапчику? До проктолога звернись, можливо зарадить чимсь, я допомогти не можу.
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30.10.2021 14:23 Відповісти
 
 