У реанімації у нас жодного вакцинованого, у палатах – 97% невакцинованих, - мер Дніпра Філатов

У лікарнях Дніпра 97 відсотків пацієнтів із коронавірусом не робили щеплення від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"У реанімації у нас жодного вакцинованого. У палатах – 95-97 відсотків невакцинованих. Скажімо так, у нас немає колапсу. Але радіти нема чому і ми, можливо, навіть близькі до нього. Зараз ситуація гірша, ніж минулої осені", - зазначив Філатов.

За його словами місто змогло краще підготуватися до чергової хвилі пандемії.

"Ми краще підготовлені, збільшили кількість ліжок, цілу лікарню зарезервовано під "ковід", лікарі, скажімо так, набили руку. У нас налагоджено повністю логістику, закуплено всі ліки, ОП і Кабмін сиділи у нас на голові за централізовану подачу кисню.

Тобто, ми добре підготовлені, об'єктивно. Але збільшилася кількість важких випадків, "ковід" помолодшав. І "Дельта" набагато зліша, ніж інші штами. Тому я думаю, якби ми не пройшли всі попередні кроки і не були підготовлені, то це був би взагалі апокаліпсис", - пояснив мер Дніпра.

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