Головні новини 29 жовтня: Зеленський заступився за "Байрактари", ексзаступнику міністра оборони Халімону повідомили про підозру

Президент прокоментував застосування "Байрактарів", ексзаступника міністра оборони підозрюють через порушення при закупівлі продуктів, з понеділка діятимуть нові правила дорожнього руху.

Зеленський про "Байрактари"

"Україна захищає свою територію та свій суверенітет згідно з обов'язком та присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми лише відповідаємо", - прокоментував глава держави використання "Байрактарів" на Донбасі.

А посольство США в Україні наголосило, що риторика Росії про "Байрактари" вводить усіх в оману. "Давайте прояснимо: сторона, що підтримується Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського військового. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману", а й сприяє ескалації напруженості", - сказано у заяві посольства.

США закликають союзників постачати Україні летальну зброю

У Пентагоні вважають, що всі союзники мають зняти обмеження щодо постачання Україні оборонного озброєння.

У Міноборони зазначають, що Україна може отримати британські ракети Brimstone Sea Spear.

Підозра колишньому заступнику міністра Халімону

На думку слідчих ДБР, Халімон змінив угоди про постачання продовольства до армії. Він зняв із них зобов'язання оновлювати продукти у недоторканному запасі. І переніс зобов'язання перерозподіляти вилучені продукти між в/ч із постачальників на самих військових. У ДБР вважають, що це збільшило навантаження на бюджет Міноборони на 720 млн грн Халімону загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

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Коронавірусні рекорди та черги на вакцинацію

За добу – 26 870 хворих, 648 пацієнтів померли. Зеленський закликає громадян "вимкнути соцмережі та включити мозок" - тобто вакцинуватися. У Києві, в якому з 1 листопада користуватися в метро можна лише із сертифікатом, за щепленнями вишикувалися величезні черги, в яких люди стоять по кілька годин. МОЗ каже, що готується до щеплень бустерними дозами, і вакцини вистачить усім.

Вироки окупантів кримським татарам

Суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок у справі "справи Хізб ут-Тахрір". Учасників так званої "третьої бахчисарайської групи" до позбавлення волі на строк від 12 до 17 років. Біля суду затримано 30 активістів. Посольство США називає переслідування кримських татар неприпустимим.

"Труба Медведчука" поставила Закарпаття на межу екологічної катастрофи

ТОВ "Прикарпатзахідтранс" почало самовільно демонтувати нафтопровід. Розібрали 33 км, небезпечні відходи закопували у ґрунт. Забруднено майже 20 тис. м² земель, збитки – понад 34 млн грн.

Нові правила дорожнього руху

Нові знаки та нова розмітка почнуть діяти вже з 1 листопада. Що саме зміниться – можна прочитати тут.