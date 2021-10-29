Наступного року фінансування НСЗУ зросте на 35 млрд грн для підвищення зарплат лікарям, - Радуцький

Фінансування системи охорони здоров'я, що здійснюється через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) у 2022 році зросте на 35 млрд для оплати підвищення зарплати медиків.

Про це голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "СН" Михайло Радуцький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тис. грн.

Тарифи НСЗУ буде піднято на 35 млрд грн наступного року саме для того, щоб оплачувати таку зарплату", - сказав Радуцький.

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