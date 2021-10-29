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Наступного року фінансування НСЗУ зросте на 35 млрд грн для підвищення зарплат лікарям, - Радуцький

Наступного року фінансування НСЗУ зросте на 35 млрд грн для підвищення зарплат лікарям, - Радуцький

Фінансування системи охорони здоров'я, що здійснюється через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) у 2022 році зросте на 35 млрд для оплати підвищення зарплати медиків.

Про це голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "СН" Михайло Радуцький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тис. грн.

Тарифи НСЗУ буде піднято на 35 млрд грн наступного року саме для того, щоб оплачувати таку зарплату", - сказав Радуцький.

Читайте також: Наступного року медики отримуватимуть 13,5 тис. грн зарплати, а лікарі – щонайменше 20 тис., - Зеленський

Автор: 

шоу Шустера (309) лікарі (1290) Радуцький Михайло (284) зарплата (2261)


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Как и учителям, так что не завидуйте.
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29.10.2021 22:54 Відповісти
Вранье, вранье и еще раз вранье. Зеля уже в этом году обещал. А в результате - понижение ставок, не выплата ковидных и не выплата страховок заразившимся на работе.
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29.10.2021 22:55 Відповісти
Ще в минулому.
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29.10.2021 22:59 Відповісти
Та да. В прошлом ковидные и страховки. В этом повышение ставок и зарплат. Он врет, как дышит.
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29.10.2021 23:05 Відповісти
Та не поспішайте. Головне- "велике крадівництво"
20.05.2020
"Государство полностью выплатит медикам 300% зарплаты за лечение пациентов с COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский."
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29.10.2021 22:58 Відповісти
Лікарів і так як псів, а вони їм ще зарплату хочуть збільшити.
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29.10.2021 23:31 Відповісти
Мордатого демагога Радуцкого нужно срочно попереть из властных структур. Вы только послушайте, что он городит: давайте повысим зарплату нашим лЕкарям они начнут лучше лечить. Те же люди, с тем же образованием, на том же инструментарии возьмут , да и начнут лечить лучше. Это гнусная ложь - лечить бдут только хуже, потому что можно будет затрачивать меньше времени на пациента, а получать столько же. Кстати, а как там пресловутый вагон с масками? Заиграли? Это вам не аваковские рюкзаки.
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30.10.2021 00:12 Відповісти
Або ішак здохне, або падишах помре...
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30.10.2021 03:12 Відповісти
 
 