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Новини Силовики
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Турагентство у Рівному продавало клієнтам підроблені ПЛР-довідки про відсутність коронавірусу, - Нацполіція

У Рівному співробітники кіберполіції виявили продаж у туристичній агенції підроблених ПЛР-довідок про відсутність коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Турагентство у Рівному продавало клієнтам підроблені ПЛР-довідки про відсутність коронавірусу, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що підроблені довідки власниця турфірми виготовляла клієнтам, яким готувала документи для туристичної поїздки. Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання належала до загальної суми туру. Документ видавався від імені однієї з рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні турагентства поліцейські виявили та вилучили 7 підроблених довідок про відсутність захворювання COVID-19, у яких було вказано дату на кілька днів уперед. Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили ще близько 10 таких довідок, підготовлених для клієнтів.

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За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній власниці турфірми про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.

Автор: 

підробка (441) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) Рівне (577) силовики (2515)


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Топ коментарі
+1
видать не забашляли муросне..бо эти агентства поголовно все продают эти справки полностью по всей Украине, хватай любого не ошибёшься
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29.10.2021 22:42 Відповісти
+1
добре, що хоч металургійні заводи ще не продають короновірусні довідки!
чи вже продають?
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29.10.2021 22:48 Відповісти
+1
потому что реальный тест может показать корону и привет поездка)
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29.10.2021 23:23 Відповісти
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У нас как обычно, то вначале был ажиотаж с копеечными масками, носились как сумасшедшие и цены задирали безумные, теперь сериал с сертификатами. Всё "бизнесменят", никак не успокоятся. Реанимации битком кстати
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29.10.2021 22:41 Відповісти
Народ вполне законно спасаеца от насильственной вакцинации, и я тоже так делаю, и многие мои знакомые. Шмурдяк неизвестный колоть не буду. А вобще ситуация забавная..когда ни у кого не было прививок ситуация с вирусом была лутше чем сейчас когда куча народа ужи привилось.. ну ну..только идиот не видит вывода...
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29.10.2021 22:45 Відповісти
Смело) самого себя идиотом назвать это похвально. А как ты думаешь, почему вирусные инфекции в холодное время года особо распространены?)Или незадумывался? А там много факторов есть, почитай на досуге.А насчет покупки подделки, это твой выбор, и только ты заботишся о своем здоровье..ибо остальным насрать)
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29.10.2021 23:07 Відповісти
Капец, новости уровня бабка Маня продает цигарки на улице, да еще и по завышенной цене. То что наша зеленогнойная ******** не подготовила страну к очередной вспышке короны, зная заранее, что она будет и даже сроки, не платит медикам нормально, не выделяет деньги на борьбу с пандемией, а наоборот, ворует их по программе велыке крадивныцтво- это не обсуждается от слова совсем, а фальшивые тесты и сертификаты- крику до уссыку. Кстати все эти бумажки делаются людьми, приближенный к зеленожопым типа радуцкий и прочие. И тех, поверьте, никто не трогает, хватают тех- кто не делится. а дурных людей, которые покупают такую фикцию всегда было и будет, увы, много. И правильно сказали-, что фальшивые сертификаты о прививках, например, от полиомиелита, никто не ищет, а их многие тысячи, и эта болезнь калечащая 100% заболевших детей, если те выжили. Бороться с фальшивками надо, но не надо устраивать из этого очередной показательный цирк с клоунами.
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30.10.2021 09:01 Відповісти
видать не забашляли муросне..бо эти агентства поголовно все продают эти справки полностью по всей Украине, хватай любого не ошибёшься
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29.10.2021 22:42 Відповісти
добре, що хоч металургійні заводи ще не продають короновірусні довідки!
чи вже продають?
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29.10.2021 22:48 Відповісти
В чем смысл? Платить за поддельный не сертификат о вакцинации, а за поддельный банальный тест? Разве трудно его сделать если он надо и заодно для себя убедиться что здоров?
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29.10.2021 22:55 Відповісти
потому что реальный тест может показать корону и привет поездка)
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29.10.2021 23:23 Відповісти
От якби ще й імунітет від КОВІД-19 продавали! А то в пам"яті спливає старий анекдот про "паспорт" і "морду" Так і тут - вірусу "насрать що у тебе сертифікат є!
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30.10.2021 03:49 Відповісти
Цена теста 1 евро. Когда барыжат за 40 евро зебилы, это не бизнес. Это *********! Продавала и правильно делала. Нех питаров кормить. Давно уже по сертификитам вакцинации все ездят
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30.10.2021 05:58 Відповісти
А де така ціна в 1 євро???
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30.10.2021 09:20 Відповісти
Кроме дии есть helsi моз'овская.Там и там все данные о твоих прививка.Зачем бумажки?
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30.10.2021 08:28 Відповісти
 
 