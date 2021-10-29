Турагентство у Рівному продавало клієнтам підроблені ПЛР-довідки про відсутність коронавірусу, - Нацполіція

У Рівному співробітники кіберполіції виявили продаж у туристичній агенції підроблених ПЛР-довідок про відсутність коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили, що підроблені довідки власниця турфірми виготовляла клієнтам, яким готувала документи для туристичної поїздки. Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання належала до загальної суми туру. Документ видавався від імені однієї з рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні турагентства поліцейські виявили та вилучили 7 підроблених довідок про відсутність захворювання COVID-19, у яких було вказано дату на кілька днів уперед. Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили ще близько 10 таких довідок, підготовлених для клієнтів.

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За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній власниці турфірми про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.