За минулий рік українці 11,2 млн разів перетинали кордон для виїзду з країни, - МОМ

Торік кількість перетинів кордону українськими громадянами у напрямку виїзду становила 11,2 мільйона, що утричі менше, аніж у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба Міжнародної організації з міграції в Україні (Агентство ООН з питань міграції) з посиланням на дані звіту "Міграція в Україні: факти і цифри".

"Особливо помітно скоротилася чисельність поїздок до Російської Федерації – у 5,5 раза. Також суттєво зменшилася чисельність українців, які мають намір найближчим часом виїхати на роботу за кордон: у 2020 році таких було 12% проти 16,4% у 2019 році. Згідно з аналізом, викладеним у публікації МОМ, пандемія COVID-19 і пов’язані з нею обмеження транскордонної мобільності не зупинили трудову міграцію повністю, однак зробили цей процес важче здійснюваним. Близько 10% із 300-400 тисяч трудових мігрантів, які повернулися додому навесні 2020 року, зіткнулися з труднощами у пошуку роботи і, здебільшого, повернулися до країн працевлаштування за першої можливості", – сказано в повідомленні.

"Очікуваними наслідками пандемії стали зростання популярності сусідніх держав як країн призначення трудових мігрантів, перехід до більш організованих і врегульованих форм міграції та триваліший період перебування за кордоном", – заявила консультантка МОМ Олена Малиновська.

Читайте також: У 2020 році на тлі пандемії на 25% збільшилася кількість випадків торгівлі людьми, зафіксованих в Україні, - представництво МОМ

Вона зазначила, що більшість українських емігрантів обирають країною призначення Польщу. Зокрема, у 2020 році було зареєстровано 1 мільйон 329 тисяч заяв польських роботодавців про намір працевлаштувати громадянина України.

За даними звіту, у 2020 році приватні грошові перекази до України становили $11 млрд 888 млн, тоді як прямі іноземні інвестиції становили мінус $868 млрд.