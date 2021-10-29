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Понад 1,5 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися, - Шустер
В Італії лікарів, які відмовляються зробити собі щеплення від COVID-19, усувають від роботи.
Про це телеведучий Савік Шустер, який зараз хворіє на коронавірус в Італії, розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Італії сьогодні 1579 лікарів відсторонено від роботи, тому що вони відмовилися вакцинуватися. Зовсім недавно таких лікарів було 2053. 474 вирішили вакцинуватися. Ось таким чином виходить цифра 1579", - розповів він.
Шустер підкреслив, що 82,7% жителів Італії віком від 12 років вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу.
Він додав, що італійська медична система справляється з пандемією коронавірусу набагато краще, ніж українська.
Топ коментарі
+21 Так Треба #489684
показати весь коментар29.10.2021 23:32 Відповісти Посилання
+11 Палєо Мустьє
показати весь коментар29.10.2021 23:42 Відповісти Посилання
+11 Петро Атаманюк
показати весь коментар30.10.2021 00:12 Відповісти Посилання
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Итальянцы это тоже видят. Нема дурных.
А при вакцинации не спрашивают паспорт и не заносят в анкету его номер. Зато обязательно заносят номер вашего личного мобильного телефона. Если в РФ невозможно купить сим карту без предъявления паспорта, то в Украине много лет удавалось не пропустить введения такой нормы контроля за людьми. Зато сегодня власти и естественно подконтрольные им СБУ, МВД и прочие, получили четкую привязку вашей фамилии к вашему номеру телефона. Вы можете выбросить эту симку, но тогда в вашем смартфоне не станет и ковидного сертификата.
Так что теперь, когда отправитесь на митинг протеста против нынешней власти, купите себе запасную сим карту и обычный кнопочный телефон. Так вам будет безопаснее.
Значит, чтобы взять бамагу о вакцинации, надо постоять в очереди на общественный транспорт, поехать в общественном транспорте в амбулаторию и обратно (не все те, у кого нет смартфона могут ногами дойти туда и обратно по состоянию здоровья или имеют маленького ребенка), затем отстоять в очереди, наверняка рядом с кем-то из зараженных, потом пообщаться со своим лечащим врачом, которому власть не делает ежедневного, бесплатного ПЛР теста (нужен для того, чтобы быстро определить круг тех, кого он мог успеть заразить)?
Даааа, это вы сами придумали или услышали от Виктора Ляшко?
Я вам сочувствую.А теперь ознакомьтесь,что вам впендюрили https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
Прокомментируйте тогда мне заголовки вот этого сайта.(переведёте через гугл) https://thecovidworld.com/
Если не прозреете,то бот явно вы:
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/ Клац сюди або https://www.reuters.com/article/factcheck-grapheneoxide-vaccine-idUSL1N2OZ14F сюди.
Стыдно не знать за полтора года оболванивания нас инфой про барановирус,что любая инфа,разоблачающая ковид-истерию,зачисляется в разряд фейков.
Я полтора года скурпулёзно изучаю эту тему,и у меня накопилось достаточно информации,что делать соответствующие выводы.
А то,что Ютуб и Фейсбук присвоили себе право удалять без суда инфу,рассказывающие об опасности уколизации от барановируса,не наводит на размышления?
если ты, конечно, не хранишь сбережения в стеклянном банке на даче
И кроме того, в случае с ковидным сертификатом человек просто вынужден носить в городе свой смартфон, иначе его никуда не пустят. Потом станция просто перехватывает все номера тех, кто был на Майдане и ЭМВ СБУ быстро выдает все ФИО и адреса протестующих.
Ржёшь с этой темы?Тогда ознакомься https://vaccine.wiki/5g-and-covid-19-ru/
Але, нажаль, статус лікаря не гарантія розумності, а тому невеличкий процент антивакцінаторів є й серед них.
Вопросы есть ?
В вакцинированной Германии ковид косит людей сильнее, чем в Украине. Как так? Валентина Маркевич
(Youtube)
Учора в Німеччині померло 33 особи, в Україні 648...
А почему о способе мотивации этих 474 врачей ничего не говорится? Я не сомневаюсь, что они сделали это сознательно и добровольно, но какими же аргументами их смогли переубедить за такой короткий срок?
Вот статья обсуждения сказанного Шустером. Но никто пока не высказался о том, что Савик, исходя из своей профессии и частых перелетов, вакцинировался от Ковид-19 уже ЧЕТЫРЕ раза, о чем сегодня и сообщил в ответе на вопрос.
Да, он пока переносит заражение безболезненно, надеюсь что так будет и далее.
Но вакцинированные - обратите внимание на тот ФАКТ, что четырежды вакцинированы Савик Шустер заболел и узнал об этом только из-за того, что для перелета надо было сдать ПЛР тест!!!
Можно спорить в вопросе надо или не надо вакцинироваться. Но вот неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и личную гигиену рук, это ОБЯЗАННОСТЬ каждого из нас. И я собственно поддерживаю, в недавнем случае, в одном из супермаркетов того, кто стрелял из травмата в мужчину, не желающего одеть на свою морду маску, а вот того кто демонстративно отказался надеть маску, того я осуждаю.
До вашого відома, інші підходи до охорони здоров'я, які базуються на природно-науковому підході не потребують масок, апаратів нагнітання кисню в легені, дезинфекції рук, карантину, щеплень. І людина при такому підході до охорони здоров'я не хворітиме, а якщо раптом таки захворіє, то вже на третій день вийде знову на роботу. Я сповідую саме такий підхід і тому шеплень не потребую. Більше того, мене інфекційні хвороби не беруть!
Чтобы покинуть город, в котором от инфекции умирали люди, надо было пройти обсервацию. Наша семья прошла эту обсервацию и я до сих пор отлично помню, КАК было всё ОРГАНИЗОВАННО!!! На себе родимом всё это видел.
А потому и вижу бездеятельность "Слуг народа", Кабминов и Президента. Потому и крою матом, правда не на страницах ЦН, а в непосредственном общении с людьми.
До речі. Оце ваше москаль та фашіст показують, що ви знаходитесь під впливом кремлівської пропаганди.
По перше, гітлеровці не були фашистами, а були націонал-соціалистами. Для того, щоб зкрити той факт, що проти соціалістичного Радяньского Союзу воювала социалістична Германія і було введенно скороченя - "націзм", яке скривало ось цей соціалізм. Та і воно рідко використовувалось, бо його замінили терміном "фашизм", але фашизм був у Італії, і у Італії доси стоять пам'ятники Муссоліні.
Так що москалі були соціалістами, при чому в них була головна нація - рюсссскіє, а з більшості других вони надсмихалися. А правили тоді у СРСР євреї. Тому тоді вже треба писати що я москаль, жид, гітлеровець, тобто соціалист. Але я не соціаліст, в мене ярко виражена антикомунистична орієнтація.
И по всей проходящей информации больше вопросов, чем ответов, и это его заявление одно из ряда подобных.
С последним Вашим тезисом (абзацем) я согласен, за исключением последнего предложения. Стрелять, даже из травмата, а тем более людном месте - это по моему перебор. Можно было ограничится и физическим "внушением". ))
У стрелявшего есть родители, которые как раз в зоне риска из-за возраста и количества имеющихся болезней. Заразившись от "лося" он подвергает их жизнь смертельной опасности.
Так что травмат, это не перебор, а скорее даже мягковато для "лося", который простых слов не понимает, а нынешняя власть такими как он не занимается. Вот полиция приняла бы такого на 15 суток, на громадские работы, с содержанием в обезьяннике, то многие бы сразу поумнели.
Но у нас СН безграмотные, без опыта и без креативного мышления. Потому в стране такой бардак.
А полицаи у нас нынче очень меркантильны,
мздоимствоштрафы в бОльшем приоритете, чем дисциплинарные наказания. Что и соответствует инициативе законодательных органов власти. А креативное мышление властей давно уже убито наповал жаждой быстрого обогащения - лоббированием, откатами и коррупцией.
Не вірю, що в Італії є такі лікарі. Вони так довго та наполегливо вчаться, що б ось так через свою недоумкуватість лишитися без ліцензії та без роботи. Брехня! В Італії не вакцинуються лише рускагаварящіє заробітчани з України, Молдови, Білорусі та раські, бо сидять на російських інформаційних помийках, а там знають, як промивати мозок неосвіченому та тупому бидлу.
Не тільки в Канаді, в Італії теж влаштовували демонстрації, тільки то були не лікарі, а безробітне бидло, яке заарештували та швидко заспокоїли
Я два рази хворів - раз в середній формі і раз в легкій.
Чому мене змушують колотись не зважаючи ні на що?!
А нині я перехворівши два рази цією болячкою - не бажаю брати участь в сумнівних медичних експериментах. І згідно Конституції - я маю на це право.
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
Вакцинація має бути лише добровільною.
Якщо я перехворів два рази - навіщо мені брати участь в цих сумнівних медичних експериментах.
А от через кілька років, подивившись на результати цих експериментів, я можливо і вколюсь. Якщо буде необхідність.
Большего ожидать глупо...
Кстати пример курорта Моршин при 85% вакцинации...
В любом случае, я уже не раз говорил - дело Ваше...