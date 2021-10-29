Понад 1,5 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися, - Шустер

В Італії лікарів, які відмовляються зробити собі щеплення від COVID-19, усувають від роботи.

Про це телеведучий Савік Шустер, який зараз хворіє на коронавірус в Італії, розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Італії сьогодні 1579 лікарів відсторонено від роботи, тому що вони відмовилися вакцинуватися. Зовсім недавно таких лікарів було 2053. 474 вирішили вакцинуватися. Ось таким чином виходить цифра 1579", - розповів він.

Шустер підкреслив, що 82,7% жителів Італії віком від 12 років вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу.

Він додав, що італійська медична система справляється з пандемією коронавірусу набагато краще, ніж українська.

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