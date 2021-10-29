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Новини Боротьба з коронавірусом
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Понад 1,5 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися, - Шустер

Понад 1,5 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися, - Шустер

В Італії лікарів, які відмовляються зробити собі щеплення від COVID-19, усувають від роботи.

Про це телеведучий Савік Шустер, який зараз хворіє на коронавірус в Італії, розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Італії сьогодні 1579 лікарів відсторонено від роботи, тому що вони відмовилися вакцинуватися. Зовсім недавно таких лікарів було 2053. 474 вирішили вакцинуватися. Ось таким чином виходить цифра 1579", - розповів він.

Шустер підкреслив, що 82,7% жителів Італії віком від 12 років вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу.

Він додав, що італійська медична система справляється з пандемією коронавірусу набагато краще, ніж українська.

Читайте також: Охочі вакцинуватися заблокували медиків у центрі щеплення Івано-Франківська. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) Італія (1588) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) лікарі (1290) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+21
Лікарі по ходу краще знають про ризики ускладнень.
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29.10.2021 23:32 Відповісти
+11
і бачили весь треш першої хвилі та все одно не хочуть.
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29.10.2021 23:42 Відповісти
+11
Вчителів примушують вакцинуватися, а лікарів ні. Значить лікарі знають що вакцина може бути шкідливою.
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30.10.2021 00:12 Відповісти
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Лікарі по ходу краще знають про ризики ускладнень.
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29.10.2021 23:32 Відповісти
і бачили весь треш першої хвилі та все одно не хочуть.
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29.10.2021 23:42 Відповісти
Вчителів примушують вакцинуватися, а лікарів ні. Значить лікарі знають що вакцина може бути шкідливою.
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30.10.2021 00:12 Відповісти
це перший висновок, що напрошується.
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30.10.2021 00:16 Відповісти
Это же очевидно,врачи умные люди,вакцина это смерть!
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30.10.2021 03:31 Відповісти
Главное осложнение коронавируса это даже не смертность, а биоцифровой контроль людей транснациональной иудоглобализаторской мафией.
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29.10.2021 23:43 Відповісти
Через 5G?
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29.10.2021 23:44 Відповісти
Через 5D
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29.10.2021 23:45 Відповісти
Они взяли мировую медицину в свои руки и теперь хотят решать кому жить.
Итальянцы это тоже видят. Нема дурных.
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29.10.2021 23:49 Відповісти
через Ж
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30.10.2021 00:07 Відповісти
.... и "М"
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30.10.2021 02:28 Відповісти
Через пластилин в голове.
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29.10.2021 23:46 Відповісти
Смеётесь?
А при вакцинации не спрашивают паспорт и не заносят в анкету его номер. Зато обязательно заносят номер вашего личного мобильного телефона. Если в РФ невозможно купить сим карту без предъявления паспорта, то в Украине много лет удавалось не пропустить введения такой нормы контроля за людьми. Зато сегодня власти и естественно подконтрольные им СБУ, МВД и прочие, получили четкую привязку вашей фамилии к вашему номеру телефона. Вы можете выбросить эту симку, но тогда в вашем смартфоне не станет и ковидного сертификата.
Так что теперь, когда отправитесь на митинг протеста против нынешней власти, купите себе запасную сим карту и обычный кнопочный телефон. Так вам будет безопаснее.
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30.10.2021 00:03 Відповісти
Відкрию секрет: можна піти і взяти паперовий сертифікат у лікаря...
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30.10.2021 00:08 Відповісти
Ой какой хороший, умный совет.

Значит, чтобы взять бамагу о вакцинации, надо постоять в очереди на общественный транспорт, поехать в общественном транспорте в амбулаторию и обратно (не все те, у кого нет смартфона могут ногами дойти туда и обратно по состоянию здоровья или имеют маленького ребенка), затем отстоять в очереди, наверняка рядом с кем-то из зараженных, потом пообщаться со своим лечащим врачом, которому власть не делает ежедневного, бесплатного ПЛР теста (нужен для того, чтобы быстро определить круг тех, кого он мог успеть заразить)?

Даааа, это вы сами придумали или услышали от Виктора Ляшко?
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30.10.2021 00:20 Відповісти
Я не вірю глючній Дії і зробив це заздалегідь... В черзі не треба сидіть, це медсестра, а не лікар випише.
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30.10.2021 00:26 Відповісти
Ну, мне например сертификат распечатали тут же во время укола второй дозой... Делов то...
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30.10.2021 00:29 Відповісти
тут же во время укола второй дозой
Я вам сочувствую.А теперь ознакомьтесь,что вам впендюрили https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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30.10.2021 06:40 Відповісти
ахаха
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30.10.2021 07:14 Відповісти
Сразу видно человека с низким уровнем интеллекта..
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30.10.2021 08:43 Відповісти
сразу видно бота с пачкой ссылок из методички
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31.10.2021 13:08 Відповісти
Ути-пути.Значит информированный человек для вас бот?
Прокомментируйте тогда мне заголовки вот этого сайта.(переведёте через гугл) https://thecovidworld.com/
Если не прозреете,то бот явно вы:
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31.10.2021 14:20 Відповісти
прокомментировал кнопкой "отметить как спам"
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31.10.2021 18:40 Відповісти
Перш ніж публічно соромитись, робіть свій due diligence.
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/ Клац сюди або https://www.reuters.com/article/factcheck-grapheneoxide-vaccine-idUSL1N2OZ14F сюди.
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30.10.2021 07:34 Відповісти
Перш ніж публічно соромитись
Стыдно не знать за полтора года оболванивания нас инфой про барановирус,что любая инфа,разоблачающая ковид-истерию,зачисляется в разряд фейков.
Я полтора года скурпулёзно изучаю эту тему,и у меня накопилось достаточно информации,что делать соответствующие выводы.
А то,что Ютуб и Фейсбук присвоили себе право удалять без суда инфу,рассказывающие об опасности уколизации от барановируса,не наводит на размышления?
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30.10.2021 09:05 Відповісти
дядя, твой номер телефона, паспорт и даже фейс есть в банке

если ты, конечно, не хранишь сбережения в стеклянном банке на даче
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30.10.2021 02:31 Відповісти
Малыш, конечно мои данные есть в банке, даже в нескольких. Вот только есть еще и такая штука, как банковская тайна и банки неохотно расстаются с такой информацией.
И кроме того, в случае с ковидным сертификатом человек просто вынужден носить в городе свой смартфон, иначе его никуда не пустят. Потом станция просто перехватывает все номера тех, кто был на Майдане и ЭМВ СБУ быстро выдает все ФИО и адреса протестующих.
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30.10.2021 14:29 Відповісти
Якшо ти не прив'язав телефон до банківського рахунку, до свого ФОПа, до ОЛХ, до Нової пошти, до гугл андроід телефону, тощо, то поздоровляю - ти нафік нікому не потрібен за тобою слідкувати
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30.10.2021 07:26 Відповісти
Через 5G?
Ржёшь с этой темы?Тогда ознакомься https://vaccine.wiki/5g-and-covid-19-ru/
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30.10.2021 06:16 Відповісти
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30.10.2021 00:02 Відповісти
Чего, чего? Ты что несешь, ********?
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30.10.2021 01:16 Відповісти
Ось ніколи не розумів навіщо гопота де тільки можна та не можна, вживає це дебільно-кацапське "по ходу".
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29.10.2021 23:44 Відповісти
По ходу п"єси. Я завжди відповідаю таким походам.
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29.10.2021 23:52 Відповісти
В маркеті чув - "походу дай мне пива".
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29.10.2021 23:56 Відповісти
Не так давно всі тіпали( тіпа дай мені піва). Тепер походять.
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30.10.2021 00:06 Відповісти
Після виходу кацапського "бумера" почали всі "походить".
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30.10.2021 00:12 Відповісти
Це шоб тіпа панімать )
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29.10.2021 23:53 Відповісти
"Тіпа внатуре".
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29.10.2021 23:55 Відповісти
ага, шота такоє )
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30.10.2021 00:16 Відповісти
Ты смешной ) А ты знаешь какой это процент от общего количества врачей ?) И получается что только эти знают , а от их коллег такая "истина" скрыта? Не пробовали думать ?
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30.10.2021 00:39 Відповісти
І саме тому абсолютна більшість лікарів там отримали щеплення.
Але, нажаль, статус лікаря не гарантія розумності, а тому невеличкий процент антивакцінаторів є й серед них.
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30.10.2021 01:28 Відповісти
Ви(антивакцинптори) писали , що в Европі не заставляють це робити . А зараз хапаєтесь за цифру 1500 придурків по всій Італії . В мене знайома , зав. відділенням , яка весною важко перехворіла , насилу врятували , теж не хоче вакцинуватися . Так що , брати приклад з дурнуватої , бо вона зав. відділення ?
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30.10.2021 08:08 Відповісти
1500 тис. "розумних" лікарів в Італії, а решта що вакціонувались тупі? Ти ральний дібіл, чи фольгою обмотаний?
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30.10.2021 08:33 Відповісти
Половина умерших от штамма "Дельта" - вакцинированы.
Вопросы есть ?
В вакцинированной Германии ковид косит людей сильнее, чем в Украине. Как так? Валентина Маркевич
(Youtube)
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29.10.2021 23:44 Відповісти
Ху із Маркевич? Тільки Мирона знаю...
Учора в Німеччині померло 33 особи, в Україні 648...
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29.10.2021 23:45 Відповісти
Да. Ты вирусолог?
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30.10.2021 01:18 Відповісти
Ваша проблема в том, что вы, дурачки, абсолютно не проверяете фейковую инфу, которую вам толкают эти "Маркевичи" и воспринимаете это антиваксерское вранье как чистую правду.
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30.10.2021 01:30 Відповісти
Учора в Німеччині померло 33 особи, в Україні 648...
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29.10.2021 23:45 Відповісти
Ну не больше конечно, но хватает
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29.10.2021 23:46 Відповісти
пачиму мудрый до сих пор не знаеть скоко его депупутов ВР вакцинировано по- настоясчему, а скоко липово (купили сертифукат) ???
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29.10.2021 23:43 Відповісти
А можна для повноти картини узнать, скільки всього лікарів у Італії? 1579 - це скільки відсотків?
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29.10.2021 23:49 Відповісти
В Італії,десь,450 000 лікарів.Бюджет італійської медицини-109 мільярдів€.
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30.10.2021 00:06 Відповісти
Тобто відмовилися вакцинуватися аж 0,3%? Ок, ясно-пойнятно))
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30.10.2021 00:12 Відповісти
Net,ось такі ще є цифри:місяць тому,МОЗ Італії опублікував дані про померлих від Ковід італійців.Всіх разом їх від початку епідемії є-132 000 чоловік і з них тільки 2,9% були абсолютно здорові люди,а решта,97,1%,були люди з одною,двома і трьома хронічними паталогіями.Якщо Ви щось чули про рух італійських активакс,то тоді Ви знаєте,що їх головним аргументом є:для чого вакцинувати всіх підряд,якщо від Ковід загинуло трохи більше 3000 людей.
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30.10.2021 00:32 Відповісти
Ну в мене друг без патологій навесні з киснем перехворів...
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30.10.2021 00:38 Відповісти
Net,перехворів,але не вмер.Пам'ятаєте,перший випадок Ковід в Італії?Це був сорокарічний чоловік,який з регіону в регіон переїзжав на веліку,тобто про ніяку патологію серця чи ожиріння мова не йшла.І він в комі пролежав три тижні.Не знаю як би склалася його доля з реаліями української медицини.Все таки,давайте будемо чесними,українська медицина є дуже відстала по відношенню до італійської і простий італійській лікар має 6000€ зарплати.Коли то,кілька днів тому тут були викладені фото якоїсь української лікарні.Мати Божа!який жах!Важко хворі люди лежать на простих дерев'яних ліжках!Такого в Італії нема навіть в затовченому селі..Про яке порівняння української і італійської медицини йде мова?Але,давайте про статистику:із 132 000 загиблих від Ковід італійців,тільки 2,9%були здоровими людьми, для всіх решта,хто мав одну-дві-три патології,Ковід став каталізатором смерті. Це не я кажу.Це місяць тому сказав МОЗ Італії.
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30.10.2021 01:18 Відповісти
"В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться".
А почему о способе мотивации этих 474 врачей ничего не говорится? Я не сомневаюсь, что они сделали это сознательно и добровольно, но какими же аргументами их смогли переубедить за такой короткий срок?
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30.10.2021 00:02 Відповісти
Скорее всего не допускают к работе.

Вот статья обсуждения сказанного Шустером. Но никто пока не высказался о том, что Савик, исходя из своей профессии и частых перелетов, вакцинировался от Ковид-19 уже ЧЕТЫРЕ раза, о чем сегодня и сообщил в ответе на вопрос.
Да, он пока переносит заражение безболезненно, надеюсь что так будет и далее.
Но вакцинированные - обратите внимание на тот ФАКТ, что четырежды вакцинированы Савик Шустер заболел и узнал об этом только из-за того, что для перелета надо было сдать ПЛР тест!!!

Можно спорить в вопросе надо или не надо вакцинироваться. Но вот неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и личную гигиену рук, это ОБЯЗАННОСТЬ каждого из нас. И я собственно поддерживаю, в недавнем случае, в одном из супермаркетов того, кто стрелял из травмата в мужчину, не желающего одеть на свою морду маску, а вот того кто демонстративно отказался надеть маску, того я осуждаю.
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30.10.2021 00:12 Відповісти
З ПЛР є нюанс. Він не 100% точний. Тобто може давати хибно-позитивний та хибно-негативний результат.
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30.10.2021 00:34 Відповісти
То ви москаль чи просто фашист за переконаннями?
До вашого відома, інші підходи до охорони здоров'я, які базуються на природно-науковому підході не потребують масок, апаратів нагнітання кисню в легені, дезинфекції рук, карантину, щеплень. І людина при такому підході до охорони здоров'я не хворітиме, а якщо раптом таки захворіє, то вже на третій день вийде знову на роботу. Я сповідую саме такий підхід і тому шеплень не потребую. Більше того, мене інфекційні хвороби не беруть!
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30.10.2021 00:50 Відповісти
Когда я был еще школьником, то наша семье приехала в отпуск в Одесу. А через двое суток город закрыли на карантин - холера!
Чтобы покинуть город, в котором от инфекции умирали люди, надо было пройти обсервацию. Наша семья прошла эту обсервацию и я до сих пор отлично помню, КАК было всё ОРГАНИЗОВАННО!!! На себе родимом всё это видел.
А потому и вижу бездеятельность "Слуг народа", Кабминов и Президента. Потому и крою матом, правда не на страницах ЦН, а в непосредственном общении с людьми.

До речі. Оце ваше москаль та фашіст показують, що ви знаходитесь під впливом кремлівської пропаганди.
По перше, гітлеровці не були фашистами, а були націонал-соціалистами. Для того, щоб зкрити той факт, що проти соціалістичного Радяньского Союзу воювала социалістична Германія і було введенно скороченя - "націзм", яке скривало ось цей соціалізм. Та і воно рідко використовувалось, бо його замінили терміном "фашизм", але фашизм був у Італії, і у Італії доси стоять пам'ятники Муссоліні.

Так що москалі були соціалістами, при чому в них була головна нація - рюсссскіє, а з більшості других вони надсмихалися. А правили тоді у СРСР євреї. Тому тоді вже треба писати що я москаль, жид, гітлеровець, тобто соціалист. Але я не соціаліст, в мене ярко виражена антикомунистична орієнтація.
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30.10.2021 14:07 Відповісти
Судя из сказанного им - так оно и есть. Но вторая половина моего вопроса подразумевает некоторый сарказм. )
И по всей проходящей информации больше вопросов, чем ответов, и это его заявление одно из ряда подобных.
С последним Вашим тезисом (абзацем) я согласен, за исключением последнего предложения. Стрелять, даже из травмата, а тем более людном месте - это по моему перебор. Можно было ограничится и физическим "внушением". ))
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30.10.2021 01:22 Відповісти
Ну если лось здоровенный, а возмутившийся гражданин тщедушен, то хочешь не хочешь, а вспоминаешь слова полковника Кольта - "Господь Бог создал людей, а револьвер сделал их равными".

У стрелявшего есть родители, которые как раз в зоне риска из-за возраста и количества имеющихся болезней. Заразившись от "лося" он подвергает их жизнь смертельной опасности.

Так что травмат, это не перебор, а скорее даже мягковато для "лося", который простых слов не понимает, а нынешняя власть такими как он не занимается. Вот полиция приняла бы такого на 15 суток, на громадские работы, с содержанием в обезьяннике, то многие бы сразу поумнели.
Но у нас СН безграмотные, без опыта и без креативного мышления. Потому в стране такой бардак.
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30.10.2021 14:15 Відповісти
В этом случае при стрельбе главное не промахнутся, да "лось" при виде оружия может за чью-то спину ретироваться. )) Поэтому я людное место и упомянул.
А полицаи у нас нынче очень меркантильны, мздоимство штрафы в бОльшем приоритете, чем дисциплинарные наказания. Что и соответствует инициативе законодательных органов власти. А креативное мышление властей давно уже убито наповал жаждой быстрого обогащения - лоббированием, откатами и коррупцией.
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30.10.2021 14:50 Відповісти
Гроші! Бо якщо до роботи не допустять то жерти не буде чого!
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30.10.2021 03:41 Відповісти
От дідько, хто би міг подумати! А я все сподівався, що через високу свідомість та лікарський обов'язок.
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30.10.2021 11:27 Відповісти
Дивно поведінка лікарів. Я коли чую про не вакцинованого лікаря починаю сумніватись, а чи лікар він.

Не вірю, що в Італії є такі лікарі. Вони так довго та наполегливо вчаться, що б ось так через свою недоумкуватість лишитися без ліцензії та без роботи. Брехня! В Італії не вакцинуються лише рускагаварящіє заробітчани з України, Молдови, Білорусі та раські, бо сидять на російських інформаційних помийках, а там знають, як промивати мозок неосвіченому та тупому бидлу.
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30.10.2021 00:33 Відповісти
Уряд Італії порушує закони проголошені їхнім законодавчим органом, оригінально-с!
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30.10.2021 00:45 Відповісти
Уряд Італії рятує життя людей.
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30.10.2021 00:49 Відповісти
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30.10.2021 01:03 Відповісти
Ты дибил?
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30.10.2021 01:20 Відповісти
Це всього лишень 0,3% від загальної кількості лікарів Італії.
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30.10.2021 01:32 Відповісти
Все одно забагато. Може то наші, які пройшли переатестацію?
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30.10.2021 01:56 Відповісти
Ідіоти не обов'язково маєть бути нашими. Ідіоти є у кожній країні. Он у Канаді теж антиваксери періодично демонтрації влаштовують.
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30.10.2021 02:24 Відповісти
Неосвічені чи проплачені ідіоти то одне, а от лікарі з освітою, стажем, високооплачуваною роботою - це зовсім інше.

Не тільки в Канаді, в Італії теж влаштовували демонстрації, тільки то були не лікарі, а безробітне бидло, яке заарештували та швидко заспокоїли
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30.10.2021 12:44 Відповісти
Умные люди прост не хотят поддерживать фарма мафию с её псевдо вирусами и псевдо вакцинами, смертность от ковида меньше чем была от птичьего или свинного гриппа..а истерика такая вроде там пол Европы чума выкосила..Зато бабло гребут фантастическое на этих вакцинах..а их ещё и колоть надо каждые пол года, а это вообще бесконечная золотая жила. Я бы не удивился если бы выяснилось что авторами этого вируса оказались сами же конторы продающие вакцины. Мечта, а не бизнес.
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30.10.2021 03:51 Відповісти
Небажання медиків, як українських так і іноземних, вакцинуватись - зайвий раз свідчить, що з цією "вакцинацією" щось не гаразд.
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30.10.2021 06:06 Відповісти
Я думаю медики уже переболели Ковидом раза 3 на ногах. Некоторые даже с температурой.
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30.10.2021 08:15 Відповісти
И это тоже. То есть, если у меня уже есть антитела, потому что я переболел, то на хрена мне колоть в себя не пойми что?
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30.10.2021 08:22 Відповісти
І що?!
Я два рази хворів - раз в середній формі і раз в легкій.
Чому мене змушують колотись не зважаючи ні на що?!
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30.10.2021 10:27 Відповісти
Негаразд в Ваших головах господа, вакцинированы уже миллиарды людей, и побочки не больше чем от вакцины от гриппа, а тупых сектантов хватает по всему миру.
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30.10.2021 08:24 Відповісти
Розповіси це мені хоча б років через п'ять.....
А нині я перехворівши два рази цією болячкою - не бажаю брати участь в сумнівних медичних експериментах. І згідно Конституції - я маю на це право.
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30.10.2021 10:30 Відповісти
Ну и чего они добились таким решением? Нехватка врачей - больше смертей пациентов. То есть, сомнительная безопасность, вследствие отстранения врачей, никак не перекроет последствия, которые принесёт это решение.
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30.10.2021 08:20 Відповісти
Задача не вылечить больных, а нагнуть несогласных!
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30.10.2021 09:21 Відповісти
Господа высокоуважаемые комментаторы! Вы все здесь, как минимум, кандидаты медицинских наук, но должны знать, что есть профессия -медики, а есть профессия - врачи, люди имеющие высшее медицинское образование. Кроме них, еще есть медсестры и фельдшера. Глубоко надеюсь, что вы в цифру 450 тыс. итальянских врачей хоть младших медицинских сестер, проще говоря санитарок не включили!
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30.10.2021 08:32 Відповісти
Московський сатанат антиваксерів добрався до редакторів цензора. Я теж не знайшов точну цифру лікарів в Італії, але в Україні, пишуть, їх 147 тисяч. Тобто, якщо навіть в Італії їх стільки само, то це лише 1 відсоток невакцинованих лікарів. Порівняйте знову з нашими реаліями. Згоден, ідотів значно більше.
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30.10.2021 09:21 Відповісти
Не тільки лікарі, а і звичайні люди з захворюваннями судин і серця остерігаються вакцинації, хоча і добре розуміють її необхідність.
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30.10.2021 09:23 Відповісти
Я за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
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30.10.2021 09:59 Відповісти
Цілком підтримую.
Вакцинація має бути лише добровільною.
Якщо я перехворів два рази - навіщо мені брати участь в цих сумнівних медичних експериментах.
А от через кілька років, подивившись на результати цих експериментів, я можливо і вколюсь. Якщо буде необхідність.
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30.10.2021 10:34 Відповісти
То есть , то, что Вы переболели дважды, Вас совершенно не убедило в необходимости вакцинированния? Удачи...
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30.10.2021 14:04 Відповісти
Не убедило в необходимости вакцинороваться тот факт что мои подруги после вакцинации заболели все: после Ковишилд 2 раза, после Файзер раз, после Астразенека раз... Смысл тогда себя обманывать? От чего спасет? - Да ни от чего!
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30.10.2021 20:06 Відповісти
Вопрос с юмором - Вы наверное, с подругами вместе, проводите много времени в закрытом, слабопроветриваемом помещении, с не особо качественным кондиционером, без возможности сделать перерыв для гимнастики и часто питаетесь фастфудом , и дрянной растворимый кофе , и тд.???
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30.10.2021 20:51 Відповісти
Все как раз наоборот: постоянно на улице (с детьми), в движении, питание подстроенное под ребенка- никаких фаст-фудов, вода вместо гадких напитков и т.д. Переболела так же как и привитые. Поэтому считаю каждый выбирает что нравится, а заставлять людей нельзя ни за ни против.
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30.10.2021 21:06 Відповісти
Кстати, как Вам "Козак систем"???
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30.10.2021 22:21 Відповісти
Вакцинация просто даёт неплохой шанс на более лёгкое течение болезни и уменьшает риск смерти.
Большего ожидать глупо...
Кстати пример курорта Моршин при 85% вакцинации...
В любом случае, я уже не раз говорил - дело Ваше...
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30.10.2021 20:44 Відповісти
 
 