Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США
Американська розвідка оприлюднила розсекречений звіт про розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2. Розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований звіт.
"Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах", - йдеться у звіті.
На думку розвідки, для того, щоб встановити походження коронавірусу, потрібна співпраця з боку Китаю. Однак, як зазначає розвідспільнота, китайська влада "продовжує заважати глобальному розслідуванню", не ділиться інформацією та звинувачує у поширенні коронавірусу інші країни, зокрема США.
Нагадаємо, раніше американська розвідка назвала 2 можливі варіанти появи коронавірусу.
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Тоді чому вони заважають? Якщо прикривають москалів,тоді співучасники.
А каким образом Вы достигли таких потрясающих умозаключений?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
Лови.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
Нікому не потрібно вже це розслідування, тільки роблять шоу....
Подивіться на фінзвітності і ціну акцій на ринку, плюс об'єми друку фіатних грошей..
Чи ви думаєте що китайська тоталітарна система немає фінансового і технологічного ресурсу щоб знайти походження вірусу, а американська розвідка немає там інформатора)))
Очаровательно, а кто с этим спорит-то? Эта инфа и не для чиновников. Это было исключительно делом спецслужб и лаборатории био оружия в Вухане.