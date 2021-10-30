УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10284 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 107 65

Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США

Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США

Американська розвідка оприлюднила розсекречений звіт про розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2. Розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований звіт.

"Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах", - йдеться у звіті.

На думку розвідки, для того, щоб встановити походження коронавірусу, потрібна співпраця з боку Китаю. Однак, як зазначає розвідспільнота, китайська влада "продовжує заважати глобальному розслідуванню", не ділиться інформацією та звинувачує у поширенні коронавірусу інші країни, зокрема США.

Нагадаємо, раніше американська розвідка назвала 2 можливі варіанти появи коронавірусу.

Читайте також: Розвідка США отримала доступ до даних про віруси, які вивчали в Ухані, - CNN

Автор: 

карантин (18172) Китай (4721) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Краї треба шукати в козломордих, а в Ухані його розповсюдити могли і "шпілі вілі"
показати весь коментар
30.10.2021 00:13 Відповісти
+12
Ну да, от на днях "шпілі вілі" спалилися в Туреччині на підпалі лісу...
показати весь коментар
30.10.2021 00:15 Відповісти
+10
Новые жаренные "факты" с РЕН-ТВ?
показати весь коментар
30.10.2021 00:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краї треба шукати в козломордих, а в Ухані його розповсюдити могли і "шпілі вілі"
показати весь коментар
30.10.2021 00:13 Відповісти
Ну да, от на днях "шпілі вілі" спалилися в Туреччині на підпалі лісу...
показати весь коментар
30.10.2021 00:15 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml COVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационная утечка одной из башен Кремля или операция прикрытия?
показати весь коментар
30.10.2021 13:06 Відповісти
Американцы и европейцы заказали китайцам исследование ДНК летучих мышей. Зачем? А вот это вопрос интересный.
показати весь коментар
30.10.2021 00:16 Відповісти
Новые жаренные "факты" с РЕН-ТВ?
показати весь коментар
30.10.2021 00:20 Відповісти
И сразу же жалобу настрочи, чтобы комментарий как можно скорее удалили.
показати весь коментар
30.10.2021 00:25 Відповісти
свежак.
показати весь коментар
30.10.2021 00:57 Відповісти
Ни разу этот вопрос не интересный, уже много десятилетий известно - Бетмэнов они будут делать. В какой глуши Вы живёте?!
показати весь коментар
30.10.2021 00:26 Відповісти
Теперь невежество прикрывают стебом? Ну стебитесь, стебитесь... Только факты вещь упрямая.
показати весь коментар
30.10.2021 00:40 Відповісти
А ссылку на эти факты можно?
показати весь коментар
30.10.2021 01:27 Відповісти
https://youtu.be/ZPbtnQAqa8A?t=2702
показати весь коментар
30.10.2021 01:33 Відповісти
ОК,твою попытку пошутить я оценил. Так шо, ссылки не будет?
показати весь коментар
30.10.2021 01:38 Відповісти
А сам-то что сказать хотел? Хоть бы намекнул...
показати весь коментар
30.10.2021 10:26 Відповісти
https://www.bbc.com/news/57932699
показати весь коментар
30.10.2021 03:27 Відповісти
https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/
показати весь коментар
30.10.2021 03:28 Відповісти
https://www.newsweek.com/fauci-untruthful-congress-wuhan-lab-research-documents-show-gain-function-1627351
показати весь коментар
30.10.2021 03:29 Відповісти
https://www.yahoo.com/now/bombshell-nih-letter-bat-coronavirus-064500240.html
показати весь коментар
30.10.2021 03:30 Відповісти
Достатньо матеріалу, мічурін? Вивчай поки.
показати весь коментар
30.10.2021 03:32 Відповісти
Дякую. Мені так це подобається - стєбуться, а потім заганяють коментарі до спаму. Ну якщо ви так впевнені у власній правоті, то навіщо це робити?
показати весь коментар
30.10.2021 13:17 Відповісти
не забудь рассказать, что это европейцы и американцы от тебя скрывали, что земля плоская, а северное сияние влияет на рост телеграфных столбов
показати весь коментар
30.10.2021 00:35 Відповісти
О-о-о... Петросян рыдает от зависти.
показати весь коментар
30.10.2021 00:41 Відповісти
Москалику, перелогінся, українські заробітчани в Польщі поголовно УКРАЇНСЬКОМОВНІ!
показати весь коментар
30.10.2021 00:57 Відповісти
О, іще один улюблена фішка місцевих "розумників": звинуватити людину, яка має власну думку, у зв'язках з росією. Як це ти ще мене не назвав кремлеботом?
показати весь коментар
30.10.2021 01:05 Відповісти
Кремлебот!
показати весь коментар
30.10.2021 01:16 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 01:28 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 01:50 Відповісти
По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делятся информацией и обвиняют в распространении коронавируса другие страны, в частности США. Источник:
Тоді чому вони заважають? Якщо прикривають москалів,тоді співучасники.
показати весь коментар
30.10.2021 00:34 Відповісти
А це москалі продали вакцин на міліарди чи всякі пфайзери?
показати весь коментар
30.10.2021 09:41 Відповісти
Ну москалі також хотіли по всюди свій спутнік продати.
показати весь коментар
30.10.2021 13:23 Відповісти
***** з Китаєм погодив обїеми поставки коксу через кацапію у Європу, але китайці почали поставляти в обхід ФСБ на територію кацапії кокс, безконтрольно. Хууйло пробував взяти під контроль поставки але китайці хєр на нього забили і проігнорували. ***** шукав варіант покарати китайців але так, щоб не очевидно, бо сцить отвєтки. Патрушев, видав план біологічної атаки на Китай, по якому через іранську розвідку, китайцям передали, нібито з серктної бази США у Сирії, вірус та вакцину (звісно вакцина була липова). Кацапи знали, що китайці відправлять вірус на дослідження в уханьську лабораторію, тому в Ухань виїхали кілька шпілі-вілі, щоб заразити працівників лабораторії чи їх родичів, щоб це виглядало як витік із лаботароії. Але всьо пішло знову не так. Китайці дізнались про підляку ***** і він від страху возмездія на місяця заховався у бункер, Крім того жадібні іранці продали частину "товару" канадській розвідці і одна доктор наук везла зразки в Канаду на нашому літаку який збили іранці по команді патрушева. Раз ***** почав показуватись із бункєра, значить уже чимось зміг відкупитись від Китая (Сибір?) і китайці не дають вести розслідування, щоб не попалити *****
показати весь коментар
30.10.2021 00:45 Відповісти
Красива версія. Але китайці наразі мають імперські амбіції не меньше за рашку
показати весь коментар
30.10.2021 06:25 Відповісти
"не меньше" Китай страна с тысячелетней историей, так что амбиций у них (причем обоснованных) по сравнению с 300 летней сРашкой намного больше!
показати весь коментар
30.10.2021 11:35 Відповісти
Браво Сам патрушев лично поделился инфой?
показати весь коментар
30.10.2021 08:07 Відповісти
Браво! Всё чётко и понятно! Логика железная!
А каким образом Вы достигли таких потрясающих умозаключений?
показати весь коментар
30.10.2021 10:15 Відповісти
З Вами згоден,але ж ніхто не зможе кацапам доказати.Всім нормальним зрозуміло що це вони гадять,але що з того?
показати весь коментар
30.10.2021 13:57 Відповісти
У репоедов надо искать, а роспространило его в Китае, Ху@ло.Оно в нулевых годах в России троллейбусы и дома взрывало, ему не привыкать смертями и кровью отвлекать всех от своих проблем
показати весь коментар
30.10.2021 00:46 Відповісти
Кожна світова проблема смердить лаптями: страйки у Парижі, штурм Капітолію, всі війни минулого та *********, все смердить кацапами. Тому вірус цей теж може бути їхньою справою, а якщо і ні, то над розповсюдженням цієї зарази та на антиваксерну пропаганду вони грошей точно не шкодують. Це ж кацапня, вони самі не живуть та іншим не дають
показати весь коментар
30.10.2021 01:02 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 20:54 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 22:35 Відповісти
Юані не пахнуть
показати весь коментар
30.10.2021 01:03 Відповісти
Так, вони смердять.
показати весь коментар
30.10.2021 09:54 Відповісти
а може чуть севернее китая покопать, може мыши летучие там?
показати весь коментар
30.10.2021 01:08 Відповісти
Нехай спираються в Фаучі-він знає.
показати весь коментар
30.10.2021 03:25 Відповісти
Российский центр вирусологии в Новосибирске "Вектор", одни из двух мест в мире, где, к примеру, есть вирус оспы, Эбола тоже присутствует. Взрыв в центре произошел 16.09.2019 года. https://www.svoboda.org/a/30167061.html
показати весь коментар
30.10.2021 07:16 Відповісти
Я все больше убеждаюсь, что ни одно дерьмо в мире не воняет без россии! 2003-2004г. Вспышка атипичной пневмонии в Китае. Вот теперь самое интересное! https://regnum.ru/news/innovatio/207986.html 23 января 2004года. В новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", находящийся в поселке Кольцово, поступил живой образец вируса атипичной пневмонии из Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (США, Атланта). Опускаем все,что происходило в течение многих лет и переходим к https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html 17 сентября 2019 года, ко взрыву на "Векторе". Выводы каждый пусть делает сам.
показати весь коментар
30.10.2021 07:20 Відповісти
Ну да. в это время рядом военные кацапы проводили учения, совместно с китайцами из Ухани. после взрыва учения прервались и военные китаезы резко ретировались домой. Но не это самое главное. В январе-феврале 2020 года кацапы объявили , шо уже имеют 5 вакцин от ковид -19. Справедливости ради , следует отметит, шо тогда же китайцы были поскромнее и объявили , что имеют только 2 вакцины... Напомню: в январе-феврале весь мир еще не знал толком , шо такое ковид-19. Тогда весь мир раскачивался, чтобы начать изыскание ковид-19 вакцины. Весна-лето во всем мире начали появляться первые вакцины от ковид-19..
показати весь коментар
30.10.2021 09:30 Відповісти
"Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США" _Откровенная брехня! В лабе Уханя его изучали и модифицировали. И в Нейчур кетайцы писали о своей работе над короновирусом.
показати весь коментар
30.10.2021 08:12 Відповісти
Американці в розвдку набрали дилетантів. Запропонуй свої послуги.
показати весь коментар
30.10.2021 20:37 Відповісти
канешна не знал-патамуша вирус пришёл из лапотни...
показати весь коментар
30.10.2021 08:12 Відповісти
Не знали?Тогда зачем врача в тюрьме убили который вирус обнаружил?
показати весь коментар
30.10.2021 08:27 Відповісти
Китайцы еще не знали о появлении коронавируса, а г-н Радувский уже 900 тонн масок со знаком "ВП" братьям-китайцам шуганул!
показати весь коментар
30.10.2021 08:37 Відповісти
Эта зараза родом из Новосибирска. Центр вирусологии "Вектор". Кавказ-Центр писал очень подробно. Форумчанин один подогнал ссылочку, почитал с удовольствием. Кацапы пачками в Сибири дохли от этого вируса еще в 19-м году. Потом угостили китайцев.
показати весь коментар
30.10.2021 08:51 Відповісти
Ссылку! Ну пожалуйста!!!!
показати весь коментар
30.10.2021 10:17 Відповісти
Блин, ну ты задачки ставишь! Ща попробую найти.
показати весь коментар
30.10.2021 10:50 Відповісти
Упс. Лови!
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
показати весь коментар
30.10.2021 10:59 Відповісти
В комментах искать - дохлый номер. Тем более, что было это дня три назад. Но я ОЧЕНЬ умный и тупо загуглил.
Лови.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
показати весь коментар
30.10.2021 10:58 Відповісти
Такая же версия, как и остальные.... Кстати, а как тогда относиться к другим версиям, они ведь ни чуть не хуже...
показати весь коментар
30.10.2021 14:02 Відповісти
Я отношусь с оглядочкой. О падеже кацапов в ноябре 2019 от пневмонии неясного происхождения я читал в их региональных СМИ. В тех, которых ***** на нем самом вертели. Поэтому инфа про взрыв на Векторе очень органично все подтверждала. Только тогда еще была инфа о китайских дорожных строителях из Уханя, которые в период взрыва работали в непосредственной близости от места аварии.
показати весь коментар
30.10.2021 17:49 Відповісти
что ж тьі, фраер, сдал назад?!
показати весь коментар
30.10.2021 11:33 Відповісти
ну вот... узкоглазые уже купили сша..... дале будет.....
показати весь коментар
30.10.2021 11:51 Відповісти
Ми ніколи не дізнаємось правди тому що всі еліти США Європи Китаю на цьому добре заробили, плюс під цим приводом надрукували багато фантіків які потім до них вернулись...
Нікому не потрібно вже це розслідування, тільки роблять шоу....

Подивіться на фінзвітності і ціну акцій на ринку, плюс об'єми друку фіатних грошей..

Чи ви думаєте що китайська тоталітарна система немає фінансового і технологічного ресурсу щоб знайти походження вірусу, а американська розвідка немає там інформатора)))
показати весь коментар
30.10.2021 12:11 Відповісти
"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка"

Очаровательно, а кто с этим спорит-то? Эта инфа и не для чиновников. Это было исключительно делом спецслужб и лаборатории био оружия в Вухане.
показати весь коментар
30.10.2021 13:16 Відповісти
 
 