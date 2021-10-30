Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США

Американська розвідка оприлюднила розсекречений звіт про розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2. Розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований звіт.

"Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах", - йдеться у звіті.

На думку розвідки, для того, щоб встановити походження коронавірусу, потрібна співпраця з боку Китаю. Однак, як зазначає розвідспільнота, китайська влада "продовжує заважати глобальному розслідуванню", не ділиться інформацією та звинувачує у поширенні коронавірусу інші країни, зокрема США.

Нагадаємо, раніше американська розвідка назвала 2 можливі варіанти появи коронавірусу.

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