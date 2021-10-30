Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію

Фальшиві сертифікати на ім'я Савіка Шустера поліцейські замовили та придбали у межах контрольної закупівлі у шахраїв із Вінниці.

Їхні копії Євген Єнін подарував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У межах контрольних закупівель ми замовили сертифікати, сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив фейкові сертифікати в електронну базу уряду", - розповів Єнін.

На запитання Шустера про те, чи все гаразд із його справжніми даними про вакцинацію і чи може він повертатися в Україну, Єнін відповів ствердно.

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"Це копії. Фальшиві сертифікати вже залучено в межах речових доказів відповідного кримінального провадження. А людей, які вчинили це правопорушення, буквально сьогодні зранку було затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру", - додав заступник голови МВС.

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