Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію
Фальшиві сертифікати на ім'я Савіка Шустера поліцейські замовили та придбали у межах контрольної закупівлі у шахраїв із Вінниці.
Їхні копії Євген Єнін подарував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У межах контрольних закупівель ми замовили сертифікати, сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив фейкові сертифікати в електронну базу уряду", - розповів Єнін.
На запитання Шустера про те, чи все гаразд із його справжніми даними про вакцинацію і чи може він повертатися в Україну, Єнін відповів ствердно.
"Це копії. Фальшиві сертифікати вже залучено в межах речових доказів відповідного кримінального провадження. А людей, які вчинили це правопорушення, буквально сьогодні зранку було затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру", - додав заступник голови МВС.
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Как можно подарить вещдок?!
на избирателя зеленского рассчитано
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать"
Читаки, статтю хтось хоча б, читав, аналізував,
чи вам аби попи-діти.
Виявляється що шустрик, будучи вакцинованим, підхопив корону,
і при цьому, маючи на руках сертифікат про проходження вакцинації, він будучи навіть
хворим, може повертатися в Україну.
Питання, для чого він взагалі робив тест, будучи вакцинованим, і наскільки то правда,
що то не його, підроблений сертифікат......
не у каждого есть желание, время, а у некоторых и возможность,
крутить фейсом перед телефоном, приседать и в оту дырочку шепотом 28 раз называть свою фамилию...
или там налысо постригся а в "Дию" надо позарез - и шо делать? - смахивает на клованские понты....
даже совки додумались вклеивать фотки в паспорт не помню уже в 16, 25, 40 лет? - могу ошибаться.
"Дия"? - фоткайся ежедневно, обновляй свой профайл и крути башкой хлопа!
Фільм "Термінатор" пам"ятаєш? А ми ж ідемо саме тим шляхом! Спочатку створимо "штучний інтелект" потім довіримо йому "рулить" нашою цивілізацією а потім будемо "розгрібать наслідки"! Малесенький примітивний приклад - пишу текст на "Цензорі" а комп мене "поправляє" - я набираю одне слово (якого нема в пам"яті компа) а він підшукує "правильніший" (на його погляд) аналог що схожий в написанні але відміний по суті!
попробуйте набрать слово редкое, которое сирожа с саней не могли знать по определению - вам выскочит подсказок ноль....
а продвинутые сирожа с сашей коды так замайстрячат, шо бы ваше слово искалось на всех доступных ресурсах, а там свои сирожа с сашей нагoворили мама не горюй - ето возможно, ето не ново, ето даже скучно...
І слово "рідкісне" (яке "пістони" знать не можуть) та "програма буде замінять "правильнішим" - "пістонистим"!
у них чуйка развита - ванга не подходи....
Так это факт.
При этом сначала он обнародовал https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2221481914768839 в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут - с датой 5 апреля.
Утром 5 апреля Зеленский сдал кровь в "https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211341/ Евролабе ", Основателем и владельцем лаборатории "Евролаб" является Андрей Пальчевский.
Дурик, про это тогда было уже написано переписано и разобрано по косточкам. Это у вас, зебилов, память отнимает уже на следующий день.
"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории смогут объективно рассмотреть результаты анализов Владимира Зеленского", - сказал он.
Более того, Медведев обратил внимание на то, что врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".
"Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", - отметил он.
Также Медведев сообщил, что, Зеленский не сдал на анализы образец волос, который является "ключевым исследованием для выявление следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней".
Вся Украина знает, что сертификат поддельный.
зелёные мрази сорвали вакцинацию,
а теперь такие как вы отбросы называете
обворованное зегнидами население дерьмом ?