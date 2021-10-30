УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10284 відвідувача онлайн
Новини
19 306 49

Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію

Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію

Фальшиві сертифікати на ім'я Савіка Шустера поліцейські замовили та придбали у межах контрольної закупівлі у шахраїв із Вінниці.

Їхні копії Євген Єнін подарував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У межах контрольних закупівель ми замовили сертифікати, сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив фейкові сертифікати в електронну базу уряду", - розповів Єнін.

На запитання Шустера про те, чи все гаразд із його справжніми даними про вакцинацію і чи може він повертатися в Україну, Єнін відповів ствердно.

Читайте також: Шустер заразився коронавірусом

"Це копії. Фальшиві сертифікати вже залучено в межах речових доказів відповідного кримінального провадження. А людей, які вчинили це правопорушення, буквально сьогодні зранку було затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру", - додав заступник голови МВС.

Читайте також: За підробку COVID-сертифікатів садитимуть на 8 років, - Радуцький

Автор: 

вакцина (4419) підробка (441) сертифікат (427) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) Єнін Євген (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
После последнего опускания власти, Савик в памперсах засел в Италии и лизал-лизал лизал сегодня, даже крысу Комаровского не почтил должным не каналах Ахметки почетом - то ли еще будет . Филатов склонился перед властью в Днепре , а такой был смелый ...
показати весь коментар
30.10.2021 01:19 Відповісти
+12
Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зеленський, коли купив в клініці свого дружбана довідку про відсутність наркотичної залежності.
показати весь коментар
30.10.2021 02:53 Відповісти
+9
Чукча пісатєль?
показати весь коментар
30.10.2021 00:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бред и пиар голимый!

Как можно подарить вещдок?!

на избирателя зеленского рассчитано
показати весь коментар
30.10.2021 00:17 Відповісти
Чукча пісатєль?
показати весь коментар
30.10.2021 00:18 Відповісти
это не вещдок, а копии с него - об этом сказано новости
показати весь коментар
30.10.2021 00:23 Відповісти
Бред снимается, остаётся голимый пиар
показати весь коментар
30.10.2021 00:26 Відповісти
Ну да, не на тупых, которым нужно объяснять, что дарятся не вещдоки, а их копии
показати весь коментар
30.10.2021 14:21 Відповісти
Валэра, ответь где эта власть хоть раз не соврала?)))
показати весь коментар
30.10.2021 14:27 Відповісти
Стэпа, ты не готов воспринимать факты. Потому, что у тебя заточенность на одно - власть врет. И, кстати, такими людьми очень легко манипулировать. К сожалению.
показати весь коментар
30.10.2021 15:19 Відповісти
Валэра, это все твои аргументы?)))
показати весь коментар
30.10.2021 15:28 Відповісти
я и не удивлюсь если вскоре эту ДИЮ в ЕС забанат нам...
показати весь коментар
30.10.2021 00:17 Відповісти
на это есть старинный аргумент "

Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать"

показати весь коментар
30.10.2021 00:25 Відповісти
я пока в стране не могу отличить - где власть - а где воры и кому кого нужно обезвреживать или может им нужно обьеденятся чтобы умный народ им не говорил аргументированно - вы или крестик снимите - или трусы оденьте !!
показати весь коментар
30.10.2021 00:31 Відповісти
На вопрос Шустера о том, все ли в порядке с его настоящими данными о вакцинации и может ли он возвращаться в Украину, Енин ответил утвердительно. Источник:

Читаки, статтю хтось хоча б, читав, аналізував,
чи вам аби попи-діти.
Виявляється що шустрик, будучи вакцинованим, підхопив корону,
і при цьому, маючи на руках сертифікат про проходження вакцинації, він будучи навіть
хворим, може повертатися в Україну.
Питання, для чого він взагалі робив тест, будучи вакцинованим, і наскільки то правда,

що то не його, підроблений сертифікат......
показати весь коментар
30.10.2021 09:41 Відповісти
А в голову не приходило, что возвращаться в Украину не обязательно заначит "завтра"? Нет?
показати весь коментар
30.10.2021 14:37 Відповісти
ету "Дию" скоро забанят сами диевчане.
не у каждого есть желание, время, а у некоторых и возможность,
крутить фейсом перед телефоном, приседать и в оту дырочку шепотом 28 раз называть свою фамилию...
показати весь коментар
30.10.2021 01:17 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 01:23 Відповісти
Мене дружина хвилин п"ятнадцять "сіпала" щоб забить мою пику в "Дію" Після чого я виматюкався і її прогнав - сказав що мені вистачить паспорта і паперового сертифікату (все одно половина "контролерів" сама в "Дії" не розбирається!) У товариша вистачило терпіння - на чергуванні робить нема чого - сидить перед пультом добу Сорок хвилин "мудохався"
показати весь коментар
30.10.2021 03:33 Відповісти
а у меня сегодня зуб болит, щека опухла до дантиста не дошел еще,
или там налысо постригся а в "Дию" надо позарез - и шо делать? - смахивает на клованские понты....
даже совки додумались вклеивать фотки в паспорт не помню уже в 16, 25, 40 лет? - могу ошибаться.
"Дия"? - фоткайся ежедневно, обновляй свой профайл и крути башкой хлопа!
показати весь коментар
30.10.2021 03:48 Відповісти
тут своей дурковни выше крыши, но слава Богу не до такой степени...
показати весь коментар
30.10.2021 03:57 Відповісти
Знаєш це як у Суворова: "Гладко было на бумаге - да забыли про овраги: а по ним ходить!" Колись вичитав цікаву сентенцію: "Багато вчених не думають про наслідки своїх винаходів А деякі займаються дослідницькою діяльністю виключно з цікавості: "А чи вийде ОЦЕ у мене?" не думаючи про те "А яку користь ОЦЕ принесе і чи не принесе біди?"
Фільм "Термінатор" пам"ятаєш? А ми ж ідемо саме тим шляхом! Спочатку створимо "штучний інтелект" потім довіримо йому "рулить" нашою цивілізацією а потім будемо "розгрібать наслідки"! Малесенький примітивний приклад - пишу текст на "Цензорі" а комп мене "поправляє" - я набираю одне слово (якого нема в пам"яті компа) а він підшукує "правильніший" (на його погляд) аналог що схожий в написанні але відміний по суті!
показати весь коментар
30.10.2021 04:16 Відповісти
Яр, понимаю о чем вы говорите, но поправляет вас не комп, а пистон сирожа или там саня, который наговорил какие то слова в память программы, в ето "поправлялово"...
попробуйте набрать слово редкое, которое сирожа с саней не могли знать по определению - вам выскочит подсказок ноль....
а продвинутые сирожа с сашей коды так замайстрячат, шо бы ваше слово искалось на всех доступных ресурсах, а там свои сирожа с сашей нагoворили мама не горюй - ето возможно, ето не ново, ето даже скучно...
показати весь коментар
30.10.2021 04:36 Відповісти
Ти "трішки неправий"! В тому-то й справа що саме такі "пістони" і лізуть куди-попало з відповіддю на питання"НАХУА?" - "Тому що можу!" і єдиною метою - перевірить - а що вийде коли зробить ще й отак?!
І слово "рідкісне" (яке "пістони" знать не можуть) та "програма буде замінять "правильнішим" - "пістонистим"!
показати весь коментар
30.10.2021 05:07 Відповісти
Живий анекдот(дочка розказала): є у них знайомі Мама (років 50-ти (з хвостиком) "Ватниця" поклонниця Росії (із тих хто "все знає" і "у всьому розбирається краще всіх") Постійно їздила на заробітки у Москву Коли почалася "жопа" з пандемією вона гордо повідомила що в Росії вакцинувалася "Спутніком" Зараз сидить і в Україну в"їхать не може - не пускають!
показати весь коментар
30.10.2021 06:06 Відповісти
Ну кому-то и 5 минут хватило. Поэтому не нужно давить своим авторитетом и опускать до своего уровня
показати весь коментар
30.10.2021 14:40 Відповісти
"Боже мій!" "Вбий" мене своїм "авторитетом" і "підніми" мене на свій рівень!
показати весь коментар
30.10.2021 14:59 Відповісти
это и не требуется, а для тех, кто не умеет - есть ОЧЕНЬ подробное видео.
показати весь коментар
30.10.2021 10:16 Відповісти
а без видосиков уже никак, зомби?
показати весь коментар
30.10.2021 10:38 Відповісти
Желательно определиться с претензиями - то ли не понятно, то ли видео - слишком просто. А так, гундеть на все, что все плохо - ума хватит и у зомби
показати весь коментар
30.10.2021 10:52 Відповісти
Все правильно, нельзя, без видосиков тупорылым, которые по часу в "ДІЮ" свою морду засунуть не могут.
показати весь коментар
30.10.2021 14:44 Відповісти
м-да...... "МОЗ затвердив перелік протипоказань для вакцинації від Covid-19" --- Значить до цього вакцинували усіх підряд в тч тих хто мав протипоказання?! я правильно зрозумів? Чи з цими протипоказаннями сертифікат тепер не потрібен!? Тепер хабарі даватимуть не за фуфловий covid-сертифікат, а за фуфловий діагноз - протипоказання!?
показати весь коментар
30.10.2021 00:24 Відповісти
У зеленых балбесов всё в будущем времени. "Скоро сообщат о подозрении", "будут сажать" и проч. Они не умеют учиться в принципе. Ни на чужих ошибках, ни на своих...
показати весь коментар
30.10.2021 00:25 Відповісти
мне это напомнило как при яныке, мвд ему наркоту покупало в интернете и завгар гордо давал прессуху и показывал что приобрел и по какой цене !!.. идиоты
показати весь коментар
30.10.2021 01:11 Відповісти
Бреше Єнін. Це спавжні сертифікати, а не фальшиві.
показати весь коментар
30.10.2021 01:12 Відповісти
После последнего опускания власти, Савик в памперсах засел в Италии и лизал-лизал лизал сегодня, даже крысу Комаровского не почтил должным не каналах Ахметки почетом - то ли еще будет . Филатов склонился перед властью в Днепре , а такой был смелый ...
показати весь коментар
30.10.2021 01:19 Відповісти
савик принагнулся и стал в низкую стойку как етот отот - комаровский.
у них чуйка развита - ванга не подходи....
показати весь коментар
30.10.2021 01:46 Відповісти
Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зеленський, коли купив в клініці свого дружбана довідку про відсутність наркотичної залежності.
показати весь коментар
30.10.2021 02:53 Відповісти
+++
показати весь коментар
30.10.2021 06:39 Відповісти
Вот просто интересно - кто тебе об этом рассказал? А ему, а тому, кто "ему" рассказал? Наш народ как плебс в древнем Риме - без хлеба и зрелищ - это не жизнь. Легендарный народ - так любит сочинять и передавать легенды. Ой, сорри, баечный - не легенды, а байки. Что-то в последнее время тупорылость достала!
показати весь коментар
30.10.2021 14:50 Відповісти
Насчет того, что ЗЕ получил липовую справку про то, что он чист от наркоты, в клинике другана?

Так это факт.
показати весь коментар
30.10.2021 14:56 Відповісти
Это не факт, а сплетня, которая гуляет по интернету. Достоверно, это когда лаборант этой частной клиники не инкогнито, а официально выступил в прессе, что его руководство вынудило выдать ложный результат - это факт. А все остальное - байки. Байки могут быть заказными. И это тоже факт. И такую байку может сочинить и о тебе, и обо мне любая подъездная бабка. И получится - правды нет, а ты, или я, или любой другой чувствует себя в дерьме. Что, не так?!
показати весь коментар
30.10.2021 15:09 Відповісти
Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет.

При этом сначала он обнародовал https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2221481914768839 в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут - с датой 5 апреля.

Утром 5 апреля Зеленский сдал кровь в "https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211341/ Евролабе ", Основателем и владельцем лаборатории "Евролаб" является Андрей Пальчевский.

Дурик, про это тогда было уже написано переписано и разобрано по косточкам. Это у вас, зебилов, память отнимает уже на следующий день.
показати весь коментар
30.10.2021 15:21 Відповісти
Медведев пояснил, что собственник лаборатории, где Зеленский сдавал анализы, - его сторонник и "политически ангажированная звезда каналов Виктора Медведчука" Пальчевский.

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории смогут объективно рассмотреть результаты анализов Владимира Зеленского", - сказал он.

Более того, Медведев обратил внимание на то, что врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".

"Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", - отметил он.

Также Медведев сообщил, что, Зеленский не сдал на анализы образец волос, который является "ключевым исследованием для выявление следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней".
показати весь коментар
30.10.2021 15:25 Відповісти
Очередного Штирлица Путлера раскрыли...
показати весь коментар
30.10.2021 06:38 Відповісти
Теперь Шустера повяжут и посадят?
Вся Украина знает, что сертификат поддельный.
показати весь коментар
30.10.2021 09:12 Відповісти
В одну камеру с Надей и Верой)))
показати весь коментар
30.10.2021 10:26 Відповісти
Коли держава підробляє все що тільки можна, обкрадає народ то чому якусь довідочку не підробити
показати весь коментар
30.10.2021 10:21 Відповісти
Потому, что эта справочка липовая говорит о том, что ее владелец - полная *****, которому или которой похрен все вокруг, которая с ковидом попадает в больницы и занимает койки людей, которых должны были планово, например, прооперировать. Которая летом, когда не было ни очередей и вакцины были на выбор - не смогла оторвать жопу от дивана и строчила, например здесь комменты, что все плохо и медицина у нас ничего для него не сделала! СЦУКИ!!!
показати весь коментар
30.10.2021 15:00 Відповісти
А поступая как дерьмо к своим ближним, при этом ссылаясь на других, что они так делают - ОТ ЭТОГО ТЫ САМ ДЕРЬМОМ НЕ ПЕРЕСТАЕШЬ БЫТЬ!!!
показати весь коментар
30.10.2021 15:12 Відповісти
что там с прививками по 18 $ с лоха ?
зелёные мрази сорвали вакцинацию,
а теперь такие как вы отбросы называете
обворованное зегнидами население дерьмом ?
показати весь коментар
31.10.2021 05:17 Відповісти
 
 