США найближчим часом висилають ще 55 наших дипломатів, - речник МЗС РФ Захарова

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС РФ.

"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", - заявила Захарова.

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