США найближчим часом висилають ще 55 наших дипломатів, - речник МЗС РФ Захарова
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС РФ.
"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", - заявила Захарова.
Топ коментарі
+42 Jimmy Hill
показати весь коментар30.10.2021 02:02 Відповісти Посилання
+39 три - пятнадцать
показати весь коментар30.10.2021 02:18 Відповісти Посилання
+29 irenka ko
показати весь коментар30.10.2021 02:04 Відповісти Посилання
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ай не гарно....
иди страной руководи, клоун-слуг... - потом доложишь.
А тут просто презрительно пнули их под зад! Пинком под собачий наглый хвост)