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США найближчим часом висилають ще 55 наших дипломатів, - речник МЗС РФ Захарова

США найближчим часом висилають ще 55 наших дипломатів, - речник МЗС РФ Захарова

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС РФ.

"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", - заявила Захарова.

Читайте також: Вислання американських дипломатів з РФ: із 1 серпня росіянам припинять видавати візи у США

Автор: 

вислання (98) США (23491) дипломати (569) Захарова Марія (360)


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Топ коментарі
+42
....и это тольк_О начало - больш_ОГО конца для репоедных свинособак
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30.10.2021 02:02 Відповісти
+39
в кацапских посольствах нет дипломатов - шпионы есть, дипломатов нет.
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30.10.2021 02:18 Відповісти
+29
Держдепівські бандерівці русофобію затєвают!

Обожнюю, коли вони таке роблять. При Трампаксє такого не було.
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30.10.2021 02:04 Відповісти
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вова-тобик - ай не гарно, вроде же 4 раза неотокосивший президент и так по мелкому,
ай не гарно....
иди страной руководи, клоун-слуг... - потом доложишь.
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30.10.2021 11:06 Відповісти
Ибо нехрен шастать!
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30.10.2021 11:53 Відповісти
Да и йух с ними!
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30.10.2021 11:55 Відповісти
лучше 155....
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30.10.2021 11:58 Відповісти
Отлично!! по больше бы мокшанцев высали бы с США!!
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30.10.2021 11:59 Відповісти
Бандеровцы заокеанские...
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30.10.2021 12:03 Відповісти
Русофобия это боязнь свинособак!
А тут просто презрительно пнули их под зад! Пинком под собачий наглый хвост)
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30.10.2021 12:26 Відповісти
Обидели сильно. Ордынцы не нанимали тех.работников из местных (платить много надо!) У них и уборщицы и повара и лифтеры - все из ГРУ. Теперь этим псевдо дипломатам надо вернуться.....а так не хочется.
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30.10.2021 14:27 Відповісти
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