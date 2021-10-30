Минулої доби поранено 5 воїнів. Російські війська здійснили 19 обстрілів. Били з гранатометів та скинули ВОГ-17 із безпілотника, - штаб

Минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська і двічі біля Новотошківського. Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Катеринівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем. Позиції поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначають у штабі.

Повідомляється також, що біля Мар'їнки обстріл здійснювався з боку ворога з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17 у районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське і двічі біля Павлополя. Також поблизу Павлополя ворог двічі здійснив обстріл із гранатометів різних систем.

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Крім цього, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Унаслідок ворожих дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених – задовільний. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл".

Також зазначається, що станом на 7:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.