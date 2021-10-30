Минулої доби поранено 5 воїнів. Російські війська здійснили 19 обстрілів. Били з гранатометів та скинули ВОГ-17 із безпілотника, - штаб
Минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Наголошується, що поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
"Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська і двічі біля Новотошківського. Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Катеринівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем. Позиції поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначають у штабі.
Повідомляється також, що біля Мар'їнки обстріл здійснювався з боку ворога з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17 у районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське і двічі біля Павлополя. Також поблизу Павлополя ворог двічі здійснив обстріл із гранатометів різних систем.
Крім цього, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Унаслідок ворожих дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених – задовільний. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл".
Також зазначається, що станом на 7:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
А последнее уничтожение гаубицы на ,,запрещеной територии,, Минскими-же соглашениями вообще перевернуло или должно было открыть глаза предвзятость стран Германии и Франции к кацапской агресии в Украине.
Б) Именно поэтому не Германия или Франция, которые кроме морковки перед мордой ничего не видят, а США и англо-саксонский мир, с союзниками, являлись гарантами мира в мире)
Думаю что мировому сообществу стоит поднять вопрос о долгах дореволюционной России и из процентами за все эти годы из 1918-го.Раз появилась Россия то значит она и должна выплачивать внешний долг странам которые не изменяли свою индентичность за все эти года.
Или пошёл размен жизней наших ребят на благосклонные взгляды продавшихся Газпрому , лучших представителей Европейского сообщества ЛГБТ???
Знищений розрахунок і гаубиця - завжди краще ніж просто знищена гаубиця . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
Надо успеть поздравить украинцев с Новым Годом на фоне бассейна.
И теперь он гонит на встречу с ними свои ржавые танки целыми составами, млть 😡