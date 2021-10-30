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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби поранено 5 воїнів. Російські війська здійснили 19 обстрілів. Били з гранатометів та скинули ВОГ-17 із безпілотника, - штаб

Минулої доби поранено 5 воїнів. Російські війська здійснили 19 обстрілів. Били з гранатометів та скинули ВОГ-17 із безпілотника, - штаб

Минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська і двічі біля Новотошківського. Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Катеринівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем. Позиції поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначають у штабі.

Повідомляється також, що біля Мар'їнки обстріл здійснювався з боку ворога з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17 у районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське і двічі біля Павлополя. Також поблизу Павлополя ворог двічі здійснив обстріл із гранатометів різних систем.

Читайте також: Трьох українських воїнів поранено, від початку доби російські війська 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Крім цього, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Унаслідок ворожих дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених – задовільний. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл".

Також зазначається, що станом на 7:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Автор: 

обстріл (29311) поранення (2820) Донбас (22358) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
ну и где озабоченность немцев с французами? или она только на наши ответы
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30.10.2021 08:20 Відповісти
+27
****! Пятеро раненых!!!
Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
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30.10.2021 08:24 Відповісти
+25
Ну и где заслуженное применение турецких дронов ? ВСЕ? Гондокомандуючий памперсы меняет
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30.10.2021 08:27 Відповісти
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ну и где озабоченность немцев с французами? или она только на наши ответы
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30.10.2021 08:20 Відповісти
Ну и где заслуженное применение турецких дронов ? ВСЕ? Гондокомандуючий памперсы меняет
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30.10.2021 08:27 Відповісти
Они озабочены поставкой газа а не происходящим в Украине,самое смешное что они-то правы и заботятся о своих странах в отличии от правительства Украины которому насрать что творится в стране так как смотрят что скажут страны которые лижут дупу *****.
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30.10.2021 08:57 Відповісти
"Кацапів" "заковбасило" Вони починають розуміть що втрачають "моральну перевагу" Пішов "психоз"!
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30.10.2021 08:20 Відповісти
****! Пятеро раненых!!!
Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
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30.10.2021 08:24 Відповісти
Бои идут в самом пригороде Донецка...
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30.10.2021 08:26 Відповісти
Откуда информация?
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30.10.2021 10:03 Відповісти
Надеюсь гиви-моторолы уже поняли, что лучше сваливать в сторону рашки)))
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30.10.2021 20:26 Відповісти
Генералы Залужный и Наев знаю что делать...не парьтесь особо...
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30.10.2021 08:37 Відповісти
А де це недонапольйончик, чому мовчить?
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30.10.2021 08:49 Відповісти
Нуу...Этого явно мало для озабоченности
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30.10.2021 08:55 Відповісти
Мне пришло на ум такое сравление.От сомалийских пиратов страдают все судна мира но почему-то никому не приходит в голову ,,поставить на место,,страну Сомали.Кацапы действуют по такому-же принпу.Украину сдерживают от освобождения своей територии где орудуют кацапо-сомалисты и принуждают к Минским соглашениям по освобождению своей же земли.
А последнее уничтожение гаубицы на ,,запрещеной територии,, Минскими-же соглашениями вообще перевернуло или должно было открыть глаза предвзятость стран Германии и Франции к кацапской агресии в Украине.
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30.10.2021 09:12 Відповісти
А) Сомали не могли остановить, потому, что на тот момент такой страны не было - была территория, но не страна.

Б) Именно поэтому не Германия или Франция, которые кроме морковки перед мордой ничего не видят, а США и англо-саксонский мир, с союзниками, являлись гарантами мира в мире)
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30.10.2021 20:29 Відповісти
Если прогиб Германии перед мокшанами был ясен,это запуск СП-2 то теперь ясен и прогиб Франции-это многомиллиардный контракт на запуск мокшанских космических объектов из своего космодрома Куру.
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30.10.2021 21:40 Відповісти
А страна ,,Россия,,есть?По международным законам существовала только РФСР-(Росийская Федерация Социалистических Республик) и СССР-(Союз Советских Социалистических Республил).В.И.Ленин упразнил Россию,вспомните что внешние долги России он не выплатил ссылаясь что такой страны больше не существует.
Думаю что мировому сообществу стоит поднять вопрос о долгах дореволюционной России и из процентами за все эти годы из 1918-го.Раз появилась Россия то значит она и должна выплачивать внешний долг странам которые не изменяли свою индентичность за все эти года.
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31.10.2021 08:31 Відповісти
P.S.А в первую очередь следует поднять вопрос о вопрос по возращении долгов кацапии в международных судах Германии.И в случае успешного решения все 100% СП-2 и из 100 летней поставкой газа в Германию по счетам мокшан будет решен в их пользу.
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31.10.2021 08:41 Відповісти
А где наша "ответка" с Байрактаров???
Или пошёл размен жизней наших ребят на благосклонные взгляды продавшихся Газпрому , лучших представителей Европейского сообщества ЛГБТ???
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30.10.2021 10:09 Відповісти
Байрактары всё ? ЗЕ даже учебными ракетами очкует по сепарам лупануть ?
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30.10.2021 10:11 Відповісти
І де ж були в цей час хвалені байрактари? Трохи побавились і все?
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30.10.2021 10:24 Відповісти
Байкатаров кхм... всего 12 штук, летает из них непрерывно от силы 2-4. Линия фронта сколько сотен км?
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30.10.2021 11:37 Відповісти
Они должны почти круглосуточно летать оправдывая свое применение,только так можно раштеррсепаров загнать по норам..Но, увы, у нас же главковерх- миролюбивый пацифист вкупе с подыгривающим ему генералитетом..
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30.10.2021 13:02 Відповісти
круглосуточно летать они не могут и не будут ) Но вот наладить систему, где летают и разведывают Лелеки и прочие беспилотники коих у ВСУ уже сотни можно. А Байкатары буду наготове и когда цель найдена - наносить удар. Но да это всё вряд ли. Зеленский не Бонапарт. А Генштаб будет выполнять приказ Главкома ибо армия это дисциплина.
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30.10.2021 13:18 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі, від пліснявої "тиші".
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30.10.2021 10:33 Відповісти
Нада просто нормальні бомби скидувати з байрактарів , а не всяке гамно , па пріколу.
Знищений розрахунок і гаубиця - завжди краще ніж просто знищена гаубиця . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
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30.10.2021 10:47 Відповісти
то не гамно кидали, а кумулятивным противотанковым лупанули, который был на дроне в тот момент... думали САУ, поэтому и прицепили такой... А вот если осколочно-фугасным, то да там всех накроет в радиусе 50 метров.
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30.10.2021 11:36 Відповісти
Швидшого одужання нашим захисникам, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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30.10.2021 11:58 Відповісти
Не путай русских и россиян. Русских и в ВСУ огромное количество служит.
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30.10.2021 13:19 Відповісти
А тебе что, не понятно о каких русских я написал? Я правильно понял твое "умозаключение" что если в рядах ВСУ много этнических русских, то значит русских с той стороны убивать нельзя?
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30.10.2021 13:27 Відповісти
а наша армия - сколько раз байрактары поднимали?
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30.10.2021 11:59 Відповісти
Гунявый главнюк, небось, запретил поднимать в воздух "Байрактары", а то ******* АбидиЦА и прикажет лУКЕ не давать Украине эл. Энергию! Да и "партнеры" по формату опять могут выразить глубочайшую... А то, что наших пацанов отстреливают, как куропаток, так то таке... ОНО может сказать, что о таких масштабах наших потерь ему не докладывали...
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30.10.2021 12:01 Відповісти
У гавнокомандира совсем другой процесс - https://nikcenter.org/newsItem/63448 https://nikcenter.org/newsItem/63448

Надо успеть поздравить украинцев с Новым Годом на фоне бассейна.
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30.10.2021 12:54 Відповісти
Пишут, что точность и эффективность Байрактаров произвела на путлера большое впечатление.

И теперь он гонит на встречу с ними свои ржавые танки целыми составами, млть 😡
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30.10.2021 13:47 Відповісти
Немчура с жабоедами от комментариев точно откажутся ...
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30.10.2021 14:28 Відповісти
"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения" Вашу мать, испугались озабоченных немцев и жабоедов... Та послать их накуй, иначе будем отгребать по полной, так как ***** вчера перебросил в ордло новую партию вооружения!! Свинособак нужно начинать жарить по полной, иначе со времен они почнут потихоньку захватывать города, находящиеся под контролем Украины!!
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30.10.2021 16:50 Відповісти
Наши сегодня беспилотник сбили. Разрешили применять оружие на поражение без доклада. Доклад по факту.
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30.10.2021 21:28 Відповісти
 
 