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COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 26 198 нових випадків зараження, помер 541 пацієнт
Минулої доби, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 643, медпрацівників – 379).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 5 305 осіб;
◾ летальних випадків – 541;
◾ одужали – 9 449 осіб.
Крім цього, за даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли – 2 904 872 особи;
◾ одужали – 2 430 944 особи;
◾ летальних випадків – 67 393;
◾ проведено ПЛР-тестів – 14 378 720.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар30.10.2021 08:55 Відповісти Посилання
+7 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар30.10.2021 08:24 Відповісти Посилання
+7 5 копійок
показати весь коментар30.10.2021 09:01 Відповісти Посилання
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З ковідом все дуже просто. Лікування треба починати з першого дня:
- не допускати високої температури;
- кроворозріджуючі препарати;
- при температурі більше трьох днів підключати антибіотик;
- при повторному піднятті температури на 7-11 день підключати гормон.
Це можна надрукувати і приліпити кожному масочнику на чоло замість намордника. Але якщо їм легше здохнути, ніж організувати собі такий простий протокол, то нехай здихають.
Слухайте, ботоферми, може вам краще мене найняти? Я теж хочу на лохах заробляти. Все одно вони здохнуть. Буду по всіх форумах бігати і кричати, вакцинуйтесь!!! То всьо путєн і порох/зєля винен (в залежності від темника).
Чи ви наймаєте тільки ідіотів?
90% политсил расчитаных на лохов нужно бегать по улице и вакцинировать совков, бухарей и домохощяек с фейсбучным образованием...
иначе за пару лет останутся без своих тупоголовых избирателей.