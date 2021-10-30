COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 26 198 нових випадків зараження, помер 541 пацієнт

Минулої доби, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 643, медпрацівників – 379).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 5 305 осіб;

◾ летальних випадків – 541;

◾ одужали – 9 449 осіб.

Крім цього, за даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 2 904 872 особи;

◾ одужали – 2 430 944 особи;

◾ летальних випадків – 67 393;

◾ проведено ПЛР-тестів – 14 378 720.

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