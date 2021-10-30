"Слуга народу" Кравчук про плани обмежити доступ невакцинованих до Ради: За тиждень незручностей депутати таки підуть робити щеплення
На позачерговому засіданні Верховної Ради 2 листопада планується ухвалити постанову про нові правила допуску у будівлю парламенту.
Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповіла нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, народні депутати мають намір показати приклад у необхідності вакцинуватися, тому планують проголосувати ухвалу, яка обмежить вхід до будівлі Верховної Ради невакцинованим людям.
"Це стосується приміщень Ради та комітетів – всього, де працюють апарати та народні депутати. Буде доступ тільки для тих, хто має COVID-сертифікат або свіжий ПЛР-тест, тест на антиген. Тобто будуть такі ж вимоги, які зараз діють під час посадки в літак чи на потяг", - пояснила Кравчук.
Вона зазначила, що 70-80% народних депутатів фракції "Слуга народу" вже зробили щеплення: "Ми провели опитування… Не знаю, як в інших фракціях, але у нас відсоток вакцинованих досить високий. Це між 70 та 80 відсотками. Інші наші колеги або нещодавно перехворіли, або готові робити що три дні тест. Депутати, напевно, можуть собі дозволити ходити робити тести. Але я вважаю, що зрештою після тижня подібних незручностей таки підуть на щеплення, це буде стимулом вакцинуватися".
Депутатка наголосила, що після запровадження нових вимог пропуску до Верховної Ради народних обранців, які їх не дотримуватимуться, не пропустять до будівлі.
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Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)
Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).
Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок.
То чого ви думаєте, що вам дозволять вбивати людей біологічною зброєю ?
- Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
- Стаття 22. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
- Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
- Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
- Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
- Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Що говорить конституція на рахунок убивць, злочинців ?
Яка принципова різниця- чи людину зіб'є автівка, чи її заразить якийсь нелох коронавірусом. Все одно це вбивця. Як не крути. То за вашою логікою можна збивати людей автівками ?
Отак штук 500-700 на день.
Мова про те, що ви можете не вакцинуватись, але тоді зобов'язані сидіти вдома.
Ви не будете частиною суспільства. ВСЕ.
Раніше теж не чекали, а щеплювали чим було.
До того ж, ці компанії вже десятиліттями виробляють вакцини. Чим ця відрізняється від всіх інших ?
Вам не соромно писати отаку фігню ?
Опишіть ситуацію у вашій країні.
В мене така робота, я от щодня контактую з хворими. Чомусь всі вони дуже перелякані.
Вакцинованих серед них немає.
Чи боюсь я за себе? За своїх рідних ?
ТАК.
І мені це набридло.
І чому це людей які перехворіли заставляють вакцинуватись незважаючи на наявність антитіл, а про їх кількість взагалі нісенітниці розказують, вимагаючи рівень на рівні хвороби в активній фазі.
Третя вакцина не зашкодить.
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
Так от ваші права закінчуються там, де починаються права інших осіб.
Не смішіть..
Ви би таких дибільних питань не ставили.
Я вже десятки разів писала і вам , і іншим лохдаунам, яку загрозу суспільству ви становите.
Цікавитесь науковим підходом - читайте імунологію. Посилання вам гугл підкаже.
Ну й шо...ДА ?
Так же думає кожний невкцинований придур ?
Зробіть аналіз на антитіла, тоді і побачимо.
тем более что рада может отказаться от идеи запускать только вакцинированных - они ж надзаконом
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
Так надо определится , людей, или депутатов. Зато удобный повод не пускать журналистов на заседания ВР.
И потом, где гарантия, что не вакцинированных депутатов будут отсеивать, что у них не купленные сертификаты?
А может они просто хотят отдохнуть от "непосильной работы"? Отстранять надо без сохранения депутатского "скудного довольствия".