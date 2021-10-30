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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Кравчук про плани обмежити доступ невакцинованих до Ради: За тиждень незручностей депутати таки підуть робити щеплення

На позачерговому засіданні Верховної Ради 2 листопада планується ухвалити постанову про нові правила допуску у будівлю парламенту.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповіла нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, народні депутати мають намір показати приклад у необхідності вакцинуватися, тому планують проголосувати ухвалу, яка обмежить вхід до будівлі Верховної Ради невакцинованим людям.

"Це стосується приміщень Ради та комітетів – всього, де працюють апарати та народні депутати. Буде доступ тільки для тих, хто має COVID-сертифікат або свіжий ПЛР-тест, тест на антиген. Тобто будуть такі ж вимоги, які зараз діють під час посадки в літак чи на потяг", - пояснила Кравчук.

Вона зазначила, що 70-80% народних депутатів фракції "Слуга народу" вже зробили щеплення: "Ми провели опитування… Не знаю, як в інших фракціях, але у нас відсоток вакцинованих досить високий. Це між 70 та 80 відсотками. Інші наші колеги або нещодавно перехворіли, або готові робити що три дні тест. Депутати, напевно, можуть собі дозволити ходити робити тести. Але я вважаю, що зрештою після тижня подібних незручностей таки підуть на щеплення, це буде стимулом вакцинуватися".

Читайте також: Потрібно ввести єдині для всіх правила щодо відвідування ВР у зв'язку з COVID-19, - Стефанчук

Депутатка наголосила, що після запровадження нових вимог пропуску до Верховної Ради народних обранців, які їх не дотримуватимуться, не пропустять до будівлі.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15051) карантин (18172) обмеження (246) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Щось мені здається, більшість зелених депутан купили собі сертифікат.
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30.10.2021 09:14 Відповісти
+7
Конституція України Стаття 27.
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)

Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
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30.10.2021 09:16 Відповісти
+6
О! Здарова, зелебобик! А теперь спой нам песню "все што делаит наш ********** он делаит для народа и па наущению божию!"
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
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30.10.2021 09:16 Відповісти
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А если пойдут в суд? Конституция основной Закон.И в ней про прививки ничего не написано.Напсано про права людей
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30.10.2021 09:13 Відповісти
Конституція України Стаття 27.
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)

Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
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30.10.2021 09:16 Відповісти
Твоё слово " не секрет " это бабка на заборе гадала . Не секрет что автомобили сбивают людей а самолёты падают.

В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).

Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок.
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30.10.2021 10:21 Відповісти
Чекайте. Якщо авто вб'є людину, водію світить ЩО ? Правильно. Термін.
То чого ви думаєте, що вам дозволять вбивати людей біологічною зброєю ?
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30.10.2021 10:23 Відповісти
А ти не побачив ?
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30.10.2021 10:26 Відповісти
Немножко вспомним КОНСТИТУЦИЮ Украины:
- Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
- Стаття 22. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
- Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
- Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
- Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
- Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
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30.10.2021 10:23 Відповісти
Добре. Давай підійдемо з іншої сторои.
Що говорить конституція на рахунок убивць, злочинців ?
Яка принципова різниця- чи людину зіб'є автівка, чи її заразить якийсь нелох коронавірусом. Все одно це вбивця. Як не крути. То за вашою логікою можна збивати людей автівками ?
Отак штук 500-700 на день.
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30.10.2021 10:29 Відповісти
Правильно ! Ніяк не доведу. Тому всі потенційні вбивці мають бути знешкоджені ВАКЦИНАЦІЄЮ !
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30.10.2021 10:38 Відповісти
А хто вас змушує ?
Мова про те, що ви можете не вакцинуватись, але тоді зобов'язані сидіти вдома.
Ви не будете частиною суспільства. ВСЕ.
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30.10.2021 11:29 Відповісти
От тільки один маленький нюанс, вакцина не пройшла всі випробування, а на останню стадію піде 5 років, ну це ту, яку нині запустили вакцинуючи людей, як не вірите - спитайте сертифікат якості на вакцину в будь-якому місці щеплення , а ще так додати, що паціент перед вакцинацією має пройти обстеження, на рахунок противопоказань і т д, тому це не вакцинація , а експеримент - в ньому ніхто не забов'язаний приймати участь.
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30.10.2021 12:37 Відповісти
Достатньо пройшла. Нею вакциновані мільйони людей.
Раніше теж не чекали, а щеплювали чим було.
До того ж, ці компанії вже десятиліттями виробляють вакцини. Чим ця відрізняється від всіх інших ?
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30.10.2021 12:52 Відповісти
От тільки вся система випробування вакцин, свідчить про інше, ну та , яка щасвідчена ВОЗ і т д, щодо сертифікації відповіді нема, обстеження також не проводять , відповідальність за наслідки ніхто не бере - дослідження це , а не вакцинація, а закінчиться воно згідно стандартів того ж ВОЗ через 5 років, амоє здоров'я то не предмет дослідження....
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30.10.2021 15:13 Відповісти
Я не против вакцинации ,я за вакцинацию .И сам вакцинировался уже два раза. Я просто хочу понять где грань нарушения прав людей с этой вакцинацией с такими ограничениями ? И смотрю модэр за мной бегает коментарии мои подчищает Хотя я правила форума не нарушал. И даже если модэр посчитал сам себе в своей голове , что я против вакцинации потому что задаю вопросы почему происходит так а не эдак ,то это не значит что у меня противоположное мнение
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30.10.2021 13:40 Відповісти
До вакцинації ви здавались розумнішою, зараз якийсь брєд пишите. А нічого що вакцинуючись людина захищає лишень себе, але залишається таким самим переносчиком хвороби, навіть гірше, маючи сертифікат вона не робитиме тест і при легкій формі хвороби,буде "весело" заражати всіх оточуючих ********** папірцем з QR
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30.10.2021 10:30 Відповісти
От ви проживаєте в Іспанії, де чи не найбільший рівень вакциації.
Вам не соромно писати отаку фігню ?
Опишіть ситуацію у вашій країні.
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30.10.2021 10:37 Відповісти
Статистику можете глянути і без мене, я вам про те що вакциновані захищають в першу чергу себе,а не оточуючих, а ви невакцинованих прирівнюєте до хворих. Серед знайомих чоловік 10 захворіли маючи повну вакцинацію, 1 в реанімацію навіть попав.
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30.10.2021 10:46 Відповісти
А ви чули про колективний імунітет ? То почитайте.
В мене така робота, я от щодня контактую з хворими. Чомусь всі вони дуже перелякані.
Вакцинованих серед них немає.
Чи боюсь я за себе? За своїх рідних ?
ТАК.
І мені це набридло.
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30.10.2021 11:06 Відповісти
Я за, але чомусь в США де вже по 3му разу колять імунітет ніяк не виробиться.
І чому це людей які перехворіли заставляють вакцинуватись незважаючи на наявність антитіл, а про їх кількість взагалі нісенітниці розказують, вимагаючи рівень на рівні хвороби в активній фазі.
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30.10.2021 11:24 Відповісти
Чомусь... Та тому що вакцинація в ідеалі має проводитись практично одномоментно.
Третя вакцина не зашкодить.
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30.10.2021 11:31 Відповісти
Якщо боїтесь за своїх рідних то маже хай вони вакцинуються))
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30.10.2021 11:25 Відповісти
Вони вакциновані. Але ж ви наплоджуєте нові штами. І несете їх куди ?
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30.10.2021 11:30 Відповісти
Решта в легкій формі
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30.10.2021 11:04 Відповісти
О! Здарова, зелебобик! А теперь спой нам песню "все што делаит наш ********** он делаит для народа и па наущению божию!"
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
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30.10.2021 09:16 Відповісти
Завжди згадуєте про права, а про обов'язки свої мовчите.
Так от ваші права закінчуються там, де починаються права інших осіб.
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30.10.2021 09:17 Відповісти
яким чином значна кількість хворих, наприклад, на аутоімунні захворювання,тому і не щеплені, може становити загрозу для щеплених? поясніть без речьовок, а з наукової точки зору. дякую.
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30.10.2021 09:34 Відповісти
Йдеться про КОВІД ! А не про вийнятки.
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30.10.2021 09:36 Відповісти
А ви спеціаліст у цій галузі ?
Не смішіть..
Ви би таких дибільних питань не ставили.
Я вже десятки разів писала і вам , і іншим лохдаунам, яку загрозу суспільству ви становите.
Цікавитесь науковим підходом - читайте імунологію. Посилання вам гугл підкаже.
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30.10.2021 09:49 Відповісти
Яка загроза від здорового, але не вакцинованого? Чи не заставити вакцинуватись водіїв "Інфініті"?
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30.10.2021 10:11 Відповісти
А як ви підтвердите свою здоровість ? Ви можете самі не знати. Відчуєте лише біль у горлі. Маску на рило не натягнете - як результат - помруть кілька чоловік, які підхоплять заразу від вас.
Ну й шо...ДА ?
Так же думає кожний невкцинований придур ?
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30.10.2021 10:17 Відповісти
"придур" вже мав заразитись легким,"Уханським", типом корони, а не "Дельтою", Д+, чи Д XXL.
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30.10.2021 10:35 Відповісти
Мав, не мав..
Зробіть аналіз на антитіла, тоді і побачимо.
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30.10.2021 11:13 Відповісти
А где про "мужественное" до невыносимости, лицо, точнее рыло, этого Лакея урода?
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30.10.2021 09:33 Відповісти
Щось мені здається, більшість зелених депутан купили собі сертифікат.
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30.10.2021 09:14 Відповісти
і тим паче є такі що не часто бувають в залі і ім пофіг що їх відсторонили...
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Краще б вони собі розуму та совісті докупили.
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30.10.2021 09:41 Відповісти
через неделю не будет монобольшинства..
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30.10.2021 09:19 Відповісти
будет ))) их насильно провакцинируют или выдадут фальшивки - им нужно монобольшинство для своего беззакония (что им ковид/сертификат? пфф)
тем более что рада может отказаться от идеи запускать только вакцинированных - они ж надзаконом
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30.10.2021 09:31 Відповісти
яким боком обмеження колись мало відношення до нардепа, т/б в епоху зєкодлана?
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30.10.2021 09:38 Відповісти
Не треба ніяких обмежень для депутатів Ради! Нехай позаражають один одного, може хоть на короткий на землю спустяться, або під ....... назавжди😞
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30.10.2021 09:26 Відповісти
Ніякого вірусу не існує. Дупатут Шахов підтвердить.
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Я лично за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
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30.10.2021 10:28 Відповісти
Лекарства не пью уже лет 20 ! Даже жаропонижающие. Практически не болею ! Ковидом переболел в легкой форме и без последствий. Даже врача не вызывал. Тест показал что был ковид! Нахрена мне вакцинироваться!?
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30.10.2021 11:08 Відповісти
Поздравляю! Но Вы такой 2й в стране....
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30.10.2021 13:48 Відповісти
70-80% народных депутатов уже купили себе прививки.
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30.10.2021 09:45 Відповісти
Для кого этот цирк? Они давно уже "привиты"
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30.10.2021 09:49 Відповісти
Та про мене яка різниці привиті вони чи не привиті, по них і так видно, а ще як заговорять, то ніякі прививки не допоможуть.
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30.10.2021 10:19 Відповісти
"Народные депутаты намерены показать пример в необходимости вакцинироваться, поэтому планируют проголосовать постановление, которое ограничит вход в здание Верховной Рады невакцинированных людей".
Так надо определится , людей, или депутатов. Зато удобный повод не пускать журналистов на заседания ВР.
И потом, где гарантия, что не вакцинированных депутатов будут отсеивать, что у них не купленные сертификаты?
А может они просто хотят отдохнуть от "непосильной работы"? Отстранять надо без сохранения депутатского "скудного довольствия".
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30.10.2021 11:17 Відповісти
И это правильно! Всех депутатов, да по 4 раза - может, став генно-модифицированными, они быстрее уйдут на пенсию и не будут плющить народ.
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30.10.2021 16:20 Відповісти
Боже !! Читаешь всю эту хрень и диву даёшься! сколько в Украине Невежества, тупости и дибелизма!! Образования , у большинства, по медицине и биохимии нуль, а звиздежу... на всю Украину море!! Причем все звездят только про свои права, а про свои обязанности , перед народом , страной , родиной, и семьёй даже не вспоминают!!
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31.10.2021 09:50 Відповісти
 
 