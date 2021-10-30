"Слуга народу" Кравчук про плани обмежити доступ невакцинованих до Ради: За тиждень незручностей депутати таки підуть робити щеплення

На позачерговому засіданні Верховної Ради 2 листопада планується ухвалити постанову про нові правила допуску у будівлю парламенту.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповіла нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, народні депутати мають намір показати приклад у необхідності вакцинуватися, тому планують проголосувати ухвалу, яка обмежить вхід до будівлі Верховної Ради невакцинованим людям.

"Це стосується приміщень Ради та комітетів – всього, де працюють апарати та народні депутати. Буде доступ тільки для тих, хто має COVID-сертифікат або свіжий ПЛР-тест, тест на антиген. Тобто будуть такі ж вимоги, які зараз діють під час посадки в літак чи на потяг", - пояснила Кравчук.

Вона зазначила, що 70-80% народних депутатів фракції "Слуга народу" вже зробили щеплення: "Ми провели опитування… Не знаю, як в інших фракціях, але у нас відсоток вакцинованих досить високий. Це між 70 та 80 відсотками. Інші наші колеги або нещодавно перехворіли, або готові робити що три дні тест. Депутати, напевно, можуть собі дозволити ходити робити тести. Але я вважаю, що зрештою після тижня подібних незручностей таки підуть на щеплення, це буде стимулом вакцинуватися".

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Депутатка наголосила, що після запровадження нових вимог пропуску до Верховної Ради народних обранців, які їх не дотримуватимуться, не пропустять до будівлі.