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Новий рекорд за кількістю вакцинацій проти COVID-19: за добу щеплення зробили понад 317 тисяч українців
Минулої доби, 29 жовтня, в Україні встановлено новий рекорд за кількістю вакцинацій проти коронавірусу за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тисяч українців! Одну дозу вакцини вже отримали понад 10 млн осіб!" - зазначили у МОЗ.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 осіб, із них отримали одну дозу – 10 022 976 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 17 400 008 щеплень", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+6 віктор федорович #394174
показати весь коментар30.10.2021 09:29 Відповісти Посилання
+6 violator
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+4 violator
показати весь коментар30.10.2021 09:58 Відповісти Посилання
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Ось склад файзеру, почитайте і більше не пишіть про "невідомо що". Тепер вам відомо, можете не дякувати.
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hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.
Это он тебе сам поведал...или его папа с мамой на смертном одре тебе на ухо шептали посиневшими губами??
Офигительная история?
Потому как согласно последним утверждениям ляшка с кузиным...ждать три месяца не надо....
А вот то что ляшко с кузиным заявили что привиться можно сразу после получения негативного теста это факт....
Следовательно и ждать три месяца не нужно...так что как ни крути а эту оффигительную историю тебе нужно переписать....
Так что твои неумные фантазии - мимо кассы.
Тебя сбивает на смерть мажор на Infinity