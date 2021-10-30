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Новини Коронавірус і карантин
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Новий рекорд за кількістю вакцинацій проти COVID-19: за добу щеплення зробили понад 317 тисяч українців

Новий рекорд за кількістю вакцинацій проти COVID-19: за добу щеплення зробили понад 317 тисяч українців

Минулої доби, 29 жовтня, в Україні встановлено новий рекорд за кількістю вакцинацій проти коронавірусу за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тисяч українців! Одну дозу вакцини вже отримали понад 10 млн осіб!" - зазначили у МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 осіб, із них отримали одну дозу – 10 022 976 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 17 400 008 щеплень", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ну так би сразу і сказалі...
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30.10.2021 09:29 Відповісти
+6
к сожалению распространена . особенно на Востоке . от этого имеем кучу проблем
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30.10.2021 10:04 Відповісти
+4
тебе какое дело до Файзера ? судя по фамилии тебе только Спутник светит
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30.10.2021 09:58 Відповісти
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До речі, противникам вакцинації, які відмовляються "колоти невідомо що", я можу допомогти.
Ось склад файзеру, почитайте і більше не пишіть про "невідомо що". Тепер вам відомо, можете не дякувати.

mRNA, lipids ((4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.
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30.10.2021 09:27 Відповісти
ну так би сразу і сказалі...
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Дуже цікаво, але не зрозуміло.
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30.10.2021 09:34 Відповісти
Сам лично проверял, или информация поступила с интернетика?
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30.10.2021 09:35 Відповісти
Лікарі часто рекомендують короновак, а не пфайзер і т.п. по експерементальних тегнологіях.
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30.10.2021 09:44 Відповісти
Аргументуючи це тим що - коронавак має незначні побічні ефекти , в порівнянні з пфайзером . Хоча й менш ефективний ніж він .
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30.10.2021 10:48 Відповісти
а чтого не вакцинувався розробник файзеру.народні депутати.медики???
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30.10.2021 09:48 Відповісти
тебе какое дело до Файзера ? судя по фамилии тебе только Спутник светит
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30.10.2021 09:58 Відповісти
А что фамилия иванов не распространена в Украине?
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30.10.2021 10:02 Відповісти
к сожалению распространена . особенно на Востоке . от этого имеем кучу проблем
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30.10.2021 10:04 Відповісти
Во всём мире избавляются от полиэтилена, а ты его себе вколол
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30.10.2021 12:42 Відповісти
сочувствую . ты с ним родился
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30.10.2021 12:42 Відповісти
Антивакцинаторам сразу полегчало и они рванули в пункты прививок. К сожалению, в этой братии столько упоротых, что им лучше попасть в ежедневную статистику умерших, чем признать свою тупость.
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30.10.2021 09:37 Відповісти
такие чмыри радуются когда им в парки запрещают ходить
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30.10.2021 09:48 Відповісти
Хе-хе. Очередная байка из склепа лаптеголового ольгинца А выше кто-то сомневался, что оно не кацап
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30.10.2021 10:10 Відповісти
.
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30.10.2021 10:51 Відповісти
пока гром не грянет, мужик не перекрестится((
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30.10.2021 09:37 Відповісти
Суцільні рекорди у чемпіонів.
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30.10.2021 09:56 Відповісти
В містечку померло три здорових хлопці від корони по 40 років. Дівчата з лікарні розказували що при пам'яті лежать і просять врятувати, вимикаються на пару хвилин і знову. Побігли всі вакцинуватися, я теж записався, сказав сімейний лікар на 9 листопада.
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30.10.2021 10:15 Відповісти
Маловато будет...надо уколоть 70 процентов...
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30.10.2021 10:17 Відповісти
ПАотому что п...расы придумали "не обязательную" вакцинацию.
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30.10.2021 10:38 Відповісти
Когда начнут умирать уколотые, я знаю кого бить. И ***** насмерть.
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30.10.2021 10:39 Відповісти
Один крендель пожилым папе с мамой купил фальшивые сертификаты и отправил в Турцию отдохнуть. По презду назад они оба заболели, больница, ИВЛ морг похороны. Теперь тот крендель головой об стену бьется, правда, почему-то не насмерть.
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30.10.2021 11:46 Відповісти
Настало время оффигительных историй...
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30.10.2021 12:02 Відповісти
Да-да, истории о сотне уголовных дел по поддельным сертификатам и о 67 умерших от ковида в украине, о дефиците коек и кислорода в больницах, антиваксерам просто услада для ушей...
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30.10.2021 12:21 Відповісти
Какая точная информация по ковиду! Президент и правительство просто ягодицы пополам разрывают за здоровье и жизнь народа! А клятые алегархи в это время повышают цены на все: от конфет рошен и других, до хлеба серого!. Газ и электрика - это святое, цены на них должны расти постоянно. пока идиоты с антиидиотами сражаются, нужно ли делать прививки. или нет!
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30.10.2021 12:30 Відповісти
Не не...ты о кренделе расскажи....
Это он тебе сам поведал...или его папа с мамой на смертном одре тебе на ухо шептали посиневшими губами??
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30.10.2021 12:34 Відповісти
Нет, об этой истории тут на цензоре писали, странно, что ты ее не помнишь. А из того, что мне поведали - у жены на работе мужчина 28 лет, как потом выяснилось, непривитый, устраивался на работу, а через несколько дней сообщил, что заболел. Все, кто с ним контактировал сдали тест - никто не заболел (они всем коллективом привились). У этого мужчины умерла мать под ИВЛ (51 год, непривита), отец после смерти жены лежал под ИВЛ, тоже непривитый, но выжил. Этот мужчина за них сильно переживал, от смерти матери до сих пор отойти не может. Он и его отец ждут 3 месяца после болезни, чтобы привиться.
Офигительная история?
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30.10.2021 12:44 Відповісти
Тут столько бреда пишут... весь помнить не возможно....
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30.10.2021 12:47 Відповісти
Да и в этой жуткой истории есть одна неувязка....когда в следующий раз ее будешь кому то другому рассказывать...то измени...
Потому как согласно последним утверждениям ляшка с кузиным...ждать три месяца не надо....
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30.10.2021 12:49 Відповісти
Может ты и меняешь свои истории в зависимости от того, что где сказал, а я нет.
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30.10.2021 13:19 Відповісти
Я историй не придумываю....нет необходимости....потому и менять мне ничего и нигде не нужно..
А вот то что ляшко с кузиным заявили что привиться можно сразу после получения негативного теста это факт....
Следовательно и ждать три месяца не нужно...так что как ни крути а эту оффигительную историю тебе нужно переписать....
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30.10.2021 13:22 Відповісти
Чтобы ее переписать, надо взять машину времени, вернуться в сентябрь 2021, встретиться с тем мужчиной и убедить его в том, что сейчас говорят Ляшко с Кузиным.
Так что твои неумные фантазии - мимо кассы.
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30.10.2021 13:42 Відповісти
Малодца.....выкрутился...
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30.10.2021 13:52 Відповісти
Захочешь, чтобы не уволили с работы- не так раскорячишься. (Особенности национального здравоохранения).
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30.10.2021 11:24 Відповісти
потому что из-за вас, гениев, опять всех в локдаун отправлять? Потому что вы лучше знаете как?
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30.10.2021 13:40 Відповісти
Делаешь вакцину чтобы не умереть от COVID

Тебя сбивает на смерть мажор на Infinity
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30.10.2021 12:36 Відповісти
кому суждено умереть повешенным - тот не утонет
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30.10.2021 15:12 Відповісти
Превращаемся в полицейское государство.
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30.10.2021 12:53 Відповісти
Ця країна приречена, судячи з тієї кількості молодих, тупих і сцикливих, які вишикувались в черги на т.з. пунктах вакцинації...
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30.10.2021 13:50 Відповісти
це точно
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30.10.2021 17:02 Відповісти
Заздриш? Звичайно, що заздриш. У вас же на расії тільки Супутник.
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31.10.2021 03:18 Відповісти
 
 