Новий рекорд за кількістю вакцинацій проти COVID-19: за добу щеплення зробили понад 317 тисяч українців

Минулої доби, 29 жовтня, в Україні встановлено новий рекорд за кількістю вакцинацій проти коронавірусу за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тисяч українців! Одну дозу вакцини вже отримали понад 10 млн осіб!" - зазначили у МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 осіб, із них отримали одну дозу – 10 022 976 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 17 400 008 щеплень", - сказано в повідомленні.

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