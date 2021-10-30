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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень відкрили близько 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів. Це лише розминка, - Єнін

За тиждень відкрили близько 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів. Це лише розминка, - Єнін

В Україні лише за останній тиждень порушили майже 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі  програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Єніна, в Україні цього року порушили близько 900 кримінальних справ за використання підроблених COVID-сертифікатів. З них майже 100 зафіксовано лише за останній тиждень.

"Від початку цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень. Половина з них - за фактом використання фейкових сертифікатів. 73 щодо медичних працівників та 32 щодо туристичних агенцій. Тільки за останній тиждень нами зареєстровано близько 100 кримінальних проваджень. І повірте мені, це лише розминка", - сказав Єнін.

Він зазначив, що підробка COVID-документів небезпечна не лише для самих українців, які ризикують захворіти та заразити тих, хто поряд. Це може призвести до недовіри щодо України з боку міжнародних партнерів.

Читайте також: Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію

"За 200 доларів не лише одна людина може втратити можливість на відпустку, а й уся країна", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) підробка (441) сертифікат (427) Єнін Євген (348) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5

Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зебабуін , коли купив в клініці свого дружбана кРадуцького , довідку про відсутність наркотичної залежності.)
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30.10.2021 12:13 Відповісти
+3
З пушок по горобцях стріляєте. А Крадуцький і Степашка і досі на волі, перераховують зароблене (вкрадене у народу) "бабло"...
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30.10.2021 10:53 Відповісти
+2
Вакцинация - привилегия пользоваться благами общества. Не хочешь вакцинироваться, то в леса, в поля, где нет людей или их мало.
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30.10.2021 12:18 Відповісти
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це в черговий раз підтверджуе що наші Люди підприемливі ...., а що , дипломи - чи вища освіта,(це як один із прикладів)- не таке саме....
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30.10.2021 09:45 Відповісти
здогадайся сам - путiн сказав що на парaшку iдуть толпами за спутнiком. спутнiк в Європi нe прийнятий. тобто вони для Європи нeвацинованi. а зайти бeз паспорта вакцинацii вжe нiдe
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30.10.2021 09:45 Відповісти
ага - розкажете кого і на скільки посадили...- просто обілечують ...- 20 000 зЄлені це мінімум із "турагенств"....- а гоям гарні пости....
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30.10.2021 09:43 Відповісти
Опять антиваксерам прищемили
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30.10.2021 09:46 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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30.10.2021 10:14 Відповісти
Ты и есть житель мокшанских болот
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30.10.2021 10:27 Відповісти
Ты особо не прыгай. Сейчас упоротыми антивакерами СБУ занимается . Говорят, что они на Московию ишачат
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30.10.2021 11:01 Відповісти
Позвонить не проблема. Только для начала поспрашаю. Путин - *****?
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30.10.2021 14:20 Відповісти
Енин:
"Сворачивайте производство. Халява закончилась. Сколько могли - столько времени дали."
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30.10.2021 09:58 Відповісти
У нас же не принудительная "вакцинация", да ?
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30.10.2021 10:30 Відповісти
Щоби Так то Ні.
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30.10.2021 11:32 Відповісти
от тока звездеть не стоит)
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30.10.2021 11:34 Відповісти
Тебя принудительно вакцинмровали?
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30.10.2021 12:30 Відповісти
Вакцинация - привилегия пользоваться благами общества. Не хочешь вакцинироваться, то в леса, в поля, где нет людей или их мало.
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30.10.2021 12:18 Відповісти
З пушок по горобцях стріляєте. А Крадуцький і Степашка і досі на волі, перераховують зароблене (вкрадене у народу) "бабло"...
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30.10.2021 10:53 Відповісти
Главное - что будет на выходе
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30.10.2021 10:58 Відповісти

Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зебабуін , коли купив в клініці свого дружбана кРадуцького , довідку про відсутність наркотичної залежності.)
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30.10.2021 12:13 Відповісти
Браво! Отличный комментарий
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30.10.2021 14:24 Відповісти
А где тот нардеп, который задом наперед ездит и сшибает мирно стоящие авто? Или то, вообще была не его машина? Та и с господином Поляковым, вроде самоубиенным, не все ясно. Но, молчок, следствие ведут знатоки! И вести будут дольше. чем упомянутый сериал продолжался...
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30.10.2021 12:55 Відповісти
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30.10.2021 22:40 Відповісти
 
 