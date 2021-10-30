За тиждень відкрили близько 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів. Це лише розминка, - Єнін

В Україні лише за останній тиждень порушили майже 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Єніна, в Україні цього року порушили близько 900 кримінальних справ за використання підроблених COVID-сертифікатів. З них майже 100 зафіксовано лише за останній тиждень.

"Від початку цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень. Половина з них - за фактом використання фейкових сертифікатів. 73 щодо медичних працівників та 32 щодо туристичних агенцій. Тільки за останній тиждень нами зареєстровано близько 100 кримінальних проваджень. І повірте мені, це лише розминка", - сказав Єнін.

Він зазначив, що підробка COVID-документів небезпечна не лише для самих українців, які ризикують захворіти та заразити тих, хто поряд. Це може призвести до недовіри щодо України з боку міжнародних партнерів.

Читайте також: Заступник голови МВС Єнін подарував телеведучому Шустеру копії фальшивих сертифікатів про вакцинацію

"За 200 доларів не лише одна людина може втратити можливість на відпустку, а й уся країна", - сказав він.