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81% убивств журналістів у світі за останні 10 років залишилися безкарними, - звіт CPJ

81% убивств журналістів у світі за останні 10 років залишилися безкарними, - звіт CPJ

За останнє десятиліття 81% убивств журналістів залишилися безкарними.

Про це свідчать дані "Глобального індексу безкарності" Комітету захисту журналістів (CPJ) за 2021 рік, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за 10-річний період індексу – буремний час, що охоплює громадянську війну в Сирії, масові антиурядові протести в арабських країнах та напади на працівників ЗМІ з боку екстремістських груп та синдикатів організованої злочинності, – 278 журналістів було вбито через їхню роботу в усьому світі.

У 226 з цих випадків, або 81%, КЗЖ зафіксував повну безкарність, тобто жодна людина не була засуджена за вбивство. За попередній індексний період (з 1 вересня 2010 р. до 31 серпня 2020 р.) КЗЖ встановив, що 83% вбивств журналістів залишилися нерозкритими, що є продовженням недавньої тенденції до повільного прогресу у розкритті справ.

У першій десятці "Глобального індексу безкарності" КЗЖ опинилися Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан, Афганістан, Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.

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У всьому світі у 2020 році щонайменше 22 журналісти стали жертвами вбивства через свою роботу, що більше, аніж удвічі, перевищує показник 2019 року. У 2021 році кількість вбивств наблизилася до торішнього показника, але політична нестабільність в Афганістані та інших небезпечних для журналістів країнах ускладнює прогнозування підсумкової кількості на 2021 рік.

"Глобальний індекс безкарності" КЗЖ підраховує кількість нерозкритих вбивств журналістів у відсотках до кількості населення кожної країни. Для складання цього індексу КЗЖ проаналізував вбивства журналістів, скоєні за період із 1 вересня 2011 року до 31 серпня 2021 року і які залишились нерозкритими. До індексу включено лише країни, які мають на рахунку не менше п'яти нерозкритих вбивств журналістів.

КЗЖ визначає вбивство як навмисний акт проти конкретного журналіста через його професійну діяльність.

До цього індексу не включено справи про загибель журналістів під час бойових дій або під час виконання ними небезпечних завдань, наприклад щодо висвітлення вуличних акцій протесту, що переростають у насильство.

Автор: 

журналістика (1786) свобода слова (391) вбивство (3116)


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Потому что по заказу властьимущих, ктож будет расследовать против самих себя.
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30.10.2021 10:37 Відповісти
Більшість з них у тоталітарних країнах. Тож і надії на розслідування мало.
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30.10.2021 10:45 Відповісти
Да уже както начхать
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30.10.2021 10:57 Відповісти
Заказные убийства в целом трудно расследовать. Мотива личного нет, не из круга знакомых, действует профи с холодным расчётом, аккуратно улик не оставляет, часто не только иногородний, но и вообще иностранец. Приехал, уложил, уехал. Тут никакой Шерлок Холмс ничего не сделает.
А если еще исполнителя уберут по-тихому третьи лица, то на заказчика вообще никак не выйти.
Поэтому ловят либо дилетантов-начинающих киллеров, либо случайно, если быстро подняли тревогу и удачно стопанули, либо если кто-то сдал из подельников.
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30.10.2021 11:32 Відповісти
а если дело происходит еще и какой-нибудь горячей точке... то всё пиши пропало. В муравейнике вообще никого не найти, да и кто там будет искать.
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30.10.2021 11:34 Відповісти
Абсолютно некорректиний заголовок і статистика.
Адже мова йде про авторитарні країни, або дуже корумповані країни, такі як наша. В розвинених країнах такі злочини в основному дуже рідко бувають, і розкриваються одразу. Тому якщо на рашкостані, в сирії, китаї, білорусі такі випадки це звичайна справа, то це не значить, що у всьому світі.
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30.10.2021 13:05 Відповісти
 
 