Американський регулятор схвалив використання COVID-вакцини Pfizer для дітей 5-11 років

Управління контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA) дозволило екстрене використання вакцини проти коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, рішення обґрунтовано тим, що вакцина продемонструвала 90,7% ефективності профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи унаслідок дослідження 4,7 тис. дітей у Сполучених Штатах, Фінляндії, Польщі та Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні також йдеться про те, що після дослідження у 3,1 тис. дітей "серйозних побічних ефектів" виявлено не було.

Зазначається, що дітям віком від п'яти років вакцину Pfizer слід вводити у двох дозах з інтервалом три тижні. Доза вакцини має становити 10 мікрограмів порівняно з 30 мікрограмами, що використовуються для людей віком від 12 років.

Згідно з даними FDA, із 691 випадку смерті від COVID-19 серед дітей та підлітків віком до 18 років, зареєстрованих у США станом на 17 жовтня, 146 були пов'язані з дітьми віком від 5 до 11 років.

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