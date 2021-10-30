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На виборах мера Харкова правоохоронці отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

На виборах мера Харкова правоохоронці отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції Харківщини надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що загалом органами поліції складено 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 8 кримінальних проваджень: 1 відкрито за фактом порушення виборчого законодавства, 7 – пов'язані із виборчим процесом.

31 жовтня відбудуться позачергові вибори мера Харкова. Виборці голосуватимуть на 605 дільницях міста, зокрема 55 дільниць діятимуть у медзакладах.

У списку претендентів на посаду мера Харкова – 10 кандидатів, зокрема секретар Харківської міської ради Ігор Терехов та ексмер Харкова, ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін.

У жовтні 2020 року на місцевих виборах Геннадія Кернеса було втретє обрано мером Харкова - він набрав близько 60% голосів. У ніч на 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці Шаріте від ускладнень коронавірусної хвороби.

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Автор: 

мер (510) Харків (5724) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+2
Знов оберуть Гепу.
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30.10.2021 11:31 Відповісти
+1
Неужели Допа мумию Гепы использует для поднятия своего рейтинга?
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30.10.2021 11:23 Відповісти
+1
Некому теперь их там на ноль умножить!!!
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30.10.2021 11:32 Відповісти
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Фсе, начался еврейский шахер-махер!!!!!
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30.10.2021 11:21 Відповісти
ну всё как на кацапстане , нужен мордобой
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30.10.2021 11:33 Відповісти
Неужели Допа мумию Гепы использует для поднятия своего рейтинга?
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30.10.2021 11:23 Відповісти
Знов оберуть Гепу.
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30.10.2021 11:31 Відповісти
Некому теперь их там на ноль умножить!!!
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30.10.2021 11:32 Відповісти
Долбодятли пішли голосувати ((:
Лохи! Єдиний законний шанс - це бойкот цих "виборів"
Як ви там не проголосуєте - результат давно відомий((:
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30.10.2021 12:08 Відповісти
карусєль карусєль начiнаєтся дєнь

покатайсь на нашeй каруссєлi
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30.10.2021 12:11 Відповісти
Нащо їм вибори, назначте якогось жида-казнокрада, будуть знов щасливі.
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30.10.2021 12:19 Відповісти
Интересно, у пришедших на выборы будут проверять наличие ковид сертификатов? Зачем? Да затем, что где-то через недельку со всех утюгов будут верещать, что Харьков бьет все антирекорды по заболевшим, палаты / коридоры / туалеты и подвалы больниц переполнены. И конечно виноваты будут антиваксеры, а не те, кто устроил выборняк очередного ворюги градоначальника.
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30.10.2021 12:23 Відповісти
Та Гепу похоронили в свое время с открытым доступом (Виталик даже с безутешной вдовой без масок обнимались) - и ничего , Харьков жив, не переживай. А кого выберут, так тут ты прав!
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30.10.2021 12:40 Відповісти
 
 