На виборах мера Харкова правоохоронці отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції Харківщини надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що загалом органами поліції складено 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 8 кримінальних проваджень: 1 відкрито за фактом порушення виборчого законодавства, 7 – пов'язані із виборчим процесом.

31 жовтня відбудуться позачергові вибори мера Харкова. Виборці голосуватимуть на 605 дільницях міста, зокрема 55 дільниць діятимуть у медзакладах.

У списку претендентів на посаду мера Харкова – 10 кандидатів, зокрема секретар Харківської міської ради Ігор Терехов та ексмер Харкова, ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін.

У жовтні 2020 року на місцевих виборах Геннадія Кернеса було втретє обрано мером Харкова - він набрав близько 60% голосів. У ніч на 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці Шаріте від ускладнень коронавірусної хвороби.

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