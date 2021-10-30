Байден та Макрон констатували погіршення ситуації щодо безпеки в Європі: готові спільно працювати над вирішенням проблеми

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон за підсумками переговорів у Римі заявили про готовність працювати разом над вирішенням проблем щодо безпеки в Європі.

Про це йдеться у спільній заяві двох лідерів, поширеній Білим домом за підсумками зустрічі.

"З огляду на обстановку, що погіршується, в галузі безпеки в Європі, ми підтверджуємо, що надійний і єдиний ядерний альянс вкрай важливий. У світлі такої обстановки у сфері безпеки союзники мають продовжувати тісні консультації з питань ядерної зброї та щодо контролю над озброєннями, особливо в межах НАТО", - зазначається у ній.

У ній також йдеться, що сторони висловлюють підтримку "зміцненню стратегічного партнерства НАТО та ЄС". Вони вважають, що воно "унікальне і необхідне для безпеки" євроатлантичного регіону та обох країн.

Також президенти США та Франції мають намір розпочати стратегічний діалог США та Франції у галузі оборонної торгівлі.

Згідно із заявою, лідери Франції та США мають намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом і, зокрема, спільно з міжнародною коаліцією з боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава", продовжуватимуть чинити тиск на цю терористичну мережу в усьому світі, зокрема в Іраку та Сирії.

Крім того, сторони заявили, що Франція та США "працюватимуть над зміцненням безпеки у сфері охорони здоров'я, включно із зусиллями щодо припинення пандемії COVID-19 і підвищення стійкості до майбутніх пандемій", будуть боротися з кліматичною кризою, прагнутимуть відновлення світової економіки, мають намір активізувати співпрацю на тему космосу.