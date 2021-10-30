УКР
Байден та Макрон констатували погіршення ситуації щодо безпеки в Європі: готові спільно працювати над вирішенням проблеми

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон за підсумками переговорів у Римі заявили про готовність працювати разом над вирішенням проблем щодо безпеки в Європі.

Про це йдеться у спільній заяві двох лідерів, поширеній Білим домом за підсумками зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на обстановку, що погіршується, в галузі безпеки в Європі, ми підтверджуємо, що надійний і єдиний ядерний альянс вкрай важливий. У світлі такої обстановки у сфері безпеки союзники мають продовжувати тісні консультації з питань ядерної зброї та щодо контролю над озброєннями, особливо в межах НАТО", - зазначається у ній.

У ній також йдеться, що сторони висловлюють підтримку "зміцненню стратегічного партнерства НАТО та ЄС". Вони вважають, що воно "унікальне і необхідне для безпеки" євроатлантичного регіону та обох країн.

Також президенти США та Франції мають намір розпочати стратегічний діалог США та Франції у галузі оборонної торгівлі.

Згідно із заявою, лідери Франції та США мають намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом і, зокрема, спільно з міжнародною коаліцією з боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава", продовжуватимуть чинити тиск на цю терористичну мережу в усьому світі, зокрема в Іраку та Сирії.

Читайте також: Радник Байдена Хохштейн про зняті з "Північного потоку-2" санкції: США не змінювали думки, а переключили увагу на зменшення негативних наслідків будівництва

Крім того, сторони заявили, що Франція та США "працюватимуть над зміцненням безпеки у сфері охорони здоров'я, включно із зусиллями щодо припинення пандемії COVID-19 і підвищення стійкості до майбутніх пандемій", будуть боротися з кліматичною кризою, прагнутимуть відновлення світової економіки, мають намір активізувати співпрацю на тему космосу.

Байден Джо (2899) безпека (961) Європа (2015) США (24349) Франція (3164) Макрон Емманюель (1602)
Топ коментарі
+9
Очередное бла бла бла от импотентных лидеров современного мира.
показати весь коментар
30.10.2021 11:35 Відповісти
+9
а есть ещё упоротые мадьяры и не менее хитрожопые немчуры...
показати весь коментар
30.10.2021 11:42 Відповісти
+8
А Макрошу зачем сюда привлекать? Что бы отстаивал интересы друга Владимира? Отвратительная нация - французы.
показати весь коментар
30.10.2021 11:39 Відповісти
Очередное бла бла бла от импотентных лидеров современного мира.
показати весь коментар
30.10.2021 11:35 Відповісти
Стопіццота озабоченость.
показати весь коментар
30.10.2021 11:38 Відповісти
А Макрошу зачем сюда привлекать? Что бы отстаивал интересы друга Владимира? Отвратительная нация - французы.
показати весь коментар
30.10.2021 11:39 Відповісти
а есть ещё упоротые мадьяры и не менее хитрожопые немчуры...
показати весь коментар
30.10.2021 11:42 Відповісти
і србська русня.
показати весь коментар
30.10.2021 11:50 Відповісти
всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу (с)
показати весь коментар
30.10.2021 12:16 Відповісти
Таки да, но хуже московитов я ни кого не знаю. Во всех отношениях.
показати весь коментар
30.10.2021 12:14 Відповісти
При чем тут нация? А Шарль Де Голль? А Ив Монтан? ...
А мАкрон-собака женского рода. Это правда.
показати весь коментар
30.10.2021 18:09 Відповісти
ДеГоль такое же как и они все. Я вообще не понимаю, КАК в составе стран - победительниц оказалась Франция а не Польша. Которая имеет на 1000% на это больше прав чем Франция.
показати весь коментар
30.10.2021 19:57 Відповісти
_Бабайден и микрон... Чип и Дейл спешат на помощь! Мистер склероз-пустозвон и месье-лакей-людоеда.
показати весь коментар
30.10.2021 12:01 Відповісти
Таки да, встретились два одиночества...
показати весь коментар
30.10.2021 12:28 Відповісти
В Байдена найнижчий рейтинг за всю новітню історію і найшвидше падіння рейтинга за період часу за всю історію Америки! Цього купленого китайцями недоумка скоро звільнять.
показати весь коментар
30.10.2021 12:04 Відповісти
Нужно больше ***** вылизывать, от тогда будет безопасность, стопудов
показати весь коментар
30.10.2021 12:04 Відповісти
Придавили бы терористичну державу, матку більшості терористичних організацій.
показати весь коментар
30.10.2021 12:04 Відповісти
Макрон это не тот человек с кем можно такие темы обсуждать,Макрон так же как и бабушка Меркиль дано уже легли под *****
показати весь коментар
30.10.2021 12:13 Відповісти
Так он сейчас на её освободившееся место метит. Главкома Европы.
показати весь коментар
30.10.2021 12:30 Відповісти
А как иначе, если старый кремлевский комуно-фашист поставил микрона раком, но забыл, шо он импотент, а Европа пассивно ждёт..
показати весь коментар
30.10.2021 12:46 Відповісти
два дебіла соціаліста Бідон і Макрель. поговорили і на душі легше. одна надія що Мікрону 6 міс в офісі залишилося, а у Бідона здоровья слабке, а деменція вже скоро зробить його невиїзним з овального офісу.
показати весь коментар
30.10.2021 12:54 Відповісти
Нехай працюють їм хто заважає.
показати весь коментар
30.10.2021 13:01 Відповісти
Самая большая ошибкаG20 G7, всевозможных резолюций OOН и ОБСЕ по терроризму- то, что не определён главный мировой террорист и против него нет активных действий - полной изоляции и эмбарго. Парадокс в том что все знают эту фашистскую, людоедскую страну - РоССию. Пока с ней заигрывают она ещё принесёт много горя всем. Колючая проволока и все ядерное оружие в предела лета 5 минут со всего мира - у границ с Мордором.
показати весь коментар
30.10.2021 13:11 Відповісти
А ще байден на цій зустрічі ляпнув "пардон, ми у вас віджали контракт на 60 млрд. на підводні човни для Австралії, але зробили це якось по дебільному."
показати весь коментар
30.10.2021 13:12 Відповісти
не исключено,что в скором времени и американская Байда будет против применения Украиной для защиты собственной Независимости не только Байрактаров.но и стрелкового оружия. Макарон ,подельник рашиста уже получил от "капутина" методичку, как и чем обрабатывать американца .Меркельша уделала Байду по быстрячку с рашистской трубой .
показати весь коментар
30.10.2021 13:42 Відповісти
Не путайте мух с котлетами! На кой хрен вам личностные недостатки Байдена? США поддерживают и пормагают Украине и сдерживают москальские агрессивные порывы. Если у вас нет способности мыслить дипломатически, а есть совковое стремление идти исключительно вперед в никуда, не вводите в заблуждение других людей, читающих ваши бредни. Например максиму безродному грезится, что Меркель уделала Байдена. А может быть Байден выполнил первую часть многоходовки по уделыванию предательской политики Меркель?
Не стоит выдавать свои убогие фантазии за реальность. Ато у меня складывается впечатление, что многие на этом сайте стараются помочь рашке в выполнении задачи посева раздора между народом Украины и политикой США. И не бесплатно, конечно. Думайте, господа, думайте. Если есть чем, конечно...
показати весь коментар
30.10.2021 18:23 Відповісти
 
 