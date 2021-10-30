УКР
Новини
Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція

Поліцейські на Київщині продовжують виявляти підроблені COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Київщини.

"29 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - додають у повідомленні.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" у восьми людей виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки, - поліція

Бориспіль (1150) підробка (451) Нацполіція (15496) сертифікат (427)
Топ коментарі
+9
Дебіли сама потужна організація в світі. У них всюди свої люди.
30.10.2021 12:50 Відповісти
+6
Не...только вакцина с радиационным маркером может спасти человечество...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
30.10.2021 12:45 Відповісти
+3
Гавно, так у тебе на раші, усіх поголовно привівають супутніком, а *нагибатся* так це э ваша кацапська *традіція*
30.10.2021 13:13 Відповісти
Смотри какой нарит неразумный - нихатит колоцца, а придётся нагнуться!
30.10.2021 12:35 Відповісти
Гавно, так у тебе на раші, усіх поголовно привівають супутніком, а *нагибатся* так це э ваша кацапська *традіція*
30.10.2021 13:13 Відповісти
дальші погранзони їх не пускати і вівдправляти назад....
30.10.2021 12:41 Відповісти
А не получицца, увы
30.10.2021 12:41 Відповісти
що їх на 2 неділі в карантин запирати? вони самі повтікають назад.....
30.10.2021 12:50 Відповісти
В других государствах народ тоже не сидит сложа руки....
И не удивительно....любой запрет на что либо сразу порождает криминал... в любой стране...
30.10.2021 12:42 Відповісти
Та думаю наши люди. Назад едут
30.10.2021 12:44 Відповісти
Необов"язково...Наші люди за кордоном мають можливість купити за купити фальсифіковані сертифікати з України за допомогою перевізників...Особливо упороті, на кшалт вакцини, так і роблять,щоб виїхати додому
30.10.2021 15:39 Відповісти
Не...только вакцина с радиационным маркером может спасти человечество...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
30.10.2021 12:45 Відповісти
Дык, вата утверждает, шо там маркер априори... присутствует... Потому вата и не догоняет, мол, нафига еще и сертификаты на маркер...
30.10.2021 12:52 Відповісти
Там есть другой маркер… и скоро будут определять сканером есть ли вакцина в кавычках у тебя в крови
30.10.2021 15:42 Відповісти
Боишься, что будешь Вай Фай передатчиком?) Ничего, привыкнешь, еще и понравится, что интернет халявный)))
30.10.2021 23:08 Відповісти
смешно, да не очень... вся эта афера с вакцинацией совсем не с проста
03.11.2021 11:05 Відповісти
Дебіли сама потужна організація в світі. У них всюди свої люди.
30.10.2021 12:50 Відповісти
А поводырем у них - гадя.
30.10.2021 12:54 Відповісти
гадя сама наймыт...
30.10.2021 12:57 Відповісти
Обезяни типа гадижравченко.
30.10.2021 13:07 Відповісти
Не только у нас есть рукастые и головастые люди.
30.10.2021 13:08 Відповісти
так они прилетели с нашими родненькими сертификатами? Непонятно.
30.10.2021 13:44 Відповісти
Як жеш ті зелнні ідіоти надоїли. Для чого було їх ті сертифікати на простих бумажках було друкувати, і в тих дурнуватих нікому не потрібних додатках Дія????? Якщо хочете зробити нормальний ковідний сертифікат, який ніхто підроблювати не буде, то хай би Зеленський і його нерозумна банда, замовили виготовлення тих ковідних сертифікатів на поліграф комбінаті Україна, у вигляді ID картки зі всіма степенями захисту , по принципу Паспорта громадянина України. Розробіть механізм, передачі інформації від лікарень , до комбінату для виготовлення таких посвідчень вакцинованим особам. Цим питанням давно мав занятись Шмигаль. . Невже важко додуматись??????? Ніхто нічого підроблювати не буде. І кому потрібна оця дебільна Дія?????
30.10.2021 14:06 Відповісти
Готовьтесь.
Теперь от любого " проверяющего" будет зависеть обнаружат у тебя сертификат с подозрением на поддельный или без подозрения.)
Веселуха!
Так шо уколоться и забыться.... не получится.)
30.10.2021 14:07 Відповісти
Не перестаю удивляться интеллекту указанных граждан......Нет,понять алчность изготовителей липы еще как то можно, но мотивы "клиентов" вводят в ступор! Кого обманываете ? Для чего?
30.10.2021 14:14 Відповісти
Главній принцип бизнеса знаете???? Спрос рождает предложение.. Спрос есть, но через не компитентность дебила Зиленского и его банды появилось и предложение. Эти сертификаты , просто бумажки напечатанные, без никаких степеней защиты. Украиной руководит рукожопый дебил, который только и умеет, что по сцене козлом прыгать и кокс нюхать. Такие же его и окружают.
30.10.2021 14:27 Відповісти
Я о "клиентах" (про изготовителей всё ясно)....Кого обманываете? А "БУМАЖКИ" очень даже защищены (иначе нарушения не выявили) .Существующий реестр подделать практически не возможно! Да и QR-код не для дураков.
30.10.2021 14:35 Відповісти
предоставьте кто-нибудь нормативно-правовой акт, которым утвержден бланк ОРИГИНАЛА документа под названием "сертификат вакцинации"
30.10.2021 21:04 Відповісти
Зачем?))) Вы и так прекрасно знаете, что ваш "сертификат" липовый))) И липовый он не потому, что не соответствует какому то там "оригиналу", а потому что коды на нем не читаемы и в базе его нет))) Рукожопы)))
30.10.2021 23:15 Відповісти
у меня сертификата нет
сертификаты нужны только физ. особям (недееспособным рабам)
30.10.2021 23:58 Відповісти
))) То то вам понадобился бланк оригинала))) Гадя, перелогинся))
31.10.2021 00:22 Відповісти
так и запишем, ты - дура

знаешь, на лохах, как ты, и воду возить можно бесплатно
завтра скажут, что нужен сертификат об отсутствии вшей и ты первый побежишь его делать
лох
31.10.2021 08:40 Відповісти
))) Меня не интересует "бланк ОРИГИНАЛА", в отличии от вас))) Это вы готовы ******* судьбу, заплатив за это деньги) И при этом зная, что это липа и сразу спалят) Так кто лох?))) И да, у меня нет сертификата, он мне покуда не нужен, и поэтому меня не интересуют его "бланк")))
31.10.2021 16:42 Відповісти
 
 