Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція
Поліцейські на Київщині продовжують виявляти підроблені COVID-сертифікати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Київщини.
"29 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.
"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - додають у повідомленні.
И не удивительно....любой запрет на что либо сразу порождает криминал... в любой стране...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
Теперь от любого " проверяющего" будет зависеть обнаружат у тебя сертификат с подозрением на поддельный или без подозрения.)
Веселуха!
Так шо уколоться и забыться.... не получится.)
сертификаты нужны только физ. особям (недееспособным рабам)
знаешь, на лохах, как ты, и воду возить можно бесплатно
завтра скажут, что нужен сертификат об отсутствии вшей и ты первый побежишь его делать
лох