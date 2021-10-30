Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція

Поліцейські на Київщині продовжують виявляти підроблені COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Київщини.

"29 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - додають у повідомленні.

