Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
Посол США у Тбілісі Дегнан закликає владу Грузії поводитися із Саакашвілі відповідно до міжнародної практики прав людини

США стурбовані станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та активно стежать за ситуацією, щоб переконатися, що йому приділяється належна увага.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в суботу журналістам посол США у Тбілісі Келлі Дегнан.

За її словами, із Саакашвілі мають поводитися відповідно до законодавства Грузії та міжнародної практики прав людини.

"Я не експерт Європейського суду, але закликаю владу Грузії, щоб із Саакашвілі поводилися справедливо, неупереджено, відповідно до грузинського законодавства та міжнародної практики прав людини", - сказала Дегнан.

Вона також вважає, що в інтересах України, щоб український громадянин був захищений.

Посол закликала представників медичної сфери уважно стежити за станом Саакашвілі під час голодування, що триває понад чотири тижні, і забезпечити йому відповідне обслуговування.

"Я не експерт у сфері охорони здоров'я, однак і омбудсмен Грузії сказала, що в закладі, де перебуває Саакашвілі, є нестача лікувальних засобів, які можуть знадобитися Саакашвілі. Зрештою, має бути визначено таке лікування, яке необхідне будь-якому пацієнтові" - зазначила Дегнан.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

+6
Забагато честі для наркомана-авантюриста ...
30.10.2021 12:42 Відповісти
30.10.2021 12:42 Відповісти
+5
30.10.2021 12:34 Відповісти
30.10.2021 12:34 Відповісти
+3
Импонирует злостный нарушитель законов Украины и Грузии? Не зря Вы его с Януковичем сравниваете - по Фрейду.
30.10.2021 12:48 Відповісти
30.10.2021 12:48 Відповісти
30.10.2021 12:34 Відповісти
30.10.2021 12:34 Відповісти
Зуміли ж вивести суддю Чауса з Молдавії. Невже важко розваляти тюрму чи там парламент і вивезти Міхо? Адже і Молдова і Грузія приблизно рівні по потенціалу держави. Було б бажання.
30.10.2021 12:53 Відповісти
30.10.2021 12:53 Відповісти
Давай, Вася, дерзай! На баррикады!
30.10.2021 13:21 Відповісти
30.10.2021 13:21 Відповісти
Голодовка Саакашвили оказалась довольно условной, например одного лимонада он выпивает 3 литра а это уже 1200 килокалорий.
30.10.2021 12:37 Відповісти
30.10.2021 12:37 Відповісти
Мне импонирует Михо. Но я не пойму одного, прокуратура Грузии давно объявила о его заочном аресте. У нас также был осужден профффесссор и его кореша. Нафига Михо туда поехал? Или суд Грузии тоже коррупирован?
30.10.2021 12:40 Відповісти
30.10.2021 12:40 Відповісти
Забагато честі для наркомана-авантюриста ...
30.10.2021 12:42 Відповісти
30.10.2021 12:42 Відповісти
Импонирует злостный нарушитель законов Украины и Грузии? Не зря Вы его с Януковичем сравниваете - по Фрейду.
30.10.2021 12:48 Відповісти
30.10.2021 12:48 Відповісти
Каким боком Ваше утверждение к нарушению Мишей законов Украины и Грузии?
30.10.2021 13:02 Відповісти
30.10.2021 13:02 Відповісти
Лаври Навального не давали покою.
30.10.2021 12:54 Відповісти
30.10.2021 12:54 Відповісти
Прийшов наказ із центра.
30.10.2021 13:11 Відповісти
30.10.2021 13:11 Відповісти
Если бы Янукович возвратился в Украину, лучше легально, а не на пустых КАМАЗах, его бы запрятали в тюрьму от любви всенародной, или просто бы гулял себе по Крещатику? Или пофигу?
30.10.2021 12:45 Відповісти
30.10.2021 12:45 Відповісти
Можна погодиться, що в установі немає "необхідних лікарських засобів" для Міхо, бо вони та м заборонені. Їжу ж йому дають, хіба що він ще не може відвикнути від ресторанної.
30.10.2021 12:46 Відповісти
30.10.2021 12:46 Відповісти
"Нет лекарственных средств, которые МОГЛИ БЫ понадобиться"... Т.е. гипотетически? ))) Может, ему потребуется искусственный глаз? Слуховой аппарат, почка, средство от перхоти и мозолей? "Будет день- будет пища!" )))
30.10.2021 13:29 Відповісти
30.10.2021 13:29 Відповісти
По сравнению с Насировым Саакашвили просто Илья Муромец!
30.10.2021 12:47 Відповісти
30.10.2021 12:47 Відповісти
Могут быть спокойны.
Кроме Яреськи на его целомудрие никто не посягается.
30.10.2021 12:50 Відповісти
30.10.2021 12:50 Відповісти
Говорят, его урки уже оприходовали, и теперь Михо блеет из под шконки и отзывается на погоняло Маруха.
30.10.2021 12:59 Відповісти
30.10.2021 12:59 Відповісти
не закликав випустити з тюрми!
30.10.2021 12:54 Відповісти
30.10.2021 12:54 Відповісти
А она предлагает в тюремную больницу кокс завести ?)
30.10.2021 12:56 Відповісти
30.10.2021 12:56 Відповісти
Грузинская власть сделает все. чтобы убить Саакашвили через голодовку протеста.
30.10.2021 12:56 Відповісти
30.10.2021 12:56 Відповісти
Брехня. Через пряму кишку заллє йому бульйон. Буде існувати
30.10.2021 13:03 Відповісти
30.10.2021 13:03 Відповісти
Где карлсон, а где голодовка.
Не страдай, твоя очередь не наступила.
30.10.2021 13:04 Відповісти
30.10.2021 13:04 Відповісти
Да кому он нужен? Отсидит положенные 6 лет, выйдет 🐔, стройным и подтянутым. Правда, будет отзываться на имя Маня или Маруха.
30.10.2021 13:05 Відповісти
30.10.2021 13:05 Відповісти
Трєбую от властєй США обращацца з Павлом Лазаренком в соотвєтствії з мєждународними правами чілавєка!!! А ще випустить на свободу , вернуть його бабло ''заработане непосільним трудом'' , ізвєніцца і компєнсіровать за создані неудобства!
30.10.2021 13:32 Відповісти
30.10.2021 13:32 Відповісти
Це перший привіт ватній владі Сакартвелло від США.
30.10.2021 14:54 Відповісти
30.10.2021 14:54 Відповісти
верная заява.
30.10.2021 16:47 Відповісти
30.10.2021 16:47 Відповісти
26 вересня 2012 р.

У Грузії виявили нові факти жорстокого поводження з ув'язненими
Нові факти катувань і жорстокого поводження з ув'язненими виявлено в https://lb.ua/world/2012/09/19/171199_gruzinskih_tyurmah_vveli.html грузинських в'язницях
У Грузії вибухнув скандал через тортури в тюрмах
Президент М.Саакашвіллі.
30.10.2021 20:39 Відповісти
30.10.2021 20:39 Відповісти
 
 