Посол США у Тбілісі Дегнан закликає владу Грузії поводитися із Саакашвілі відповідно до міжнародної практики прав людини

США стурбовані станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та активно стежать за ситуацією, щоб переконатися, що йому приділяється належна увага.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в суботу журналістам посол США у Тбілісі Келлі Дегнан.

За її словами, із Саакашвілі мають поводитися відповідно до законодавства Грузії та міжнародної практики прав людини.

"Я не експерт Європейського суду, але закликаю владу Грузії, щоб із Саакашвілі поводилися справедливо, неупереджено, відповідно до грузинського законодавства та міжнародної практики прав людини", - сказала Дегнан.

Вона також вважає, що в інтересах України, щоб український громадянин був захищений.

Посол закликала представників медичної сфери уважно стежити за станом Саакашвілі під час голодування, що триває понад чотири тижні, і забезпечити йому відповідне обслуговування.

"Я не експерт у сфері охорони здоров'я, однак і омбудсмен Грузії сказала, що в закладі, де перебуває Саакашвілі, є нестача лікувальних засобів, які можуть знадобитися Саакашвілі. Зрештою, має бути визначено таке лікування, яке необхідне будь-якому пацієнтові" - зазначила Дегнан.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.