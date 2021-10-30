У день виборів у Харкові на виборчих дільницях працюватиме 41 пункт вакцинації

У неділю, 31 жовтня, у день позачергових виборів міського голови Харкова на виборчих дільницях, розташованих у школах, працюватиме 41 пункт вакцинації.

"Вакцинуватися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. У медичних бригад будуть у наявності вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан закликала харків'ян скористатися нагодою вакцинуватися.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємось до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це нам необхідно для формування колективного імунітету. Тільки колективний імунітет зможе зупинити пандемію", – сказала Горбунова-Рубан.

Зі списком пунктів вакцинації можна ознайомитись на офіційному сайті Харківської міськради.

