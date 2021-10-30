УКР
У день виборів у Харкові на виборчих дільницях працюватиме 41 пункт вакцинації

У неділю, 31 жовтня, у день позачергових виборів міського голови Харкова на виборчих дільницях, розташованих у школах, працюватиме 41 пункт вакцинації.

"Вакцинуватися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. У медичних бригад будуть у наявності вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан закликала харків'ян скористатися нагодою вакцинуватися.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємось до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це нам необхідно для формування колективного імунітету. Тільки колективний імунітет зможе зупинити пандемію", – сказала Горбунова-Рубан.

Зі списком пунктів вакцинації можна ознайомитись на офіційному сайті Харківської міськради.

Читайте також: Порядок у день виборів мера Харкова забезпечуватимуть понад 2 тисячі поліцейських

+5
Врать-то зачем? Потом верить перестают и возникает +1 проблема.

Уже понятно, что коллективный иммунитет не сформируется, потому что вакцинация не препятствует повторному заболеванию. Вакцинация может способствовать снижению смртности и тяжелых случаев, что в итоге снижает нагрузку на больницы.

Так пересильте свои овковые привычки и начните говорить правду!
30.10.2021 13:13 Відповісти
30.10.2021 13:13 Відповісти
+4
О! Хорошая мысль! К выборам допускать только через вакцинацию! Харьков станет резко Бандеровский
30.10.2021 13:13 Відповісти
30.10.2021 13:13 Відповісти
+4
а че так - в метро без привывки нельзя, а на выборы можна?
30.10.2021 13:40 Відповісти
30.10.2021 13:40 Відповісти
О! Хорошая мысль! К выборам допускать только через вакцинацию! Харьков станет резко Бандеровский
30.10.2021 13:13 Відповісти
30.10.2021 13:13 Відповісти
Бендеровским он никогда не станет!это тебе не Львов
31.10.2021 05:37 Відповісти
31.10.2021 05:37 Відповісти
При правильном подходе к воспитанию населения - вполне может стать
31.10.2021 09:18 Відповісти
31.10.2021 09:18 Відповісти
Врать-то зачем? Потом верить перестают и возникает +1 проблема.

Уже понятно, что коллективный иммунитет не сформируется, потому что вакцинация не препятствует повторному заболеванию. Вакцинация может способствовать снижению смртности и тяжелых случаев, что в итоге снижает нагрузку на больницы.

Так пересильте свои овковые привычки и начните говорить правду!
30.10.2021 13:13 Відповісти
30.10.2021 13:13 Відповісти
Колективний імунітет формується коли вакцинація проводиться в найкоротший строк, інакше всьо до сраки.
30.10.2021 13:19 Відповісти
30.10.2021 13:19 Відповісти
У Ізраілі вакцінацію зробили дуже швидко.
У США її робили швидко.
Да у богатьох державах її робили швидко.
І де в них імунитет, коль йдуть розмови про бустерну вакціну, а Шустеру їх вже чотири зробили, а імунітет до Ковід-19 в нього так і не з'явився.

Таким чином треба припускати, що ВОЗ давало невірні рекомендації.

Таким чином треба визначити, що ті посадові особи та волонтери, щоприклали зусілля для знищеня у державі санітарної та інфекційної служб, хто закривав лікарні або припиняв їх фінансування, ось всі вони повинни бути притянуті до самої суворої кримінальної відповідальності.
30.10.2021 14:50 Відповісти
30.10.2021 14:50 Відповісти
Та она и так до сраки!а что не видно?посмотрите на гейропу!там все закантаченые и все болеют и умирают.а вот что будет через год,другой с упоротыми это мы увидим!
показати весь коментар
31.10.2021 05:41 Відповісти
Вся эта эпопея одна большая ложь: и каждая следующая скрывает предыдущую.
показати весь коментар
30.10.2021 13:19 Відповісти
100%
30.10.2021 14:44 Відповісти
30.10.2021 14:44 Відповісти
Ооо, а при совке на выборах всякий дифицит продавали.
показати весь коментар
30.10.2021 13:13 Відповісти
а че так - в метро без привывки нельзя, а на выборы можна?
показати весь коментар
30.10.2021 13:40 Відповісти
В Харькове пока без прививок в метро можно. Как и в ресторан или кинотеатр
показати весь коментар
30.10.2021 13:57 Відповісти
Пока можно..до выборов..
показати весь коментар
30.10.2021 14:14 Відповісти
Ну як раз це зараз залежить від громадян, від виборців.
Як що прокатити кандидатів від діючої влади, та від тієї влади, яка поставила на МОЗ Супрун, то може в Харькові щось і зміниться у кращу сторону.
показати весь коментар
30.10.2021 14:52 Відповісти
Влада повінна постійно тримтити. Влада повинна просипатися у холодному поті. Владі повинні снитися шибеніци, Мусоліні, Чаушеску. Тоді, і тільки тоді влада починає турбуватесь не звій власний інтерес, а за інтерес громади, інтерес суспільства, інтерес держави, которою керує.
показати весь коментар
30.10.2021 15:01 Відповісти
"Дурдом "Веселка" ! Людина "вакцинована" (тобто та у якої повинен уже виробиться імунітет після ДВОХ ін"єкцій) приходить голосувать - без проблем Ідіот що прийшов голосувать або вже зараженим або заразиться вийшовши з виборчої дільниці - той самий "невакцинований" Однак коли він захворіє - вереску у "антиваксів" буде повно!!!
показати весь коментар
30.10.2021 14:51 Відповісти
Якийсь в вас конгітівний дісонанс.

Ідіот (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. ἰδιώτης - «приватна особа»):

Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.

Ну як же ідіот може прийти на вибори, як що він живе у у відриві від суспільного життя?

До речі, у ЧОТИРИЖДИ вакцінованного Савіка Шустера, імунітет так і не виробився. Так що краще промовчати, ніж писати дурниці, та ще й з використянням спроби образити тіх, хто досі не хоче вакцінуватися.
30.10.2021 14:57 Відповісти
30.10.2021 14:57 Відповісти
"курвиметр" - ти не помітив що я тебе останні півроку ігнорую? Знаєш чого? бо об тебе "ноги витирають" на авторських темах! Ти у них "мальчик для битья"А ти "сопеш в три дірки" і продовжуєш писать От поясни мені - як спілкуваться з "опущеним ПДРСОМ?!
30.10.2021 15:10 Відповісти
30.10.2021 15:10 Відповісти
Правильно, ширнувся і сходу захтів за банду хернеса, за доВбкіна гАлАсАвати
30.10.2021 17:08 Відповісти
30.10.2021 17:08 Відповісти
Пускать только ужаленных шмурдяком.ну чтобы все честно!
показати весь коментар
30.10.2021 20:52 Відповісти
Тепер уявляєте шо то за шмурдяк,якщомедичну процедуру вколювання проводять надільницях, вокзалах et cetera.
показати весь коментар
31.10.2021 00:47 Відповісти
Какого стаканника в место наперсточника раклы себе выберут? По любому гопота в трауре.
показати весь коментар
31.10.2021 07:56 Відповісти
 
 