У день виборів у Харкові на виборчих дільницях працюватиме 41 пункт вакцинації
У неділю, 31 жовтня, у день позачергових виборів міського голови Харкова на виборчих дільницях, розташованих у школах, працюватиме 41 пункт вакцинації.
"Вакцинуватися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. У медичних бригад будуть у наявності вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан закликала харків'ян скористатися нагодою вакцинуватися.
"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємось до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це нам необхідно для формування колективного імунітету. Тільки колективний імунітет зможе зупинити пандемію", – сказала Горбунова-Рубан.
Зі списком пунктів вакцинації можна ознайомитись на офіційному сайті Харківської міськради.
Уже понятно, что коллективный иммунитет не сформируется, потому что вакцинация не препятствует повторному заболеванию. Вакцинация может способствовать снижению смртности и тяжелых случаев, что в итоге снижает нагрузку на больницы.
Так пересильте свои овковые привычки и начните говорить правду!
У США її робили швидко.
Да у богатьох державах її робили швидко.
І де в них імунитет, коль йдуть розмови про бустерну вакціну, а Шустеру їх вже чотири зробили, а імунітет до Ковід-19 в нього так і не з'явився.
Таким чином треба припускати, що ВОЗ давало невірні рекомендації.
Таким чином треба визначити, що ті посадові особи та волонтери, щоприклали зусілля для знищеня у державі санітарної та інфекційної служб, хто закривав лікарні або припиняв їх фінансування, ось всі вони повинни бути притянуті до самої суворої кримінальної відповідальності.
Як що прокатити кандидатів від діючої влади, та від тієї влади, яка поставила на МОЗ Супрун, то може в Харькові щось і зміниться у кращу сторону.
Ідіот (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. ἰδιώτης - «приватна особа»):
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
Ну як же ідіот може прийти на вибори, як що він живе у у відриві від суспільного життя?
До речі, у ЧОТИРИЖДИ вакцінованного Савіка Шустера, імунітет так і не виробився. Так що краще промовчати, ніж писати дурниці, та ще й з використянням спроби образити тіх, хто досі не хоче вакцінуватися.